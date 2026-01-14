Bầu cử Quốc hội và HĐND: Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh yêu cầu tạo thuận lợi cho người ứng cử trong kê khai, hoàn thiện hồ sơ

Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn công tác, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trung Kiên – TTXVN

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát, kiểm tra đã nghe Ủy ban bầu cử tỉnh Điện Biên báo cáo tổng thể về đặc điểm tình hình địa phương; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác bầu cử theo các mốc thời gian, quy trình và quy định của pháp luật. Báo cáo cho thấy, tỉnh đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ và các cơ quan Trung ương; đồng thời ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo để triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác bầu cử trên địa bàn.

Đến thời điểm Đoàn giám sát làm việc, công tác tổ chức bộ máy phục vụ bầu cử trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã được triển khai đồng bộ. Toàn tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử tại 45/45 xã, phường; thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh gồm 30 thành viên và các tiểu ban giúp việc theo đúng quy định. Ở cấp xã, 45/45 UBND xã, phường đã thành lập Ủy ban bầu cử, ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Về đơn vị bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ấn định 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Điện Biên, bầu 7 đại biểu. Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, toàn tỉnh được chia thành 11 đơn vị bầu cử, bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ở cấp xã, các địa phương đã ban hành nghị quyết xác định 263 đơn vị bầu cử, bầu 926 đại biểu HĐND cấp xã.

Cùng với đó, công tác hiệp thương lần thứ nhất được tổ chức đúng tiến độ. Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, tỉnh Điện Biên dự kiến giới thiệu 12 người ứng cử để bầu 7 đại biểu; trong đó có 4 đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương và 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, tỉnh dự kiến giới thiệu 96 người ứng cử để bầu 50 đại biểu, bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định. Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử được triển khai theo đúng Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia. Ở cấp tỉnh đã tiếp nhận 1 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; ở cấp xã tiếp nhận 5 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Song song với đó, tỉnh đã quyết định biệt phái 27 công chức, viên chức cấp tỉnh về hỗ trợ các xã, phường thực hiện nhiệm vụ bầu cử.

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh. Tính đến thời điểm báo cáo, các cơ quan báo chí của tỉnh đã đăng tải hơn 1.500 tin, bài, ảnh tuyên truyền về bầu cử trên báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng số; đồng thời tổ chức biên tập, biên dịch nội dung tuyên truyền bằng Tiếng Thái, Tiếng Mông và Tiếng Anh để phù hợp với đặc điểm địa bàn...

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đã trả lời một số câu hỏi, thắc mắc của tỉnh Điện Biên; đồng thời gợi ý, chia sẻ một số kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo của các địa phương khác trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá cao kết quả triển khai bước đầu của tỉnh Điện Biên trong công tác chuẩn bị bầu cử, coi đây là đợt giám sát lần thứ nhất. Địa phương đã hoàn thành tốt “bước một” theo đúng yêu cầu. Tỉnh đã quán triệt nghiêm các văn bản của Đảng, Trung ương; ban hành kịp thời hệ thống văn bản chỉ đạo; hoàn thành việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở tỉnh và cơ sở; triển khai đồng bộ công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm an ninh, trật tự; đến thời điểm kiểm tra chưa phát sinh vấn đề phức tạp.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ủy ban bầu cử tỉnh chủ động hướng dẫn cụ thể, tạo thuận lợi cho người ứng cử trong kê khai, hoàn thiện hồ sơ; đồng thời lưu ý bố trí cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ trong cả ngày nghỉ theo đúng chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, tránh để xảy ra sai sót.

Đối với các bước tiếp theo, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, tỉnh tổ chức chặt chẽ hiệp thương lần hai, lần ba, bảo đảm đúng quy trình, đúng thời hạn và giữ vững các cơ cấu theo quy định, nhất là đại biểu nữ, người dân tộc thiểu số, người ngoài Đảng, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu tái cử; đồng thời quan tâm đến chất lượng, năng lực của đại biểu trong bối cảnh địa bàn rộng, khối lượng công việc ngày càng lớn.

Điện Biên tiếp tục rà soát, cập nhật kịp thời danh sách cử tri, bảo đảm quyền bầu cử của công dân, nhất là những trường hợp đi làm ăn xa, học tập ngoài địa phương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhưng phải gắn với trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thực tế; qua đó, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, an toàn, dân chủ, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cũng trong sáng 14/1, Ủy ban bầu cử tỉnh Điện Biên đã tổ chức trưng bày tài liệu, tư liệu, hình ảnh tuyên truyền và khai trương Trang thông tin điện tử phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại địa chỉ: baucu.dienbien.gov.vn. Hoạt động nhằm tăng cường công tác thông tin, truyền thông, giúp cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tiếp cận đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Trước đó chiều 13/1, Đoàn giám sát, kiểm tra đã trực tiếp làm việc tại xã Búng Lao, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở cơ sở. Đoàn ghi nhận địa phương đã chủ động triển khai các nội dung theo hướng dẫn của cấp trên, thành lập đầy đủ các tổ chức bầu cử, xác định khu vực bỏ phiếu, xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự và đẩy mạnh tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế.../.