Bầu cử Quốc hội và HĐND: Đổi mới tuyên truyền bầu cử qua "lăng kính" công nghệ số

Bảng tuyên truyền trực quan về “Ngày bầu cử” đặt ngay trước cổng trụ sở UBND phường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), có in mã QR code tra cứu thông tin bầu cử. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

"Bé cúc" gắn QR code

Đang đi dạo ở Quảng trường Sa Đéc, chị Cao Đặng Hoàng Duyên ở khóm Vĩnh Hòa, phường Sa Đéc bắt gặp hình ảnh khá dễ thương là "bé cúc" Sa Đéc có gắn mã QR tra cứu thông tin bầu cử. Chị Duyên dùng điện thoại thông minh quét mã QR, ngay lập tức xuất hiện link liên kết đến địa chỉ website: baucu.vpdanguysadec.cloud. Khi chọn mở link liên kết này, Trang thông tin điện tử của Ủy ban bầu cử phường Sa Đéc hiện ra với nhiều nội dung liên quan đến bầu cử.

Chị Hoàng Duyên cho biết, việc tìm hiểu thông tin về bầu cử rất tiện lợi, nhanh chóng. Chỉ cần quét mã QR, ngay lập tức chị nắm được thời gian đi bầu cử, địa điểm khu vực bỏ phiếu bầu… Cũng thông qua việc dùng điện thoại quét mã QR code, chị đã xem được danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, không cần đến trực tiếp khu vực bỏ phiếu để xem các nội dung này như trước kia.

Phường Sa Đéc đã triển khai lắp đặt 40 mô hình "bé cúc" gắn mã QR để người dân tra cứu thông tin bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Theo UBND phường, mô hình "bé cúc" Sa Đéc với hình ảnh cách điệu hoa cúc màu vàng (một trong những loài hoa truyền thống ở Làng hoa Sa Đéc), trên tay cầm chiếc lá in QR code. Mô hình góp phần đa dạng hình thức thông tin, tuyên truyền đến người dân; tạo điểm nhấn trong tuyên truyền trực quan với hình ảnh thân thiện và gần gũi trong truyền tải thông điệp, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác bầu cử.

Các "bé cúc" gắn QR code tra cứu thông tin bầu cử đặt tại không gian công cộng, nơi tập trung đông người, trụ sở cơ quan, đơn vị như: Trước cổng Đảng ủy, UBND phường, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Quảng trường Sa Đéc, Công viên Sa Đéc, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, siêu thị, trường học, ngân hàng và chợ… Ngay sau khi quét mã QR là người dân có thể xem thông tin các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu; hỏi - đáp về bầu cử; sổ tay bầu cử; ý nghĩa của cuộc bầu cử; danh sách, tiểu sử các ứng cử viên; hướng dẫn bỏ phiếu bầu cử; đồng thời, tiếp nhận ý kiến đóng góp của cử tri liên quan đến công tác bầu cử…

Chủ tịch UBND phường Sa Đéc Nguyễn Văn Tâm cho hay, Ủy ban bầu cử phường Sa Đéc xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là công tác tuyên truyền để bà con cử tri nắm thông tin về bầu cử. Thời gian qua, địa phương tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức như: quét mã QR, xe hoa cổ động, pano, áp phích, các video ngắn… Đối với một số khu dân cư, tuyến đường nhỏ chưa bố trí cụm loa cố định, phường có bố trí các xe chở loa đi tuyên truyền lưu động.





Trang thông tin xã Tháp Mười trên Facebook có nhiều nội dung tuyên truyền về bầu cử, rất thuận tiện cho người dân tìm hiểu và theo dõi. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Sử dụng sức mạnh mạng xã hội

Với sự phát triển của công nghệ số và kết nối không dây như hiện nay, xã Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) cũng đã tăng cường ứng dụng trong công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Trên cơ sở những tài liệu bầu cử, bộ phận chuyên môn ở xã Tháp Mười xây dựng thành các infographic (đồ họa thông tin) về số lượng đơn vị bầu cử, địa điểm khu vực bỏ phiếu, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tháp Mười… Các infographic này đăng tải trên nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook và đã tiếp cận được nhiều người dân.

Ông Phạm Trọng Hạnh ở ấp Mỹ An 4, xã Tháp Mười cho biết, ông có thói quen uống cafe buổi sáng và đọc báo online. Mấy ngày qua, vừa uống cafe, vừa lướt điện thoại, ông nắm nhiều thông tin về bầu cử thông qua Trang thông tin xã Tháp Mười trên Facebook. Chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và kết nối mạng internet là ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời gian nào ông cũng có thể xem tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. "Tôi đã xem kỹ tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử và cũng đã cân nhắc, lựa chọn được đại biểu rồi. Chỉ chờ tới ngày 15/3 là tôi đi bỏ phiếu bầu" - ông Hạnh chia sẻ.

Ông Trần Nghĩa Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Tháp Mười cho biết, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền bầu cử. Các thông tin liên quan đến bầu cử như: Thời gian bầu cử, danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử, các quy định liên quan đến bầu cử… đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã, các nền tảng mạng xã hội. Thông qua các kênh tuyên truyền này, cử tri dễ dàng tiếp cận thông tin, nghiên cứu tiểu sử người ứng cử, từ đó chủ động lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Thời gian tới, xã Tháp Mười tiếp tục tăng cường tuyên truyền nhằm bảo đảm mọi cử tri đều nắm được thông tin đầy đủ về cuộc bầu cử và tích cực tham gia ngày hội bầu cử của toàn dân.

Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên ở nhiều xã, phường trong tỉnh Đồng Tháp đã dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để sáng tạo ra những hình ảnh, những đoạn phim ngắn tuyên truyền về bầu cử. Chị Lê Nguyễn Huỳnh Anh, Bí thư Xã đoàn Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) cho hay, đơn vị tìm hiểu, dùng AI để làm những video ngắn thông tin ngày diễn ra bầu cử, thể lệ bầu cử, hướng dẫn quy trình bỏ phiếu bầu cử… Sau đó, đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội. Nhờ đó, hình thức tuyên truyền sinh động, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp, trên cơ sở các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thường xuyên theo dõi, nắm tình hình công tác bầu cử; chỉ đạo hệ thống Mặt trận Tổ quốc các xã, phường thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Trong đó, có đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử, tăng cường thông tin về tiểu sử người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri trên các phương tiện truyền thông; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia bỏ phiếu, thực hiện đầy đủ quyền công dân.

Toàn tỉnh Đồng Tháp có 2.009 khu vực bỏ phiếu với hơn 3,2 triệu cử tri. Thông qua các hình thức tuyên truyền giúp người dân nắm các nội dung quan trọng của cuộc bầu cử. Nhiều cử tri ở tỉnh Đồng Tháp đã sắp xếp việc gia đình trong ngày 15/3 để dành thời gian cùng với cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp với hy vọng lựa chọn những đại biểu thật sự xứng đáng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ 2026 - 2031./.