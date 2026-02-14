Bầu cử Quốc hội và HĐND: Ngư dân đặt trọn niềm tin vào lá phiếu

Cán bộ UBND xã Bắc Trạch (Quảng Trị) niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Cùng với các hoạt động chuẩn bị đón Xuân, vui Tết cổ truyền của dân tộc, những ngày này, xã đảo Tam Hải (thành phố Đà Nẵng) đang tất bật ra quân sản xuất đầu năm mới và chủ động chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra vào ngày 15/3 tới. Đây không chỉ là ngày hội của toàn dân mà còn là dịp để cử tri lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, tham gia Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.



Chủ động điều chỉnh lịch biển để ngư dân tham gia bầu cử



Vừa chỉ huy tốp thợ khẩn trương gia cố giàn phơi mực trên con tàu có công suất 1.100 CV, số hiệu QNa 90457TS, thuyền trưởng Ngô Văn Hà vừa cho biết, trong năm 2025, tàu của anh thực hiện 3 chuyến biển dài ngày. Cả 3 chuyến đều được mùa, giá thu mua ổn định, thu nhập bình quân của 32 lao động trên tàu đạt khoảng 18 triệu đồng/người/tháng.

“Ngoài việc gia cố giàn phơi mực, các thiết bị giám sát hành trình cũng đã hoàn thành việc kiểm định và đang lắp đặt lên tàu. Các thiết bị khác như máy bộ đàm, thiết bị thông tin liên lạc tầm xa, thiết bị bảo quản sản phẩm sau thu hoạch cũng đã được kiểm tra kỹ, đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định và thông suốt, đáp ứng các yêu cầu của cơ quan chức năng và đảm bảo việc làm ăn trên biển an toàn hơn”, thuyền trưởng Ngô Văn Hà cho biết thêm.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN về ngày hội toàn dân tham gia bầu cửa Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, anh Hà cho biết, đặc thù của nghề câu mực dài ngày ở ngư trường xa bờ là mỗi chuyến biển kéo dài 2-3 tháng. Do vậy, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Nghiệp đoàn nghề cá xa bờ của xã Tam Hải đã thống nhất sắp xếp lịch đi biển lùi lại ít ngày để tất cả anh em làm ăn trên biển đều có điều kiện thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Ngư dân luôn tin tưởng Quốc hội và HĐND các cấp sẽ tiếp tục có những quyết sách thiết thực, giúp ngư dân tự tin vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã đảo Tam Hải Nguyễn Hữu Khoa cho biết, khai thác và nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của địa phương. Toàn xã hiện có 431 phương tiện khai thác hải sản, trong đó có 22 tàu công suất lớn. Năm 2025, ngư dân Tam Hải khai thác được 3.250 tấn hải sản các loại, đạt 120% kế hoạch, với tổng giá trị trên 100 tỷ đồng.



Theo ông Nguyễn Hữu Khoa, do tỷ lệ lao động đi biển dài ngày của xã chiếm khá lớn, Nghiệp đoàn đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động các chủ tàu, thuyền trưởng chủ động điều chỉnh lịch ra khơi, tạo điều kiện để ngư dân tham gia bầu cử. Theo kế hoạch, các phương tiện khai thác gần bờ chậm nhất đến chiều 14/3 phải vào bờ để lao động trên tàu tham gia bỏ phiếu ngày 15/3. Đối với 22 tàu chuyên hoạt động xa bờ, các chủ tàu thống nhất lùi thời gian xuất bến vài ngày để thuyền viên trực tiếp tham gia bầu cử trước khi ra khơi.



Để ngày bầu cử thật sự là ngày hội toàn dân



Chủ tịch UBND xã đảo Tam Hải Huỳnh Văn Cường cho biết, thực hiện chỉ đạo của cấp trên về triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, Đảng ủy xã đã thành lập Ban Chỉ đạo gồm 14 thành viên do Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban. Đồng thời, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND xã Tam Hải nhiệm kỳ 2026–2031 được thành lập với 15 thành viên, do Chủ tịch UBND xã làm Chủ tịch.

Để bảo đảm ngày bầu cử diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy định, Ủy ban bầu cử xã Tam Hải đã thành lập 5 tiểu ban và các tổ giúp việc, gồm: Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo do Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban An ninh, trật tự, an toàn xã hội do Trưởng Công an, làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền do Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã làm Trưởng tiểu ban; Tổ giúp việc do Trưởng Phòng Văn hóa- Xã hội làm Tổ trưởng; Tổ Y tế do Trưởng trạm y tế xã là Tổ trưởng.

Đến nay, xã đã hoàn thành hiệp thương lần thứ ba, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026–2031. Theo đó, Tam Hải được bầu 20 đại biểu, chia thành 7 đơn vị bầu cử (7 ban bầu cử) và 9 tổ bầu cử (9 khu vực bỏ phiếu) theo đúng quy định.

Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử được triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Theo Chủ tịch UBND xã đảo Tam Hải Huỳnh Văn Cường, từ nay đến ngày 15/3, nhiệm vụ trọng tâm của địa phương là đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.



Công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới đất nước.



Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương như: phổ biến trực tiếp tại các cuộc họp thôn, sinh hoạt chi hội, tổ hội của các tổ chức chính trị – xã hội; tuyên truyền bằng khẩu hiệu, pano; lồng ghép nội dung bầu cử với các hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng nhằm tạo không khí sôi nổi, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, thông tin về cuộc bầu cử cũng được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.



Ông Huỳnh Văn Cường cho biết thêm, địa phương đang khẩn trương in ấn tài liệu, biểu mẫu, nội quy, băng rôn, khẩu hiệu phục vụ bầu cử; công bố danh sách người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử và niêm yết tại các khu vực bỏ phiếu, chậm nhất ngày 25/2/2026. Bên cạnh đó, xã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Ủy ban bầu cử, các ban và tổ bầu cử; thông báo thường xuyên để cử tri nắm rõ ngày bầu cử, địa điểm, thời gian bỏ phiếu và số lượng đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị, chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử./.

