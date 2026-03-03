Bầu cử Quốc hội và HĐND: Gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào tương lai

Lãnh đạo xã Bình Ca (tỉnh Tuyên Quang) rà soát danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu, bảo đảm chính xác, công khai, tạo điều kiện thuận lợi để người dân theo dõi trước ngày bầu cử. Ảnh: TTXVN phát

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Tuyên Quang có 762 đơn vị bầu cử, trong đó, 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 13 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 745 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, tổng số đại biểu được bầu là 2.604 đại biểu. Cùng với hoàn tất các bước hiệp thương theo đúng quy định, công tác lập, quản lý và rà soát danh sách cử tri được thực hiện chặt chẽ, cập nhật thường xuyên trên nền tảng dữ liệu dân cư, bảo đảm chính xác, đồng bộ, không bỏ sót, không trùng lặp, tạo thuận lợi tối đa cho hơn 1,27 triệu cử tri thực hiện quyền công dân.

Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô của một cuộc bầu cử lớn mà còn cho thấy sự chủ động, bài bản trong tổ chức thực hiện, từ chuẩn bị nhân sự, hoàn thiện hồ sơ đến ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, tổng hợp và báo cáo, thể hiện tinh thần khẩn trương, chuyên nghiệp, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

*Quyết liệt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở

Lãnh đạo HĐND tỉnh Tuyên Quang kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri tại xã Sủng Máng, yêu cầu rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm đầy đủ, chính xác quyền bầu cử của nhân dân. Ảnh: TTXVN ph

Ông Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh nhấn mạnh, thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, đây là giai đoạn quyết định, đòi hỏi sự tập trung cao độ, không được chủ quan ở bất kỳ khâu nào.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, toàn hệ thống chính trị tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác bầu cử; rà soát kỹ tiêu chuẩn, hồ sơ nhân sự; bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa các thành phần, dân tộc, tôn giáo, giới tính, độ tuổi; bảo đảm mọi cử tri đều được tiếp cận đầy đủ thông tin về người ứng cử.

Ông Hầu A Lềnh đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu bầu đủ số lượng đại biểu theo luật định, làm tốt công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo.

“Cuộc bầu cử là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong toàn dân. Mỗi cấp, mỗi ngành, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tạo nên sức mạnh tổng hợp để tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh”, ông Hầu A Lềnh khẳng định.

Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực ở từng địa phương. Tại xã Yên Sơn, đến thời điểm này, các chủ trương, chỉ thị về bầu cử đã được quán triệt đầy đủ, sâu rộng tới các chi bộ, thôn bản, tổ dân phố. 5 tiểu ban phục vụ bầu cử hoạt động nền nếp; 20 khu vực bỏ phiếu cùng 20 tổ bầu cử với 351 thành viên được kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc. Danh sách 22.215 cử tri đã được niêm yết công khai, bảo đảm để người dân thuận tiện theo dõi, đối chiếu và kịp thời phản ánh những thông tin cần điều chỉnh.

Bước vào giai đoạn nước rút, xã đang tập trung cao độ rà soát từng phần việc, khâu chuẩn bị; tăng cường kiểm tra, giám sát tại các khu vực bỏ phiếu; đẩy mạnh tuyên truyền tạo khí thế sôi nổi trong nhân dân. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và quyết tâm cao, Yên Sơn đang tăng tốc về đích, sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật.

Tại xã Bình Ca, lãnh đạo xã trực tiếp xuống thôn Gò Hu kiểm tra thực tế cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, từ việc niêm yết danh sách cử tri, bố trí khu vực bỏ phiếu, hệ thống khánh tiết đến phương án bảo đảm an ninh trật tự. Các hạng mục như, bàn ghế, hòm phiếu, trang trí nhà văn hóa được rà soát kỹ lưỡng; đồng thời yêu cầu thôn tổng vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên bảo đảm khang trang, sạch đẹp, trang trọng cho ngày bầu cử. Đoàn công tác cũng chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiếp tục kiểm tra toàn bộ các thôn còn lại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện điều kiện cần thiết, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân.

