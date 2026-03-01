Bầu cử Quốc hội và HĐND: Nhiều đơn vị đang làm nhiệm vụ trên biển đã thực hiện bầu cử sớm

Cử tri trên Nhà giàn DK1/9 nghe phổ biến các quy định bầu cử. Ảnh: TTXVN phát Đưa hòm phiếu vào thùng xốp để bảo quản khi Tổ bầu cử di chuyển từ tàu Kiểm ngư 260 sang tàu Cảnh sát biển 6008. Ảnh: TTXVN phát Cử tri trên tàu Cảnh sát biển 6008 thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình. Ảnh: TTXVN phát Sau khi đến bãi cạn Ba Kè, Tổ bầu cử sớm do Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Tổ trưởng tổ bầu cử cùng cán bộ, chiến sĩ tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Sau lễ tưởng niệm, xuồng của Tàu Trường Sa 04 cơ động, đón cử tri là các thuyền viên trên tàu Hải An 68 qua tàu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, thực hiện bầu cử.

Tiếp đó, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ băng rôn, khẩu hiệu, biển, bảng, danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên, tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên, thùng phiếu lên xuồng cơ động đến Nhà giàn DK1/9 để tổ chức bầu cử sớm cho các cử tri đang trực.

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/9 nhanh chóng trang trí phòng bầu cử, phát những ca khúc về bầu cử, nội dung tuyên truyền về các ứng cử viên và những lời trao đổi về các ứng cử viên tạo không khí sôi nổi của ngày hội bầu cử giữa biển khơi.

Tại Lễ khai mạc bầu cử, Đại tá Lê Hồng Quang, Tổ trưởng Tổ bầu cử quán triệt, hướng dẫn cụ thể các thể lệ, quy định công tác bầu cử. Các cử tri nghiên cứu kỹ các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và tiến hành bỏ phiếu theo đúng trình tự, quy định.

Trước đó, trên chuyến hải trình tới với Cụm Ba Kè, ngày 27/2, Tổ bầu cử đã tổ chức để các cử tri trên 4 tàu của Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 thuộc Quân chủng Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực mỏ Bạch Hổ bỏ phiếu bầu.

Chiều 28/2, Tổ bầu cử sớm trên biển đi trên tàu Kiểm ngư 260 cho biết, từ ngày 26/2 đến 28/2 cũng tổ chức để cử tri trên 3 tàu trực, tuần tra trên biển bỏ phiếu sớm./.