Bầu cử Quốc hội và HĐND: Niềm tin từ những bản làng biên giới

Với người dân Huế, ngày bầu cử không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dịp gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu sẽ mang tiếng nói của nhân dân đến nghị trường.

Người dân xã A Lưới 1, thành phố Huế, tìm hiểu thông tin các ứng cử viên, chuẩn bị cho ngày bầu cử. Ảnh: Võ Văn Dũng - TTXVN



Rộn ràng ngày hội lớn nơi vùng cao

Những ngày này, dọc tuyến đường Hồ Chí Minh chạy qua các xã miền núi A Lưới 1-5 của thành phố Huế, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang rất rộn ràng. Trên những con đường quanh co men theo sườn núi, cờ Tổ quốc tung bay trước hiên nhà, những tấm băng rôn, khẩu hiệu đỏ thắm nổi bật giữa màu xanh đại ngàn. Ở các bản làng xa xôi, tiếng loa truyền thanh vang vọng giữa núi rừng, nhắc nhở bà con về quyền và trách nhiệm của mình trong ngày hội lớn của đất nước.

Tại các điểm sinh hoạt cộng đồng, bảng niêm yết danh sách cử tri và ứng cử viên được đặt trang trọng để người dân tiện theo dõi. Không khí chuẩn bị bầu cử cũng hiện diện trong những cuộc trò chuyện thường ngày, trong các buổi họp thôn và từng chuyến đi vận động của già làng, trưởng bản.

Tại xã A Lưới 1 - nơi có hơn 8.120 cử tri, trong đó khoảng 98% là đồng bào dân tộc thiểu số, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức gần gũi với người dân. Bên cạnh các buổi sinh hoạt cộng đồng và họp thôn, nhiều già làng, người có uy tín còn trực tiếp đến từng hộ gia đình để vận động bà con tham gia bầu cử, thông báo về thời gian, địa điểm bỏ phiếu và danh sách ứng cử viên. Đặc biệt, việc tuyên truyền được thực hiện song song bằng tiếng phổ thông và tiếng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp thông tin về cuộc bầu cử đến với người dân đầy đủ, dễ hiểu hơn.

Ông Lê Quang Oanh, Trưởng thôn A Đeng Pleng 1 (xã A Lưới 1) cho biết, đối với những hộ chưa nắm rõ thông tin, các thành viên tổ bầu cử sẽ đến tận nhà để tuyên truyền. Với các cử tri cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc đi lại khó khăn, địa phương sẽ bố trí hòm phiếu phụ đảm bảo mọi người đều thực hiện quyền công dân của mình.

Ông Lê Bình Mây, cử tri ở thôn A Đeng Pleng 1 chia sẻ, bà con trong thôn rất phấn khởi khi được tham gia lựa chọn những người đại diện cho mình. Người dân kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ là những người có tâm, có tầm, thấu hiểu khó khăn của đồng bào miền núi và có những chính sách thiết thực để nâng cao đời sống cho người dân, giúp địa phương bắt kịp với sự phát triển chung của đất nước.

Hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã và cử tri tại xã A Lưới 3. Ảnh: Võ Văn Dũng - TTXVN

Hiện nay, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai tại các điểm sinh hoạt cộng đồng để người dân kiểm tra và đối chiếu thông tin. Tuy nhiên, việc rà soát vẫn được thực hiện thường xuyên do sau Tết nhiều lao động đi làm ăn xa đã trở lại địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1, địa phương chủ động chuẩn bị điều kiện cần thiết để cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi. Các điểm bỏ phiếu được bố trí phù hợp địa hình miền núi, tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Toàn xã đã thành lập 11 tổ bầu cử, mỗi tổ có từ 15-16 thành viên để đảm bảo công tác tổ chức được triển khai đồng bộ. Do địa bàn rộng và có nguy cơ bị chia cắt khi thời tiết xấu, xã cũng xây dựng các phương án dự phòng, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bỏ phiếu.

Không chỉ riêng A Lưới 1, tại xã A Lưới 3 - địa phương mới được sáp nhập từ bốn xã cũ, công tác chuẩn bị bầu cử đang được triển khai khẩn trương. Ông Hồ Đàm Giang, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, các chi bộ, đoàn thể đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về cuộc bầu cử. Ở những nơi người dân chưa hiểu rõ, cán bộ địa phương trực tiếp đến từng nhà để vận động và giải thích. Do điều kiện địa hình phức tạp, nhiều bản làng nằm sâu trong rừng, xe ô tô không thể tiếp cận nên lực lượng tuyên truyền phải sử dụng loa lưu động gắn trên xe máy để đến từng điểm dân cư. Đồng thời, vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng cũng được phát huy mạnh mẽ để việc tuyên truyền trở nên hiệu quả hơn.

