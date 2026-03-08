Bầu cử Quốc hội và HĐND: Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Đất Mũi, Cà Mau

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử xã Đất Mũi, trên địa bàn xã hiện có tổng số 14.553 cử tri. Để chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử, Ủy ban Bầu cử xã đã tổ chức tập huấn cho các tổ bầu cử và tiểu ban chuyên môn về nghiệp vụ bầu cử. Đến thời điểm này, xã đã nhận đầy đủ các con dấu của ban bầu cử, tổ bầu cử, dấu đã bỏ phiếu và tiến hành phát cho các tổ chức phụ trách bầu cử theo quy định. Ngoài ra, các công tác liên quan như in ấn phiếu bầu, các tài liệu phục vụ bầu cử cũng đã hoàn tất và cấp phát cho các tổ bầu cử. Tại các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn, 100% các đơn vị đã hoàn thành việc trang trí, sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Trong quá trình triển khai, xã Đất Mũi đã tổ chức hoàn thành hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026 - 2031. Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, lực lượng công an xã và ban chỉ huy quân sự xã đã xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trước và trong ngày bầu cử. Các đơn vị thường xuyên tuần tra, kiểm soát để kịp thời nắm bắt tình hình, không để xảy ra điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên tổ bầu cử.

Đoàn công tác đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của xã được triển khai sớm, bài bản, thể hiện sự quyết tâm, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao. Hoạt động tuyên truyền được tổ chức đa dạng, phong phú, giúp lan tỏa thông tin chính thống, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về cuộc bầu cử. Đặc biệt, đối với khu vực Hòn Khoai, công tác chuẩn bị được chú trọng để tổ chức bầu cử sớm vào ngày 13/3.

Tại xã Đất Mũi, đoàn đã đi kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 1 thuộc ấp Kênh Đào. Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trực tiếp khảo sát và hướng dẫn cách thức vận hành khu vực bỏ phiếu. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban bầu cử xã Đất Mũi tiếp tục rà soát lại các quy trình để đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc, đáp ứng các yêu cầu đề ra. Trong đó, địa phương cần quan tâm bố trí lực lượng an ninh túc trực tại khu vực bỏ phiếu, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; tổ chức tuyên truyền trước và trong khu vực bỏ phiếu để tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Đồng thời, xã cần bố trí các bàn hướng dẫn cử tri hợp lý, thuận lợi nhất và thực hiện trang trí khu vực bỏ phiếu đúng quy định.

Sau khi khảo sát công tác bầu cử tại xã Đất Mũi, đoàn đã đến thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Binh đoàn 12 đang thi công các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, đại diện Binh đoàn 12 đã báo cáo tiến độ thi công cũng như các thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai. Hiện nay, các dự án đang được thi công với tiến độ khẩn trương, quyết liệt dù vẫn còn tình trạng thiếu nguyên vật liệu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương động viên cán bộ, chiến sĩ thuộc Binh đoàn 12 đang thi công các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Biểu dương tinh thần thi công quyết liệt của các đơn vị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh đây là các công trình quan trọng của quốc gia trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại vùng địa đầu cực Nam của Tổ quốc. Do đó, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đơn vị khắc phục mọi khó khăn, triển khai công trình đúng tiến độ đề ra. Các đơn vị cần quan tâm đến tâm tư, đời sống vật chất của cán bộ, chiến sĩ, công nhân; chú trọng chất lượng và thi công an toàn, hiệu quả như lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã giao phó.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý đơn vị thi công cần bố trí phương án thi công phù hợp với đặc thù địa chất của địa phương; chủ động các phương án để không để gián đoạn do thiếu vật liệu. Bên cạnh đó, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với địa phương và nhân dân trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra sai sót gây thất thoát trong thời gian thi công các công trình./.