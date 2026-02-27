Bầu cử Quốc hội và HĐND: Rà soát danh sách cử tri, đảm bảo quyền bầu cử của công dân

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN

Theo báo cáo tại phiên họp, Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thống nhất lập danh sách 19 ứng cử viên tại địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 141 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đã phối hợp với cơ quan liên quan thống nhất, lập danh sách 4.048 ứng cử viên để bầu 2.445 đại biểu HĐND cấp xã.

Ủy ban Bầu cử tỉnh đã lập và công bố danh sách chính thức đối với 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở tỉnh Đắk Lắk tại 5 đơn vị bầu cử để bầu 15 đại biểu Quốc hội; 141 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại 27 đơn vị bầu cử để bầu 84 đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Toàn tỉnh phê chuẩn 2.119 khu vực bỏ phiếu, thành lập 2.118 tổ bầu cử; 100% xã, phường phối hợp lực lượng công an rà soát, lập và niêm yết, công bố danh sách cử tri đúng thời gian theo quy định.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành công văn cho phép tổ chức bỏ phiếu sớm hơn một ngày (14/3/2026) tại một số khu vực của lực lượng vũ trang (cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh) tại các xã Hòa Phú, Buôn Đôn, Ia Rvê, Ia Lốp và các phường Buôn Ma Thuột, Bình Kiến.

Các đại biểu nêu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN

Tại cuộc họp, các đại biểu nêu ý kiến tập trung vào nhiều vấn đề như: công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm tra, giám sát; công tác chuẩn bị vận động bầu cử...

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Trần Hữu Thế cho biết, về công tác vận động bầu cử, Mặt trận đã lập danh sách, tham mưu và có lịch tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử từ ngày 2-8/3/2026; đồng thời, phân công chủ trì, trách nhiệm cụ thể với các tổ chức, hội, đoàn thể... để các cuộc tiếp xúc cử tri diễn ra thuận lợi, đảm bảo, chất lượng. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể chính trị tuyên truyền, vận động để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Theo đại diện Tiểu ban An ninh trật tự, để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự bầu cử, Tiểu ban chỉ đạo 102/102 xã, phường phân loại các khu vực bỏ phiếu theo 3 cấp độ an ninh. Lực lượng Công an tỉnh triển khai ra quân 10 tổ công tác với 320 cán bộ, chiến sĩ tại 102 xã, phường để chủ động nắm tình hình, kiểm soát, khống chế các hoạt động ảnh hưởng tới cuộc bầu cử.

Kết luận phiên họp, bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ủy ban Bầu cử và các địa phương. Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử trên toàn tỉnh được triển khai đúng kế hoạch, các mốc thời gian, chất lượng theo quy định.

Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN

Bà Cao Thị Hòa An yêu cầu, thời gian còn lại không nhiều, do đó, các đơn vị cần tập trung cao độ thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đơn vị bám sát văn bản của Trung ương, của tỉnh, triển khai tập trung trong giai đoạn tiếp theo; tổ chức đoàn giám sát công tác bầu cử trên địa bàn theo kế hoạch đề ra, đảm bảo thống nhất, tránh chồng chéo, khoa học, đồng bộ nhịp nhàng. UBND tỉnh chỉ đạo sở, ngành, địa phương đẩy mạnh thông tin, chủ động ứng phó tình huống về an ninh, trật tự an toàn xã hội, y tế và phòng, chống thiên tai...; đảm bảo cơ sở vật chất, thông tin liên lạc được thông suốt.

Bà Cao Thị Hòa An đề nghị, các đơn vị rà soát danh sách cử tri chặt chẽ, chính xác, đảm bảo quyền bầu cử của công dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức vận động bầu cử cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân một cách linh hoạt để ngày 15/3/2026 là ngày hội toàn dân đi bầu cử, diễn ra nghiêm túc, công bằng, an toàn./.