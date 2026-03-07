Bầu cử Quốc hội và HĐND: Khí thế ngày hội bầu cử lan tỏa khắp các địa phương ven biển

Tổ bầu cử số 7, xã Giao Ninh chuẩn bị hòm phiếu, sẵn sàng cho ngày bầu cử. Ảnh: Công Luật - TTXVN

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại các địa phương ven biển tỉnh Ninh Bình, công tác chuẩn bị đang được triển khai với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao. Từ việc đẩy mạnh tuyên truyền, niêm yết danh sách cử tri đến hoàn thiện cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu, mọi khâu đều được thực hiện bài bản, đúng quy trình, bảo đảm sẵn sàng cho sự kiện chính trị quan trọng.

Chuẩn bị hòm phiếu lưu động

Những ngày này, khu vực bỏ phiếu số 7, xã ven biển Giao Phúc được trang hoàng lộng lẫy với cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô tuyên truyền hướng về cuộc bầu cử. Không khí ngày hội lớn của toàn dân lan tỏa rõ nét. Bên trong khu vực bỏ phiếu, danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết công khai; hòm phiếu được bố trí trang nghiêm, thuận tiện cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đặc biệt, hòm phiếu lưu động cũng được chuẩn bị sẵn sàng nhằm tạo điều kiện để ngư dân đang vươn khơi bám biển vẫn có thể thực hiện quyền công dân.

Ông Trần Quang Trường, Trưởng xóm Hải Đông cho biết, Khu vực bỏ phiếu số 7 gồm các xóm Hải Tiền và Hải Đông với hơn 1.400 cử tri, đa số gắn bó với nghề khai thác thủy sản. Để chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử, Tổ bầu cử đã rà soát, cập nhật danh sách cử tri, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhằm giúp người dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình. Đối với các chủ tàu, ngư dân thường xuyên đánh bắt xa bờ, địa phương phối hợp Nghiệp đoàn nghề cá tăng cường tuyên truyền, vận động, bảo đảm mọi cử tri đều được thông tin và tham gia ngày bầu cử.

Tổ bầu cử xã Giao Phúc kiểm tra, rà soát các thông tin của các cử tri. Ảnh: Công Luật - TTXVN

Nghiệp đoàn nghề cá cơ sở xã Giao Phúc được thành lập từ tháng 12/2024 nhằm quy tụ ngư dân, người lao động làm nghề khai thác hải sản tại ngư trường Vịnh Bắc Bộ chia sẻ lợi ích, hỗ trợ nhau trong quá trình lao động trên biển. Nghiệp đoàn hiện có 148 thành viên với các tàu khai thác hải sản có chiều dài từ trên 15m đến 24m. Từ sau Tết Nguyên đán, nghiệp đoàn đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến tới các thành viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của công dân. Các chủ tàu và ngư dân được vận động chủ động bố trí thời gian khai thác hợp lý, đưa tàu vào bờ để tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử.

Ông Đỗ Văn Kế, Phó Chủ tịch Thường trực Nghiệp đoàn nghề cá cơ sở xã Giao Phúc cho biết, trong thời gian diễn ra bầu cử, nghiệp đoàn sẽ duy trì liên lạc thường xuyên với các chủ tàu thông qua nhóm thông tin nội bộ, kịp thời đề nghị tàu cá cập bến để ngư dân tham gia bỏ phiếu. Trường hợp đặc biệt chưa thể về bờ đúng thời điểm, địa phương sẽ bố trí hòm phiếu lưu động mang đến tận tàu, bảo đảm mọi cử tri đều trực tiếp thực hiện quyền bầu cử của mình theo đúng quy định, không bỏ phiếu thay.



Khắc phục khó khăn đặc thù ven biển

Tại xã Giao Ninh, trên khắp các tuyến đường, khu dân cư và tại các điểm bỏ phiếu, cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền được trang trí rực rỡ, tạo không khí phấn khởi hướng về ngày bầu cử. Trên hệ thống phát thanh cơ sở, trang thông tin điện tử của địa phương và trang Facebook “Giao Ninh ngày mới”, thời lượng đăng tải, phát sóng các nội dung liên quan đến bầu cử cũng được tăng cường. Danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND xã được thông tin rộng rãi để cử tri theo dõi, tìm hiểu và lựa chọn.

Bà Quách Thị Lừng, Bí thư Chi bộ thôn Nam Phong, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 7 cho biết, khu vực bỏ phiếu gồm hai thôn Nam Phong và Hải Phong với hơn 2.600 cử tri. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho bầu cử đã được tổ bầu cử triển khai chu đáo, từ các bước hiệp thương, vận động bầu cử, tổ chức gặp gỡ cử tri đến việc niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Về trang trí khánh tiết, do đặc thù mùa nồm ven biển, một số khẩu hiệu, pa-nô, danh sách cử tri mỗi buổi tối sẽ được di chuyển vào bên trong nhà văn hóa để bảo quản.

Theo Bí thư Chi bộ thôn Nam Phong, ngoài nồm ẩm, vào thời điểm này, gió thường thổi mạnh nên việc treo các khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích tuyên truyền cổ động bầu cử gặp nhiều khó khăn, dễ bị rách hoặc hư hỏng. Trước thực tế đó, địa phương chủ động lựa chọn các vị trí treo phù hợp, đồng thời gia cố thêm dây buộc, khung treo nhằm bảo đảm chắc chắn, giữ gìn vật phẩm tuyên truyền đến ngày bầu cử, góp phần tạo nên không khí trang trọng cho ngày hội lớn của toàn dân.

Trên địa bàn xã Giao Ninh có 11 tổ bầu cử tương ứng với 11 khu vực bỏ phiếu, tổng số hơn 24.580 cử tri. Theo danh sách công bố, địa phương có 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (bầu 2 đại biểu), 8 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (bầu 5 đại biểu) và 33 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã (bầu 22 đại biểu). Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử, từ trang trí khánh tiết, bố trí thùng phiếu, đến các điều kiện cơ sở vật chất khác đều được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Giao Ninh cho biết, do địa bàn ven biển có nhiều ngư dân thường xuyên làm việc trên tàu đánh bắt xa bờ, Ủy ban bầu cử xã đã chỉ đạo các tổ bầu cử nắm chắc tình hình từng hộ gia đình, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động tham gia bầu cử. Công an xã được giao nhiệm vụ rà soát biến động dân cư, lập danh sách cử tri bảo đảm chính xác, đầy đủ và kịp thời; tăng cường biện pháp giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn tại khu vực bỏ phiếu.

Toàn tỉnh Ninh Bình đã thành lập 8 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 22 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 833 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; thành lập 2.536 khu vực bỏ phiếu và 2.536 Tổ bầu cử, trong đó có 18 khu vực bỏ phiếu riêng tại các đơn vị đặc thù. Đến nay, các tổ bầu cử trên địa bàn đều đã chuẩn bị điều kiện cần thiết để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân./.