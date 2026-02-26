Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cử tri làm việc dài ngày trên biển hân hoan đi bỏ phiếu sớm

Đây là những cử tri thuộc các đơn vị Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Hải đội Dân quân thường trực, Doanh nghiệp dầu khí có trụ sở đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, làm việc, công tác dài ngày trên biển không thể về bờ kịp tham gia bỏ phiếu bầu đúng vào Ngày hội của cả nước (ngày 15/3).

Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 4 khu vực bỏ phiếu sớm tại các phường Tam Thắng, Phước Thắng và xã Long Sơn để các cử tri được thực hiện quyền bỏ phiếu.

Đúng 7 giờ ngày 26/2, lễ khai mạc diễn ra đồng loạt tại 4 khu vực bỏ phiếu sớm gồm: Sân bay Vũng Tàu (phường Tam Thắng), trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân, trụ sở Chi đội Kiểm ngư số 2 (cùng ở phường Phước Thắng) và căn cứ của Vùng 2 Hải quân (xã Long Sơn). Sau khi nghe Tổ bầu cử phổ biến thể lệ, nội quy phòng bỏ phiếu, nguyên tắc, trình tự bầu, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, chấp pháp và kỹ sư, người lao động trong ngành dầu khí đã vào các khu vực đăng ký, nhận phiếu để tiến hành bầu.

Thiếu úy Phạm Tuấn Anh, thuyền phó tàu 638, Hải đoàn 129 Hải quân, cử tri khu vực bỏ phiếu số 1 (trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân) cho biết, anh rất phấn khởi, vinh dự được bỏ phiếu bầu sớm để ra thay ca làm nhiệm vụ trên biển cho các đồng đội về bờ thực hiện quyền công dân của mình.

Theo Ủy ban Bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại 3 khu vực bỏ phiếu gồm: trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân, trụ sở Chi đội Kiểm ngư số 2 (cùng ở phường Phước Thắng) và căn cứ của Vùng 2 Hải quân (xã Long Sơn) thời gian thực hiện bỏ phiếu trên bờ bắt đầu từ 7 - 19 giờ ngày 26/2.

Riêng khu vực bỏ phiếu sân bay Vũng Tàu (phường Tam Thắng), việc bỏ phiếu trên bờ bắt đầu từ 7 giờ ngày 26/2 đến 19 giờ ngày 14/3 để cử tri là cán bộ, công nhân viên đang công tác tại Vietsovpetro và các nhà thầu của Vietsovpetro thực hiện quyền bầu cử trước khi đi làm việc trên biển. Sau 19 giờ ngày 15/3, các tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu theo quy định.

Đối với những cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chấp pháp, ngư dân và người lao động hiện đang làm việc trên biển và không về kịp trước ngày 15/3, Vùng 2 Hải quân và Vùng Cảnh sát biển 3 điều động 3 tàu gồm: Trường Sa 02, Trường Sa 21 và tàu Kiểm ngư 260 chở Tổ bầu cử cùng phiếu bầu, thùng phiếu, danh sách ứng cử viên ra khơi đến các điểm Nhà giàn DK1, tàu trực, tàu cá để cử tri ở đây thực hiện quyền bầu cử. Cả 3 tàu trên sẽ khởi hành trong sáng 26/2./.