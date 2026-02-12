Bầu cử Quốc hội và HĐND: Dân chủ, đúng luật trong lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử

Quang cảnh Hội nghị hiệp thương. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, từ ngày 4 - 8/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các địa phương tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 21 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh cư trú và làm việc tại Quảng Ninh và 140 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả, 100% người được giới thiệu ứng cử đều đạt tỷ lệ tín nhiệm của cử tri nơi cư trú theo quy định.

Trên cơ sở đó, tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, 100% đại biểu thống nhất lựa chọn, lập danh sách 12 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh cư trú và làm việc tại Quảng Ninh; đồng thời hiệp thương lựa chọn danh sách 93 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031. 100% đại biểu đồng thuận lựa chọn, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Các đại biểu đánh giá cao quá trình hiệp thương lựa chọn, lập danh sách người ứng cử được thực hiện dân chủ, khoa học, khách quan, đúng luật; danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng và số dư theo quy định.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử trình bày chương trình hành động, góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, dân chủ và thành công tốt đẹp.