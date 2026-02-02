Bầu cử Quốc hội và HĐND: Đại tướng Lương Tam Quang giám sát, kiểm tra tại Huế

Đại tướng Lương Tam Quang kiểm tra công tác bầu cử tại phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Làm việc tại Ủy ban bầu cử thành phố Huế, Đoàn công tác lắng nghe báo cáo của địa phương các vấn đề về công tác triển khai bầu cử thời gian qua. Theo đó, toàn thành phố Huế ấn định 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với 9 đại biểu được bầu; 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố với 53 đại biểu được bầu và 228 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, phường với 804 đại biểu được bầu. Hiện nay, 40/40 xã, phường địa phương dự kiến chia thành 768 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 11 khu vực bỏ phiếu riêng (gồm các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và các trường đại học). Các khu vực bỏ phiếu được bố trí thuận tiện, dễ tiếp cận, đảm bảo an toàn, trật tự và điều kiện phục vụ cử tri trong ngày bầu cử. Đến 17 giờ ngày 27/1, thành phố đã tiếp nhận 8 bộ hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở địa phương; 48 bộ hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố và 1.271 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã, phường; chưa có hồ sơ người tự ứng cử. Hồ sơ ứng cử nộp trực tuyến trên Trang Hội đồng bầu cử Quốc gia là 745 hồ sơ. Việc tổ chức hiệp thương lần thứ nhất tại địa phương được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục; kết quả hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố bảo đảm số dư, cơ cấu và thành phần theo hướng dẫn.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Chủ tịch UBND thành phố Huế, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Nguyễn Khắc Toàn cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương cũng gặp một số khó khăn trong công tác triển khai bầu cử như biến động về dân cư, quản lý danh sách cử tri; áp lực đối với các cán bộ, công chức khi phải kiêm nhiệm công tác bầu cử, khối lượng công việc lớn. Tuy nhiên, Ủy ban bầu cử thành phố sẽ tục khắc phục các khó khăn trong thời gian sớm nhất; tiếp thu các ý kiến chỉ đạo với tinh thần cầu thị nhằm đảm bảo bầu cử đúng pháp luật, dân chủ, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ủy ban bầu cử thành phố Huế kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư sớm chủ trương, chỉ đạo về tổng biên chế và ban hành khung biên chế cho cấp xã nhằm bảo đảm bố trí đủ cán bộ, giảm tình trạng kiêm nhiệm và nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Đồng thời, đề xuất Hội đồng bầu cử quốc gia quan tâm trang bị máy tính chuyên dụng, sớm phân bổ kinh phí cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, kịp thời giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai, cũng như tăng cường bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đại tướng Lương Tam Quang kiểm tra công tác bầu cử tại phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Phát biểu kết luận, Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá cao những kết quả bước đầu mà Ủy ban bầu cử các cấp của thành phố Huế đã đạt được, công tác chuẩn bị bầu cử ở địa phương đã được triển khai toàn diện, nghiêm túc, đầy đủ và đúng pháp luật, chủ trương; đồng thời nhấn mạnh, địa phương cần chủ động giám sát, nắm chắc tình hình những vụ việc tranh chấp, khiếu kiện và ứng dụng vận hành, bảo mật hệ thống thông tin để tránh gây ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình bầu cử.

Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị thành phố Huế quan tâm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như thống nhất tầm quan trọng đặc biệt của cuộc bầu cử để dốc toàn tâm, toàn lực triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức bầu cử, đảm bảo thành công trên mọi phương diện; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương triển khai các bước quy trình thủ tục từ nay đến ngày bầu cử để đảm bảo chặt chẽ đúng thời hạn theo quy định, lưu ý các mốc thời gian quan trọng; tăng cường nắm tình hình, dư luận trong nhân dân, kịp thời phát hiện giải quyết thấu đáo từ sớm các kiến nghị của công dân và giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc Hội, đại biểu HĐND các cấp...

Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương cũ (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) và trao tặng quà Tết cho 100 gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hưng Lộc, thành phố Huế./.