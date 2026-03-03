Bầu cử Quốc hội và HĐND: Lắng nghe cử tri, khẳng định trách nhiệm trước nhân dân

*Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri tại tỉnh Thái Nguyên

Người ứng cử đại biểu đại biểu quốc hội khóa XVI tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri. Ảnh: Trần Trang-TTXV

Ngoài Đại tướng Phan Văn Giang còn có 3 ứng cử viên khác tại đơn vị bầu cử số 1 đó là: Ông Nguyễn Công Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; ông Hoàng Văn Tám, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên; bà Nông Thị Thương, bác sĩ Khoa Tâm Thần, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.



Tại hội nghị, cử tri được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên và chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, các ứng viên tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách, tập trung tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là các chính sách liên quan đến giáo dục - đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng giám sát, kịp thời phản ánh, kiến nghị những vấn đề cử tri quan tâm.

Thay mặt các ứng cử viên, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã tạo điều kiện để ông được gặp gỡ cử tri trên quê hương. Đại tướng nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, Ngày hội lớn của toàn dân, được tổ chức sau thành công của Đại hội XIV của Đảng; là dịp để nhân dân phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, trình bày chương trình hành động. Ảnh: Trần Trang-TTXV



Thông tin về tình hình đất nước, Đại tướng cho biết kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước nâng cao, nhất là sau khi các địa phương triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đại tướng khẳng định, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thực hiện chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.



Đại tướng cho biết sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên làm tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; thường xuyên giữ mối liên hệ, lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân; tích cực kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn.

Tại hội nghị, cử tri tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống và chương trình hành động của Đại tướng Phan Văn Giang cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1; bày tỏ kỳ vọng các ứng cử viên, nếu trúng cử tiếp tục phát huy trí tuệ, tâm huyết, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước và địa phương.

*Làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri