Bầu cử Quốc hội và HĐND: Đặc khu Trường Sa sẵn sàng cho bầu cử sớm

Chỉ huy đảo Song Tử Tây nhận bàn giao hòm phiếu từ đoàn công tác Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân (đơn vị làm nhiệm vụ ở đặc khu Trường Sa) và Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa, để chuẩn bị cho ngày bầu cử sớm. Ảnh: TTXVN phát

Cùng với cả nước, nhân dân, cán bộ chiến sĩ công tác trên các đảo của đặc khu Trường Sa đang thực hiện các nội dung công việc cho ngày bầu cử. Các đơn vị trên đảo đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp theo đúng quy định. Hòm phiếu, phiếu bầu và các cơ sở vật chất khác đã bàn giao trang trọng tại trụ sở các đảo. Công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh, an toàn được triển khai chu đáo, nghiêm túc.

Từ hướng biển nhìn vào, các đảo như khoác lên mình diện mạo mới. Từ khu vực bến cảng đến trung tâm đảo, cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ sắc màu, tung bay trong gió biển. Những ngày này, đặc khu Trường Sa càng thêm hiên ngang, kiêu hãnh và tràn đầy khí thế hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc.

Hội nghị tuyên truyền cho các lực lượng về bầu cử Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ở các đảo thuộc đặc khu Trường Sa. Ảnh: TTXVN phát

Chiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cho biết sau khi được tuyên truyền về ngày bầu cử, anh thêm hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của lá phiếu cầm trên tay. Nắm rõ quyền lợi, trách nhiệm công dân của mình, chiến sĩ Dũng vẫn tiếp tục nghiên cứu để trong ngày bỏ phiếu sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn, góp phần vào thành công chung cho ngày hội bầu cử ở đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa nói riêng, cả nước nói chung.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Lơ cùng các hộ dân sinh sống trên đảo Song Tử Tây tích cực tìm hiểu các quy định của Luật Bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri. Chị Lơ chia sẻ: “Với tôi bầu cử là quyền và nghĩa vụ chính đáng của mỗi công dân. Dù ở đảo xa, chúng tôi cũng sẽ thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử. Để không khí thêm trang trọng, tươi vui tôi và các chị em sinh sống trên đảo sẽ mặc áo dài truyền thống tham gia bỏ phiếu”.

Theo Thượng Tá Nguyễn Văn Khương, Chính trị viên Đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc và đúng quy định. Cán bộ chiến sỹ, ngư dân và nhân dân trên các đảo yên tâm, phấn khởi chờ đón ngày hội lớn để thực hiện quyền và trách nhiệm của cử tri.

Cán bộ, chiến sĩ trên các đảo đặc khu Trường Sa nghiên cứu về Luật cử tri, các tài liệu liên quan đến ngày bầu cử. Ảnh: TTXVN phát

Việc tổ chức bầu cử sớm tại đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, công tác nơi đầu sóng ngọn gió, bảo đảm mọi công dân đều thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

Ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch đặc khu Trường Sa thông tin thêm, toàn bộ 21 điểm bỏ phiếu sớm ở Trường Sa đã hoàn tất công tác chuẩn bị. Các điểm bỏ phiếu đang tiến hành hội nghị phổ biến, tuyên truyền về ngày bầu cử. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đang hướng đến ngày hội lớn với niềm tin sắt son và niềm tự hào dân tộc. Đây cũng là cách để đặc khu Trường Sa khẳng định chủ quyền nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.