Cử tri Hồ Thị Hạnh, ở thôn Tu Vay (xã A Lưới 3) cho biết, bà con rất tin tưởng vào các ứng cử viên và kỳ vọng họ sẽ mang tiếng nói của đồng bào vùng cao đến nghị trường. Người dân mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống người dân, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng đường làng ngõ xóm sạch đẹp để bà con có cuộc sống tốt hơn.



Kỳ vọng lớn cho chặng đường phát triển

Trên toàn địa bàn thành phố Huế, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang được triển khai đồng bộ. Đến nay, 40 xã, phường của thành phố đã hoàn thành việc thành lập các khu vực bỏ phiếu, đảm bảo thuận lợi cho người dân tham gia bầu cử. Danh sách cử tri được niêm yết công khai tại trụ sở UBND và các điểm sinh hoạt cộng đồng từ đầu tháng 2/2026 để người dân kiểm tra, kịp thời điều chỉnh nếu có sai sót.

Qua các vòng hiệp thương, thành phố lập danh sách chính thức 17 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 89 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và 1.343 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phường. Thành phố Huế có 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, từ đó bầu 9 đại biểu trong tổng số 17 ứng cử viên.

Tại đơn vị bầu cử số 4 (gồm 11 xã), cử tri quan tâm đến ứng cử viên Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao - người con của quê hương Huế được Trung ương giới thiệu ứng cử tại địa phương.

Trong các buổi tiếp xúc cử tri tại các xã phía biên giới biển của thành phố, ông Lê Hoài Trung cho biết, Huế là vùng đất có vị trí đặc biệt trong lịch sử và văn hóa dân tộc Việt Nam. Trải qua nhiều giai đoạn khó khăn của lịch sử, vùng đất này vẫn giữ được những giá trị văn hóa đặc sắc và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của đất nước. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, bên cạnh hoàn thành tốt trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội, ông sẽ phát huy kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đối ngoại, góp phần kết nối các nguồn lực quốc tế, thu hút đầu tư và thúc đẩy hợp tác phát triển cho khu vực miền Trung nói chung, thành phố Huế nói riêng.

Theo ông Lê Hoài Trung, Huế có nhiều lợi thế về giáo dục, y tế, văn hóa và kinh tế biển. Nếu có những chính sách phù hợp và tăng cường liên kết giữa các địa phương trong khu vực, thành phố hoàn toàn có thể đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong nhiệm kỳ tới.

Cùng tham gia ứng cử, ông Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế cũng chia sẻ chương trình hành động gắn với quyền lợi thiết thực của người dân. Với hơn 27 năm công tác trong hệ thống Mặt trận, ông cho biết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ tập trung phát huy vai trò phản biện xã hội của Mặt trận trong việc góp ý xây dựng các dự thảo luật và văn bản quy phạm pháp luật nhằm xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, phản ánh đúng ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Bên cạnh đó, ông cũng đặt mục tiêu tăng cường giám sát việc thực thi Hiến pháp và pháp luật, tổ chức nhiều hình thức tiếp xúc cử tri linh hoạt để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Theo ông Nam, đại biểu Quốc hội phải trở thành cầu nối giữa cử tri với nghị trường, phản ánh trung thực tiếng nói của nhân dân để các chính sách ngày càng sát với thực tiễn. Ông sẽ cùng các đại biểu Quốc hội của thành phố kiến nghị những chính sách phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo tồn các giá trị di sản văn hóa Huế, cải thiện hạ tầng đô thị, nâng cao đời sống người dân và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Cử tri Nguyễn Thị Bạch Vân (xã Hưng Lộc) bày tỏ kỳ vọng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ thực sự trở thành cầu nối giữa người dân với Quốc hội, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Đồng thời, các đại biểu quan tâm nhiều hơn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cải thiện hạ tầng và nâng cao đời sống người dân, đặc biệt ở những vùng còn nhiều khó khăn.



Trong ánh mắt của những cử tri vùng biên thành phố Huế, đây không chỉ là dịp thực hiện quyền công dân mà còn là khoảnh khắc gửi gắm niềm tin vào những đại biểu sẽ đại diện cho tiếng nói của nhân dân, góp phần mở ra cơ hội phát triển mới cho quê hương. Khi ngày hội lớn của toàn dân đang đến gần, niềm tin ấy đang được vun đắp từ những bản làng, thôn xóm vùng biên giới - nơi mỗi lá phiếu mang theo hy vọng về tương lai tươi sáng hơn cho thành phố Huế và chính cuộc sống của người dân./.