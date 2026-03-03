Tin tức
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Lắng nghe cử tri, khẳng định trách nhiệm trước nhân dân
*Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri tại tỉnh Thái Nguyên
Ngoài Đại tướng Phan Văn Giang còn có 3 ứng cử viên khác tại đơn vị bầu cử số 1 đó là: Ông Nguyễn Công Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; ông Hoàng Văn Tám, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên; bà Nông Thị Thương, bác sĩ Khoa Tâm Thần, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Tại hội nghị, cử tri được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên và chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, các ứng viên tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách, tập trung tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là các chính sách liên quan đến giáo dục - đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng giám sát, kịp thời phản ánh, kiến nghị những vấn đề cử tri quan tâm.
Thay mặt các ứng cử viên, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã tạo điều kiện để ông được gặp gỡ cử tri trên quê hương. Đại tướng nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, Ngày hội lớn của toàn dân, được tổ chức sau thành công của Đại hội XIV của Đảng; là dịp để nhân dân phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.
Thông tin về tình hình đất nước, Đại tướng cho biết kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước nâng cao, nhất là sau khi các địa phương triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đại tướng khẳng định, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thực hiện chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
Đại tướng cho biết sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên làm tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; thường xuyên giữ mối liên hệ, lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân; tích cực kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn.
Tại hội nghị, cử tri tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống và chương trình hành động của Đại tướng Phan Văn Giang cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1; bày tỏ kỳ vọng các ứng cử viên, nếu trúng cử tiếp tục phát huy trí tuệ, tâm huyết, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước và địa phương.
*Làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri
Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đối với Đoàn ứng cử số 1 ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Điện Biên Phủ.
Đoàn ứng cử số 1 do ông Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên làm Trưởng đoàn cùng các ứng cử viên gồm: Bà Lò Thị Luyến, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Điện Biên; ông Nguyễn Tiến Thiện (Thượng tọa Thích Đức Thiện), Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Điện Biên; bà Lò Thị Dậu, chuyên viên Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tủa Chùa; bà Lường Thị Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tuần Giáo.
Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thông báo tới cử tri tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên. Trên cơ sở đó, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, thể hiện quyết tâm nếu được cử tri tín nhiệm sẽ phát huy vai trò đại biểu dân cử, tham gia xây dựng pháp luật, giám sát tối cao và phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri phường Điện Biên Phủ bày tỏ sự quan tâm tới nhiều vấn đề thiết thực của địa phương, trong đó, tập trung vào tiến độ triển khai các dự án đô thị đã được quy hoạch nhưng còn chậm thực hiện; đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, nhất là tại khu vực trung tâm; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường dân sinh với Quốc lộ, góp phần xây dựng đô thị Điện Biên Phủ phát triển xanh, hiện đại và bền vững.
Thay mặt Đoàn ứng cử số 1, ông Trần Tiến Dũng đã trao đổi, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khẳng định, những vấn đề cử tri nêu là xác đáng, phù hợp với định hướng lớn của Trung ương và của tỉnh trong việc khơi thông nguồn lực, sử dụng hiệu quả đất đai, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh lãng phí, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững
Thông tin thêm tới cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cho biết, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên đang rà soát tổng thể tiềm năng, lợi thế của địa phương, từ đó, xây dựng các giải pháp xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh quảng bá, thu hút nguồn lực cho phát triển. Đối với các kiến nghị cụ thể của cử tri phường Điện Biên Phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện thủ tục theo quy định, sớm triển khai thực hiện, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân./.