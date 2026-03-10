Bầu cử Quốc hội và HĐND: Đảo tiền tiêu hòa nhịp cùng cả nước đón ngày hội của niềm tin và đoàn kết

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ đang xem tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: TTXVN phát

Do đặc thù địa lý cách xa đất liền, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã phê duyệt cho quân và dân tại đặc khu Bạch Long Vĩ tổ chức bỏ phiếu sớm hơn 1 ngày vào thứ Bảy, ngày 14/3/2026.



Từ cầu cảng vào đến trung tâm đặc khu, khắp nơi đều rợp cờ hoa, pano, khẩu hiệu, tạo nên không khí rộn ràng, trang trọng. Các tuyến đường được chỉnh trang sạch đẹp, hệ thống điện chiếu sáng, loa truyền thanh hoạt động liên tục, lan tỏa tinh thần ngày hội đến từng ngõ nhỏ.



Loa truyền thanh hoạt động liên tục, lan tỏa tinh thần ngày hội non sông đến từng ngõ nhỏ đặc khu Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng. Ảnh: TTXVN phát



Bí thư Đảng ủy đặc khu Bạch Long Vĩ Bùi Trung Tiến cho biết, đặc khu Bạch Long Vĩ giữ vị trí đặc biệt quan trọng, là tiền tiêu chiến lược trên Vịnh Bắc Bộ, vừa là điểm tựa bảo vệ chủ quyền biển đảo, vừa là trung tâm hậu cần nghề cá cho ngư dân. Trên hòn đảo nhỏ nhưng giàu ý nghĩa này, mỗi sự kiện chính trị đều mang giá trị biểu tượng lớn lao. Ngày hội non sông vì thế càng trở thành dịp để khẳng định vai trò của Bạch Long Vĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, an ninh, trật tự đi cùng với sự đồng lòng, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đầu sóng, tất cả đều hướng tới thành công chung của cả nước.



Theo ông Bùi Trung Tiến, ngay sau khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương, thành phố Hải Phòng về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Ủy ban nhân dân đặc khu đã kịp thời quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo này đến các cơ quan, đơn vị, các thôn trên địa bàn. Đồng thời, Ủy ban nhân dân đặc khu đã tổ chức tổ chức các hội nghị triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật về bầu cử.



Ảnh: TTXVN phát



Tại đặc khu Bạch Long Vĩ, 2 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được lập. Khu vực bỏ phiếu số 1 gồm các cơ quan Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặc khu, các cơ quan dân sự đứng chân trên địa bàn, 3 thôn và các doanh nghiệp; địa điểm bố trí phòng bỏ phiếu tại Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công đặc khu. Khu vực bỏ phiếu số 2 gồm các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn; địa điểm bố trí phòng bỏ phiếu tại Trụ sở Tiểu đoàn phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ.



Hai Tổ bầu cử tại 2 khu vực bỏ phiếu, mỗi tổ gồm 15 thành viên đang tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Việc lập danh sách và niêm yết danh sách cử tri tại 2 khu vực bỏ phiếu, trụ sở Ủy ban nhân dân đặc khu thực hiện đảm bảo thời gian quy định.



Đối với công tác nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử, niêm yết danh sách, tiểu sử người ứng cử, sau khi tiếp nhận từ Sở Nội vụ Hải Phòng, gồm: Phiếu bầu đại biểu Quốc hội; phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, các tài liệu, biểu mẫu, phù hiệu…, Ủy ban nhân dân đặc khu đã phân chia, giao về các Tổ bầu cử để niêm yết và trang trí theo quy định.



Chiến sĩ Tiểu đoàn phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ đang xem nội quy phòng bỏ phiếu và thể lệ bầu cử. Ảnh: TTXVN phát



Ngày 3/3/2026, Ủy ban nhân dân đặc khu đã nhận đủ số phiếu bầu đại biểu Quốc hội; phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được phân bổ theo Quyết định của Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng.



Thiếu tá Phạm Xuân Nha - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ cho hay, Tiểu đoàn xác định đây là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội của toàn dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều ý thức rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình, coi việc tham gia bỏ phiếu vừa là nghĩa vụ công dân vừa là niềm vinh dự của người lính nơi đầu sóng ngọn gió. Từng lá phiếu gửi gắm niềm tin, khẳng định tình yêu Tổ quốc và ý chí kiên cường bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đặc khu, Tiểu đoàn đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt, từ cơ sở vật chất đến công tác tuyên truyền, để bảo đảm ngày hội diễn ra an toàn, đúng quy định và thực sự trở thành ngày hội của niềm tin, của đoàn kết.



Vũ Thúy Quỳnh, cô gái sinh năm 2005 ở Thôn 3, đặc khu Bạch Long Vĩ chia sẻ: "Em thấy hồi hộp lắm, bởi đây là lần đầu tiên em được cầm lá phiếu trên tay. Lá phiếu ấy khiến em cảm nhận rõ ràng mình đã trưởng thành, đã có trách nhiệm với quê hương và đất nước. Em mong rằng tiếng nói của thanh niên chúng em sẽ được lắng nghe, để những người được lựa chọn quan tâm hơn đến đời sống của người trẻ, đặc biệt ở đảo xa như Bạch Long Vĩ".



Có thể nói, từ những cử tri lớn tuổi đến những gương mặt trẻ như Vũ Thúy Quỳnh, tất cả đều chung một niềm tin và khát vọng. Mỗi lá phiếu được trao đi mang ý nghĩa sâu sắc, dù ở xa đất liền, người dân Bạch Long Vĩ vẫn hòa nhịp cùng cả nước trong hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính sự đồng lòng ấy tạo nên sức mạnh, để ngày hội non sông sẽ trở thành dấu ấn thiêng liêng, khắc sâu trong ký ức của từng người dân thành phố Cảng./.