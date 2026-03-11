Bầu cử Quốc hội và HĐND: Nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia Á trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Malaysia. Ảnh: Thành Trung - PV TTXVN tại Malaysia

Ông Lương Thế Huân, kỹ sư cao cấp tại công ty kỹ thuật và công trình Toyo Malaysia Á trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Malaysia. Ảnh: Thành Trung - PV TTXVN tại Malaysia

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, kỹ sư cao cấp Lương Thế Huân thuộc công ty kỹ thuật và công trình Toyo Malaysia đã đưa ra đánh giá về những thành quả hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ hiện nay (2021-2026). Theo ông Lương Thế Huân, đây là giai đoạn cực kỳ khó khăn khi thế giới vừa bước qua đại dịch COVID-19 làm suy kiệt nền kinh tế, kéo theo chu kỳ lạm phát phi mã và sự suy giảm sức mua toàn cầu. Trong bối cảnh đó, ông Huân đánh giá cao sự nỗ lực của Nhà nước và Quốc hội khi đưa ra những chiến lược điều hành phù hợp. Ông nhấn mạnh rằng điểm sáng lớn nhất chính là sự chủ động và chất lượng trong công tác lập pháp, tiêu biểu là việc thông qua các đạo luật mang tính lịch sử như Luật Đất đai (sửa đổi) hay gọi là Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở 2023 (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 (sửa đổi). Những quyết sách này không chỉ tháo gỡ các “nút thắt” pháp lý mà còn tạo ra sức bật, thúc đẩy nhu cầu lưu chuyển dòng tiền và tạo động lực lớn cho phát triển hạ tầng cơ bản trên phạm vi cả nước.

Đặc biệt, bản lĩnh của Quốc hội còn thể hiện qua những quyết sách quan trọng và kịp thời. Kỹ sư Lương Thế Huân dẫn chứng việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 30/2021/QH15 là một bước đi mang tính đột phá, tạo cơ sở pháp lý đặc biệt để Chính phủ thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân và khôi phục niềm tin trong xã hội sau những tiêu cực phát sinh trong đại dịch. Bên cạnh đó, các gói chính sách tài khóa và tiền tệ quy mô lớn đã giúp Việt Nam duy trì đà tăng trưởng dương giữa lúc nhiều quốc gia rơi vào suy thoái, giúp hình thành những tập đoàn kinh tế tư nhân vững mạnh, làm chủ nhiều lĩnh vực trọng yếu của đất nước.

Một thành công khác không thể không nhắc đến là việc tổ chức thành công chính quyền 2 cấp chỉ trong vòng vài tháng, cho thấy sự đoàn kết và quyết tâm cao độ trong việc tái cơ cấu bộ máy, tối đa hóa ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chính những thành quả này đã đưa Việt Nam vào vị thế cân bằng chiến lược trong đối ngoại, tạo nền tảng vững chắc để quốc gia vươn mình trong những năm tiếp theo.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội sắp tới, kỹ sư Lương Thế Huân đặt kỳ vọng lớn vào sự đột phá mang tính dẫn dắt của hệ thống pháp luật. Ông cho rằng Quốc hội cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống Luật sao cho phù hợp với thực tế. Theo ông, hoạt động lập pháp không nên chỉ dừng lại ở chức năng quản lý, mà cần chuyển dịch mạnh mẽ sang tư duy "phục vụ và kiến tạo phát triển" để tạo động lực cho sự sáng tạo. Cũng theo kỹ sư Lương Thế Huân, hệ thống luật pháp trong tương lai cần có khả năng dự báo, đi trước xu hướng và sớm hoàn thiện khung pháp lý cho các mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh cũng như định danh tài sản phi vật thể. Đặc biệt, việc xây dựng một "Quốc hội số" và "HĐND điện tử" thông qua ứng dụng VNeID được coi là giải pháp khả thi để rút ngắn khoảng cách với cử tri, tăng cường tính minh bạch và hiệu quả giám sát đối với các dự án trọng điểm quốc gia như đường sắt tốc độ cao và sân bay.

Để hiện thực hóa mục tiêu đưa đất nước bước vào "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" và thích ứng với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ sư Lương Thế Huân đề xuất Quốc hội ban hành các Nghị quyết về cơ chế thử nghiệm pháp lý, cho phép thử nghiệm các mô hình kinh tế mới như công nghệ tài chính (Fintech) hay tự động hóa trước khi luật hóa chính thức. Điều này sẽ giúp Việt Nam không lỡ nhịp và có thể dẫn đầu trong một số lĩnh vực đổi mới sáng tạo./.