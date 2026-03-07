Bầu cử Quốc hội và HĐND: Hà Nội tăng cường trao đổi giữa cử tri và người ứng cử

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 31 (xã Sóc Sơn, Hà Nội) được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến ngày 6/3. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến y tế cơ sở, môi trường, phát triển du lịch và định hướng phát triển kinh tế địa phương đã được cử tri nêu ra, trao đổi với các ứng cử viên.

Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham gia của 8 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026–2031. Tham dự hội nghị có cử tri đến từ các xã Sóc Sơn, Nội Bài, Kim Anh, Trung Giã và Đa Phúc. Tại đây, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố trong nhiệm kỳ tới.

Không khí hội nghị diễn ra dân chủ, cởi mở khi nhiều cử tri trực tiếp nêu ý kiến, kiến nghị về những vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống người dân trên địa bàn, trong đó, vấn đề nâng cao chất lượng y tế cơ sở nhận được sự quan tâm của nhiều cử tri.

Định hướng phát triển kinh tế gắn với tiềm năng địa phương

Cử tri xã Sóc Sơn tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên được niêm yết công khai tại điểm bỏ phiếu. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Tại hội nghị, đại diện cử tri xã Trung Giã cho biết, hiện nay một số trạm y tế tuyến xã vẫn còn thiếu bác sĩ, thiếu trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh, khiến việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân gặp nhiều khó khăn. Cử tri đề nghị thành phố quan tâm hơn đến việc tăng cường nguồn lực cho hệ thống y tế cơ sở, đồng thời có chính sách thu hút đội ngũ y, bác sĩ về công tác tại địa phương. Bên cạnh đó, việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các trạm y tế cấp xã cũng được nhiều cử tri phản ánh còn gặp không ít khó khăn, nhất là trong bối cảnh nguồn thu hạn chế, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng tăng.

Ngoài lĩnh vực y tế, vấn đề môi trường cũng được nhiều cử tri quan tâm. Một số ý kiến đề nghị thành phố sớm có giải pháp hiệu quả trong việc xử lý chất thải rắn xây dựng và bùn thải từ hoạt động nạo vét ao hồ, hệ thống thoát nước trên địa bàn. Theo các cử tri, nếu không có quy hoạch và công nghệ xử lý phù hợp, việc xử lý loại chất thải này có thể gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng đến môi trường.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cũng tập trung vào định hướng phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt là việc khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, rừng và các dự án khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Một số cử tri xã Đa Phúc và Kim Anh cũng đề xuất thành phố quan tâm hơn đến việc phát triển du lịch địa phương, đặc biệt là kết nối các tour, tuyến du lịch giữa địa phương với các điểm du lịch khác của Hà Nội. Theo các cử tri, tiềm năng về du lịch sinh thái, du lịch tâm linh sẽ thực sự phát huy hiệu quả nếu được đầu tư và quảng bá hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tăng cường đối thoại giữa cử tri và người ứng cử

Trao đổi với phóng viên TTXVN bên lề hội nghị, bà Nguyễn Thị Én, Trưởng thôn Vệ Linh, xã Sóc Sơn cho biết, người dân địa phương kỳ vọng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc giải quyết các công trình xây dựng còn tồn đọng cũng như các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Theo bà Én, việc các ứng cử viên trực tiếp lắng nghe ý kiến của cử tri sẽ giúp họ hiểu rõ hơn những vấn đề thực tiễn tại địa phương, từ đó có những đề xuất, kiến nghị phù hợp khi tham gia hoạt động của HĐND thành phố.

Đáng chú ý trong đợt tiếp xúc cử tri lần này, ông Nguyễn Tiến Hưng, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết, đối với những vấn đề mà người dân Sóc Sơn quan tâm, các ứng cử viên sẽ tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy các giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong quá trình phát triển của địa phương. Các giải pháp này cần được xây dựng trên cơ sở phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa bàn, đặc biệt là các xã thuộc huyện Sóc Sơn trước đây.

Thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên không chỉ trình bày chương trình hành động mà còn trực tiếp lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân, đồng thời trao đổi và làm rõ thêm những vấn đề cử tri quan tâm. Những ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ là cơ sở quan trọng để các ứng cử viên tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động của mình, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026–2031.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 31 cũng góp phần tăng cường đối thoại, tạo sự gắn kết giữa cử tri với người ứng cử trước kỳ bầu cử đại biểu HĐND các cấp sắp tới, đồng thời giúp cử tri hiểu rõ hơn về chương trình hành động của từng ứng cử viên./.