Bầu cử Quốc hội và HĐND: Tạo điều kiện để ứng cử viên trình bày đầy đủ chương trình hành động

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Mạnh Minh – TTXVN

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập khẳng định, với tinh thần tập trung, trách nhiệm cao, Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba đã phát huy dân chủ, đạt sự thống nhất cao. Danh sách được thông qua bảo đảm đúng số lượng, cơ cấu, thành phần; lựa chọn những cá nhân tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, được cử tri nơi cư trú tín nhiệm, xứng đáng giới thiệu ra ứng cử trước nhân dân.

Ông Phạm Văn Lập đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khẩn trương hoàn thiện biên bản, báo cáo và danh sách chính thức những người ứng cử gửi đến Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban bầu cử thành phố đảm bảo đầy đủ hồ sơ đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định; phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan trong các bước tiếp theo của quy trình bầu cử; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các xã phường đặc khu phối hợp chặt chẽ với UBND và Ủy ban bầu cử cùng cấp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định. Thời gian vận động bầu cử được thực hiện từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước 7 giờ ngày 14/3/2026. Quá trình tổ chức phải đảm bảo nghiêm túc, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật, phát huy vai trò giám sát của mặt trận, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người ứng cử trình bày đầy đủ chương trình hành động, qua đó giúp cử tri có cơ sở đánh giá và lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đoàn thể các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên, nhân dân về danh sách chính thức những người ứng cử, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân khi tham gia bầu cử. Nội dung và hình thức tuyên truyền cần đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội và khuyến khích cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định. Các bên liên quan tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật về bầu cử trên ở thành phố, chủ động, kịp thời nắm tình hình tư tưởng, tâm tư dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, các hành vi lợi dụng dân chủ để phá hoại cuộc bầu cử, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và danh sách người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 139 người; danh sách người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là 24 người.

Các đại biểu biểu quyết tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự hội nghị đã nhất trí biểu quyết danh sách 24 người đang cư trú và làm việc tại Hải Phòng đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và danh sách 139 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trước đó, các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đều đảm bảo nội dung, trình tự, thủ tục và đạt kết quả tốt. Kết quả, có 31/33 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được cử tri biểu quyết đạt tín nhiệm 100%, có 1/33 người đạt 97,3% và 1 người được cử tri biểu quyết đạt tín nhiệm dưới 50% (trường hợp tự ứng cử). Có 156/157 người trong danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được cử tri biểu quyết đạt tín nhiệm 100%, 1 người ứng cử được cử tri biểu quyết đạt tín nhiệm dưới 50%...

Trước hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tiếp nhận đã nhận được 8 đơn của người ứng cử xin rút khỏi danh sách bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 17 đơn xin thôi không tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031./..