Tại các xã Lũng Cú, Sơn Vĩ, Đông Thọ, Hồng Sơn, Đồng Tâm, Minh Quang, Hùng Lợi, Trung Sơn, Thái Bình… công tác chuẩn bị được triển khai đúng tiến độ, quy định. Danh sách cử tri, danh sách người ứng cử được niêm yết công khai; cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu được kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng; phương án bảo đảm an toàn được xây dựng cụ thể, sát thực tế.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị triển khai công tác vận động bầu cử, hướng dẫn kỹ năng cho người ứng cử, bảo đảm việc vận động được thực hiện dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng luật. Qua các buổi tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm được gửi gắm, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân đối với những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

*Vững chắc nơi tuyến đầu biên giới

Lực lượng chức năng xã Tùng Vài (tỉnh Tuyên Quang) kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri, kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Hoàng Chính/TTXVN phát

Ở các địa bàn biên giới, nơi điều kiện đi lại còn khó khăn, công tác chuẩn bị bầu cử càng được đặt ra với yêu cầu cao hơn về an ninh, an toàn. Xã Tùng Vài là một trong những địa bàn như vậy. Trên địa bàn xã có 14 khu vực bỏ phiếu. Xác định bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lực lượng Công an xã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch tổng thể và các phương án chi tiết; rà soát địa bàn, nắm chắc tình hình, quản lý chặt các đối tượng theo quy định.

Trung tá Hoàng Văn Khâm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tùng Vài cho biết, đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, các đường mòn, lối mở; phối hợp chặt chẽ với Công an, Quân sự xã trong trao đổi thông tin, xử lý tình huống.

“Chúng tôi xác định, bảo đảm an ninh cho bầu cử không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng trực 24/24 giờ trong thời gian diễn ra bầu cử, không để xảy ra bất cứ tình huống bị động, bất ngờ nào”, Trung tá Hoàng Văn Khâm nhấn mạnh.

Tại các khu vực bỏ phiếu, phương án bảo vệ được xây dựng rõ người, rõ việc; công tác phòng cháy, chữa cháy, hệ thống điện, thông tin liên lạc được kiểm tra kỹ lưỡng. Cùng với nhiệm vụ bảo vệ trực tiếp, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cảnh giác với thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng đã tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc nơi tuyến đầu biên giới, góp phần để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của niềm tin và đoàn kết.

Không chỉ ở Tùng Vài, tại nhiều xã vùng cao khác, công tác dân vận được đẩy mạnh. Cán bộ, đảng viên xuống từng thôn bản, gặp gỡ, trao đổi, giải thích cho người dân hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử. Ở những nơi đường sá còn khó khăn, phương án hỗ trợ cử tri được xây dựng cụ thể, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng và chính quyền xã Tùng Vài phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân nắm bắt thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Hoàng Chính/TTXVN phát



Chủ tịch UBND xã Sơn Vĩ Sùng Mí Nô cho biết, đối với địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, việc tuyên truyền được thực hiện bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc; kết hợp qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi sinh hoạt thôn, sinh hoạt chi bộ.

“Chúng tôi xác định, công tác lập và niêm yết danh sách cử tri là khâu then chốt bảo đảm quyền chính trị trực tiếp của công dân. Mỗi thành viên tổ bầu cử đều phải nắm vững quy trình, tận tình hướng dẫn, giải thích để người dân yên tâm, tin tưởng”, ông Sùng Mí Nô chia sẻ.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp không chỉ là sự kiện chính trị lớn mà còn là dịp để mỗi cử tri thực hiện quyền làm chủ của mình, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào tương lai. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền các cấp, với tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng vũ trang, đặc biệt là các đơn vị Bộ đội Biên phòng nơi tuyến đầu Tổ quốc cùng sự chủ động, sát sao của từng xã, từng thôn, bản, Tuyên Quang đang vững vàng, tự tin bước vào Ngày hội non sông.

Tin rằng, bằng sức mạnh đoàn kết, sự chuẩn bị chu đáo và niềm tin của nhân dân, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công, góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng, tiếp tục cùng Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới./.