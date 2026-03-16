Bầu cử Quốc hội và HĐND: Nâng cao chất lượng quyết sách cho giai đoạn phát triển mới

Ông Thái Thanh Long, Trưởng ban liên lạc Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Indonesia. Ảnh: Minh Thái - Phóng viên TTXVN tại Indonesia

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, yêu cầu hoàn thiện thể chế, kiện toàn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Indonesia, ông Thái Thanh Long - Trưởng Ban liên lạc Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Indonesia - đã chia sẻ những đánh giá và kỳ vọng đối với Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp trong nhiệm kỳ tới.

Ông Thái Thanh Long nhận định Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với những thách thức chưa từng có như đại dịch COVID-19, biến động kinh tế toàn cầu và thay đổi nhanh chóng của môi trường chiến lược khu vực. Theo ông, Quốc hội đã thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất khi vừa kịp thời hoàn thiện thể chế, vừa tăng cường giám sát tối cao đối với các vấn đề lớn của quốc gia.

Đánh giá cao những đổi mới trong hoạt động lập pháp, ông Thái Thanh Long nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, Quốc hội đã tập trung hoàn thiện khung pháp lý cho các lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, cải cách bộ máy hành chính và thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng. Các phiên chất vấn được tổ chức ngày càng thực chất và thẳng thắn hơn; hoạt động giám sát chuyên đề có trọng tâm, tạo chuyển biến rõ nét trong quản trị quốc gia. Ở cấp địa phương, HĐND các cấp đã nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường tiếp xúc cử tri và giải quyết kiến nghị của người dân, nhất là trong các lĩnh vực an sinh xã hội, phát triển hạ tầng và cải cách thủ tục hành chính. Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vai trò của HĐND càng được đặt ra với yêu cầu cao hơn cả về chất lượng quyết sách và tính đại diện.

Liên quan đến việc tổ chức bầu cử sớm 2 tháng so với kế hoạch thông thường để kịp thời kiện toàn nhân sự cấp cao, ông Thái Thanh Long cho rằng đây là bước đi thể hiện tính chủ động, đồng bộ và tầm nhìn chiến lược trong công tác tổ chức bộ máy. Theo ông, sau Đại hội XIV với những mục tiêu phát triển cao cho giai đoạn mới, việc sớm hoàn thiện bộ máy nhà nước, trong đó có Quốc hội và HĐND các cấp, sẽ bảo đảm sự thông suốt giữa chủ trương của Đảng và quá trình thể chế hóa thành chính sách, pháp luật cụ thể.

Ông phân tích thêm rằng trong bối cảnh bộ máy hành chính được tinh gọn, phân cấp và phân quyền mạnh hơn cho địa phương, việc kiện toàn nhân sự sớm sẽ giúp các cơ quan dân cử chủ động triển khai chương trình lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng ngay từ đầu nhiệm kỳ. Điều này có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam đang đứng trước những cơ hội mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu, chuyển đổi số và chuyển đổi năng lượng.

Từ góc nhìn của một công dân Việt Nam sinh sống và làm việc tại Indonesia, ông Thái Thành Long bày tỏ kỳ vọng các đại biểu trong nhiệm kỳ tới trước hết phải có năng lực chuyên môn vững vàng và tư duy đổi mới. Quốc hội không chỉ là diễn đàn thảo luận chính sách mà còn là nơi quyết định những vấn đề chiến lược dài hạn của đất nước, vì vậy đại biểu cần có bản lĩnh chính trị, am hiểu lĩnh vực phụ trách và có kỹ năng phản biện chính sách dựa trên dữ liệu và bằng chứng.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó với cử tri. Theo ông Thái Thanh Long, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đòi hỏi đại biểu dân cử phải thực sự là cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và người dân, lắng nghe và chuyển hóa nguyện vọng của cử tri thành các quyết sách cụ thể. Ngoài ra, ông cũng cho rằng năng lực hội nhập quốc tế là yếu tố không thể thiếu của các đại biểu Quốc hội trong bối cảnh kinh tế và chính trị toàn cầu biến động nhanh. Các đại biểu cần có tầm nhìn khu vực và quốc tế, hiểu rõ các xu thế mới như chuyển đổi xanh, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng luật pháp phù hợp với chuẩn mực toàn cầu nhưng vẫn bảo đảm lợi ích quốc gia./.