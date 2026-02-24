Bầu cử Quốc hội và HĐND: Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ phát biểu. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ, đến nay thành phố đã thống nhất lập danh sách 30 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó có 22 người ứng cử do địa phương giới thiệu, bao gồm 21 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu, 1 người tự ứng cử. Trung ương giới thiệu 8 người. Số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là 18 đại biểu, số đơn vị bầu cử trên địa bàn là 6 đơn vị.

Thành phố đã lập danh sách 142 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó có 141 đại biểu do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 1 người tự ứng cử.

Về ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, tổng số lượng người ứng cử chính thức là 3.686 đại biểu, trong đó cơ quan, tổ chức giới thiệu là 3.680 đại biểu, tự ứng cử là 6 đại biểu.

Đến nay, các địa phương phối hợp với ngành Công an tiến hành cập nhật, rà soát và chỉnh lý thông tin trên phần mềm, lập danh sách cử tri bảo đảm đủ điều kiện cư trú, học tập, chữa trị hoặc chấp hành biện pháp bắt buộc tại địa bàn chính xác, không trùng lặp hoặc bỏ sót. Thực hiện phê duyệt, niêm yết công khai danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và các địa điểm công cộng trong khu vực bỏ phiếu chậm nhất 40 ngày trước ngày bầu cử. Tính đến ngày 3/2/2026, toàn thành phố có tổng số 3.117.185 cử tri…

Quang cảnh Phiên họp thứ 3. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố cho biết, Cần Thơ sẽ tiếp tục cập nhật thường xuyên, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của thành phố về công tác bầu cử để triển khai thực hiện đúng theo quy định; đồng thời, bám sát lịch trình thời gian và các công việc cần thực hiện trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo Luật định và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của thành phố liên quan đến công tác bầu cử.

Bên cạnh tập trung chỉ đạo thực hiện việc công bố, niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 ở các khu vực bỏ phiếu, điểm công cộng theo từng đơn vị bầu cử, chậm nhất ngày 26/2/2026 (17 ngày trước ngày bầu cử) thành phố sẽ thực hiện xong việc niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử ở các khu vực bỏ phiếu.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp khẩn trương triển khai Kế hoạch tổ chức họp mặt ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031 với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nhằm tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp gặp gỡ, ra mắt cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử đảm bảo dân chủ, thiết thực, đúng luật định.

Tại Phiên họp thứ 3, các thành viên trong Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ đã thảo luận và thông qua các nghị quyết như: Nghị quyết về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử của thành phố Cần Thơ và Nghị quyết về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2026-2031 theo từng đơn vị bầu cử…/.