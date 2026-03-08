Bầu cử Quốc hội và HĐND: Hưng Yên vận hành trơn tru quy trình bỏ phiếu bầu cử

Ông Đặng Thanh Giang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên (áo đen) kiểm tra công tác chuản bị bầu cử tại phường Trần Lãm. Ảnh: Mạnh Khánh - TTXVN

Quy trình thử nghiệm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; thông qua Quyết định thành lập Tổ bầu cử và phát biểu khai mạc; thông qua nội quy phòng bỏ phiếu; kiểm tra, niêm phong thùng phiếu chính và thùng phiếu phụ có sự chứng kiến của cử tri; tuyên bố bắt đầu bỏ phiếu. Tại buổi thử nghiệm, tất cả các bước đã diễn ra trơn tru đảm bảo đúng, đủ theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh phần nghi lễ, buổi vận hành thử nghiệm tập trung vào thực hành thử toàn bộ quy trình tổ chức cho cử tri bỏ phiếu nhằm bảo đảm các Tổ bầu cử nắm vững thao tác nghiệp vụ và xử lý tình huống phát sinh. Thành viên các tổ bầu cử đã thực hành các bước: Đón tiếp và hướng dẫn cử tri; phát phiếu bầu, hướng dẫn ghi phiếu; bỏ phiếu vào hòm phiếu; thực hành xử lý một số tình huống giả định phát sinh trong quá trình bầu cử...

Ông Đặng Thanh Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên đánh giá cao tinh thần sự chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị của các địa phương, cơ quan chuyên môn phụ trách công tác bầu cử, đảm bảo đúng quy trình các nội dung theo kịch bản đề ra.

Ông Đặng Thanh Giang đề nghị địa phương, đơn vị thực hiện văn bản hóa toàn bộ quy trình bầu cử tại các khu vực bầu cử, để đảm bảo đúng quy trình. Cùng với đó, các địa phương đơn vị cũng tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân, các cấp hội đoàn thể tham gia thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong cuộc bầu cử.



Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Đặng Thanh Giang cũng yêu cầu, các tổ bầu cử bố trí nhân lực hỗ trợ, hướng dẫn cho cử tri, nhất là đối với các cử tri cao tuổi, cử tri có điều kiện sức được thực hiện bầu cử được thuận lợi. Đồng thời chỉ đạo, đối với các địa phương đơn vị, cần tập trung rà soát, kiểm tra toàn diện điều kiện cơ sở vật chất. Các địa phương, đơn vị cũng chủ động bổ sung, hoàn chỉnh phương án tổ chức, bố trí khoa học, thuận tiện các vị trí trong khu vực bầu cử, coi trọng công tác trang trí khánh tiết, biển bảng hướng dẫn, niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên đúng quy định...

Vận hành thử nghiệm việc kiểm tra hòm phiếu trước khi khai mạc và thực hành quy trình bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Mạnh Khánh - TTXVN

Các địa phương, cơ quan chức năng, tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; quyết tâm tổ chức ngày bầu cử diễn ra trang trọng, dân chủ, đúng pháp luật, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân trên địa bàn.

Cùng ngày, ông Đào Hồng Vận, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số xã trên địa bàn.

Tại các nơi đến kiểm tra, ông Đào Hồng Vận yêu cầu các đơn vị địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công. Mặt khác, các đơn vị địa phương tiếp tục bám sát công tác chỉ đạo, chủ động, linh hoạt xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử.

Toàn tỉnh Hưng Yên có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là 16 người; có 17 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 với số lượng đại biểu được bầu là 85 người; có 612 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã để bầu 2.249 đại biểu. Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn tỉnh đã chủ động nghiên cứu, nắm vững quy trình và thực hiện tốt các bước của quy trình hiệp thương, lựa chọn các ứng cử viên theo đúng quy định. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tốt hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đúng quy trình, quy định. Các xã, phường đã tổ chức hội nghị hiệp thương; tiến hành lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã bảo đảm đúng nội dung, trình tự, số lượng theo quy định.

Tỉnh Hưng Yên vận hành thử quy trình bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Mạnh Khánh - TTXVN

Tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bầu cử; Ủy ban bầu cử tỉnh, các cấp, ngành, địa phương đã chủ động trong triển khai các nhiệm vụ, yêu cầu tiến độ, do đó nhiều nội dung đã hoàn thành sớm hơn so với quy định. Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại tỉnh đã và đang được chuẩn bị đầy đủ, đúng tiến độ kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia. Với các điều kiện về cơ sở vật chất đã được tỉnh chuẩn bị đủ, tỉnh Hưng Yên đã sẵn sàng đảm bảo ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra an toàn, đúng pháp luật./.

