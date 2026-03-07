Bầu cử Quốc hội và HĐND: Gửi gắm khát vọng về tương lai phát triển bền vững

Công tác kiểm tra các điểm bầu cử trên xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) được chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng cho ngày hội của non sông. Ảnh: Quang Thái - TTXVN

Với cử tri nơi đầu sóng ngọn gió, đây không chỉ là dịp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân mà còn là thời điểm gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những quyết sách mới để quê hương biển đảo tiếp tục phát triển, vững tin đi lên cùng kỷ nguyên mới của đất nước.



Háo hức chờ ngày hội non sông



Những ngày đầu tháng 3, hòa cùng sắc Xuân Bính Ngọ 2026, xã đảo Nhơn Châu rợp cờ hoa đón chờ ngày hội lớn của non sông. Trên các tuyến đường chính của xã đảo, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được treo trang trọng. Tại các khu vực bỏ phiếu, danh sách cử tri được niêm yết công khai; các tổ bầu cử tích cực tuyên truyền, vận động để người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình.



Cử tri Nguyễn Văn Chương (thôn Tây) đã 63 tuổi nhưng niềm háo hức chờ đón ngày được cầm lá phiếu lựa chọn người đủ đức - đủ tài vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Với ông Chương, mỗi kỳ bầu cử đều mang đến cảm xúc đặc biệt. Bao năm bám đảo, chứng kiến sự đổi thay trên đảo qua mỗi giai đoạn, mỗi nhiệm kỳ, ông càng tin và mong chờ ngày hội, đặt kỳ vọng vào sự lựa chọn của cá nhân ông nói riêng và cử tri cả nước nói chung.



“Ngày 15/3 là một ngày rất đặc biệt nên tôi đã nhắc nhở các thành viên trong gia đình sắp xếp công việc để tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng với người dân trong xã, chúng tôi cũng đã tự trang hoàng cờ trước cổng gia đình, dọn dẹp ngõ xóm, treo băng rôn, khẩu hiệu để chờ đón ngày hội của toàn dân”.



Không chỉ ông Chương, mỗi người dân vùng biển đảo, ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn. Ai cũng mong muốn lựa chọn được những đại biểu có tâm huyết, quan tâm đến đời sống ngư dân, có thêm chính sách hỗ trợ để bà con yên tâm vươn khơi bám biển.



Cử tri Nguyễn Thành Viên (43 tuổi, thôn Tây) chia sẻ, đối với người dân vùng biển đảo, ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn. Bà con ai cũng mong chờ đến ngày bỏ phiếu để được trực tiếp lựa chọn những đại biểu có tâm huyết, quan tâm đến đời sống người dân và có thêm chính sách hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.



Sự háo hức, tin tưởng của cử tri nơi đảo xa đang tạo nên bầu không khí phấn khởi, thể hiện tinh thần và trách nhiệm của người dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.



Ông Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Châu cho biết, toàn xã hiện có 605 hộ, với 2.360 nhân khẩu. Danh sách cử tri đã được rà soát, niêm yết công khai đúng thời gian quy định; thẻ cử tri được phát đến từng hộ dân và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn.



“Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, bảo đảm theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Xã đã thành lập Ủy ban Bầu cử gồm 17 thành viên; 3 Ban bầu cử; 3 tổ bầu cử tại 3 khu vực bỏ phiếu ở các thôn Đông, Trung và Tây. Công tác hiệp thương được thực hiện đúng quy trình. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, xã công bố danh sách chính thức 24 người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 để bầu 15 đại biểu.



Việc niêm yết danh sách ứng cử viên và tiểu sử tóm tắt được thực hiện công khai tại trụ sở UBND xã và các khu vực bỏ phiếu”, ông Dũng cho biết.



Bên cạnh đó, xã đã xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy; thành lập các tổ phản ứng nhanh tại từng khu vực bỏ phiếu; chuẩn bị đầy đủ hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ, con dấu, biểu mẫu và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức như phát thanh, treo băng rôn, niêm yết, tuyên truyền qua các cuộc họp và mạng xã hội.



“Chúng tôi xác định mục tiêu tổ chức ngày bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân. Địa phương đang nỗ lực chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ, an toàn, đúng quy định”, ông Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Châu cho biết.



Kỳ vọng vào kỷ nguyên vươn mình



Không chỉ dừng lại ở niềm vui ngày hội, cử tri xã đảo Nhơn Châu còn đặt nhiều kỳ vọng vào một giai đoạn phát triển mới của quê hương.



Những năm qua, với sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, diện mạo xã đảo đã có nhiều đổi thay. Hệ thống điện, đường, trường, trạm từng bước được đầu tư; đời sống người dân ngày càng cải thiện; tiềm năng du lịch biển đảo từng bước được khai thác.



Cử tri Nguyễn Thành Viên (43 tuổi, thôn Tây) mong muốn, thời gian tới sẽ có thêm sự quan tâm đầu tư về hạ tầng giao thông, bến cảng, điện, nước và các dịch vụ du lịch để Nhơn Châu phát triển bài bản hơn, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân trên đảo”.



“Thông qua cuộc bầu cử, chúng tôi mong muốn lựa chọn được những đại biểu có tâm huyết, gần gũi với nhân dân, lắng nghe ý kiến của ngư dân và có thêm những chính sách thiết thực để bà con yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế gia đình”, ông Chương bày tỏ.



Bên cạnh đó, nhiều cử tri cũng mong muốn, các đại biểu được bầu tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực an sinh xã hội như, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường biển và giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu - những vấn đề đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân trên đảo.



Ông Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Châu cũng cho biết, thông qua kỳ bầu cử lần này, người dân trên đảo kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, có năng lực và tâm huyết, góp phần đưa các chủ trương, chính sách đến gần hơn với đời sống của người dân vùng biển đảo.



Giữa trùng khơi sóng nước, cử tri xã đảo Nhơn Châu đang hướng về ngày hội lớn của đất nước - nơi mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn gửi gắm khát vọng về một tương lai phát triển bền vững cho quê hương biển đảo./.