Bầu cử Quốc hội và HĐND: Hướng về Ngày hội non sông

*Không khí sôi nổi hướng đến ngày bầu cử

Khu vực Trụ sở Đảng ủy xã Hưng Hội được trang trí treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: TTXVN phát

Xã Hưng Hội có dân số gần 30 ngàn người, trong đó, hơn 30% là đồng bào Khmer. Đây là xã có đông đồng bào Khmer sinh sống nhất tại tỉnh Cà Mau. Trên địa bàn xã, có 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (bầu 3 đại biểu), 7 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau (bầu 4 đại biểu) và 35 người ứng cử đại biểu HĐND xã (bầu 21 đại biểu).



Ông Trương Quốc Việt, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Hưng Hội cho biết, xã đã lập 18 tổ bầu cử tại các ấp. Các điểm bỏ phiếu được bố trí tại nhà văn hóa ấp có điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cũng như thuận tiện để cử tri đi bầu cử. Trong tháng 2, xã tổ chức thành công 12 cuộc hội nghị cử tri, với gần 1.000 người tham dự; các ứng cử viên đều đạt tỷ lệ tín nhiệm 100%. Điểm nổi bật tại Hưng Hội là cơ cấu nhân sự ứng cử đại biểu HÐND xã đa dạng, bảo đảm tính đại diện: Tỷ lệ người dân tộc đạt 17,7%, nữ giới chiếm hơn 42%. Sự chủ động này không chỉ đảm bảo đúng tiến độ mà còn tạo được sự phấn khởi, tin tưởng trong đồng bào Khmer trước ngày cầm lá phiếu trên tay.



Ông Sơn Nghĩa, ấp Sóc Đồn chia sẻ, ông đã nắm được thông tin về đại biểu và danh sách cử tri được niêm yết công khai cũng như tại các buổi họp lồng ghép do Ủy ban MTTQ và Hội Nông dân xã Hưng Hội tổ chức.

Ông Sơn Nghĩa rất phấn khởi khi nắm đầy đủ thông tin về lý lịch chính trị, trình độ chuyên môn, vị trí công tác… của các ứng cử viên. Đồng thời bày tỏ sự hài lòng đối với các ứng cử viên và cho biết đến ngày bầu cử sẽ thực hiện nghiêm túc quyền và nghĩa vụ công dân của mình bầu ra những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.



Bà Thạch Thị Khanh, Bí thư Chi bộ ấp Sóc Đồn cho biết, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ấp có gần 1.300 cử tri, trong đó, gần 70% cử tri là đồng bào Khmer. Những năm qua, được sự quan tâm chăm lo của cấp ủy Đảng và chính quyền, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer ấp Sóc Đồn ngày càng khởi sắc. Cùng với đó, bà con trong ấp cũng quan tâm thực hiện ngày càng tốt hơn các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Bí thư Chi bộ ấp Sóc Đồn chia sẻ, để cuộc bầu cử diễn ra thành công, Chi bộ ấp thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên. Tại các cuộc họp, ấp đều lồng ghép thông tin, tuyên truyền cho bà con hiểu về quyền và trách nhiệm bỏ phiếu bầu của mỗi cử tri; thông tin đầy đủ về các đại biểu ứng cử để bà con nắm rõ. Bà con rất quan tâm danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI cũng như HĐND các cấp để đưa ra quyền quyết định đúng đắn trong ngày bầu cử.



Đay Tà Ni cũng là ấp có đông đồng bào dân tộc Khmer của xã Hưng Hội. Những ngày qua, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử lan tỏa rộng khắp các khu dân cư. Ông Trần Se Lay Sóc Khol, Bí thư Chi bộ ấp cho biết, dù bộn bề với công việc nhưng bà con cử tri của ấp tranh thủ tham dự các cuộc họp, dành thời gian nghiên cứu danh sách đại biểu ứng cử cũng như thông tin cử tri. Nhờ đó, cử tri nắm bắt được đầy đủ thông tin về bầu cử, sẵn sàng bỏ phiếu bầu ra những cán bộ đủ đức, đủ tài, đại diện cho tiếng nói của nhân dân trong nhiệm kỳ tới.



Ông Danh Tài, cử tri ấp Đay Tà Ni sau khi tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 4 và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 18 chia sẻ, trong chương trình hành động của các ứng cử viên đều thể hiện rõ tâm huyết, trách nhiệm trước cử tri, nỗ lực phấn đấu để xứng đáng là người đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri.

Các chương trình hành động tập trung vào những vấn đề về thực hiện chính sách an sinh xã hội cho người nghèo, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, cùng giải pháp hướng đến mục tiêu sản xuất bền vững nhằm nâng cao thu nhập ổn định đời sống cho nhân dân. Chương trình hành động cũng nêu lên các kế hoạch hành động bám sát vào các trụ cột, lĩnh vực tiềm năng, có thế mạnh của tỉnh Cà Mau để phát triển kinh tế, xã hội nhằm sớm đưa tỉnh phát triển bền vững hơn trong nhiệm kỳ mới.

Ông Danh Tài bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực của các ứng cử viên, đồng thời kỳ vọng sau khi trúng cử sẽ thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

*Đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công