Bầu cử Quốc hội và HĐND: Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, lan tỏa về ngày hội của toàn dân ​

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn, quán triệt một số nhiệm vụ trước, trong và sau bầu cử. Ảnh: Tiến Vĩnh –TTXVN Ban Tổ chức đã trao 55 giải cá nhân, gồm: 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba và 25 giải Khuyến khích; đồng thời trao 9 giải tập thể, gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. Nhiều cá nhân đoạt giải là người lao động tại các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn, qua đó cho thấy sự quan tâm, chủ động tìm hiểu pháp luật về bầu cử của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Các tập thể và cá nhân đạt giải của cuộc thi. Ảnh: Tiến Vĩnh –TTXVN



Theo Ban Tổ chức, sau 5 tuần phát động (từ 8 giờ ngày 5/1 đến 17 giờ ngày 8/2/2026), cuộc thi đã ghi nhận 58.950 tài khoản tham gia với 114.639 lượt dự thi; trong đó, nhiều bài thi đạt điểm cao, thời gian hoàn thành nhanh. Cuộc thi được triển khai đúng kế hoạch, bám sát mục đích và yêu cầu đề ra. Thông qua hình thức thi trực tuyến, cuộc thi góp phần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.



Cuộc thi cũng thể hiện sự đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số như thi trực tuyến, mã QR, Zalo OA “Mặt trận số Xứ Lạng”, gắn với thực hiện chuyển đổi số trong công tác Mặt trận, tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật về bầu cử...

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hoàng Tùng nhấn mạnh, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những người đại diện tiêu biểu tham gia vào cơ quan quyền lực của Nhà nước. Do đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri; đẩy mạnh tuyên tuyên về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri; kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị tại các điểm bỏ phiếu. Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng để định hướng thông tin, đấu tranh phản bác những thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch liên quan đến cuộc bầu cử...

Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp vận động cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu, phấn đấu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân; đồng thời giám sát việc tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan và minh bạch; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh để phối hợp xử lý, không để ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả bầu cử..../.