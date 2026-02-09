Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cử tri đồng thuận, tín nhiệm và đặt nhiều kỳ vọng

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại Nhà văn hóa thôn Thọ Trung, Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Ủy ban nhân dân xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi niêm yết số lượng cử tri tại Ủy ban nhân dân xã. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Tại Nhà văn hóa thôn Thọ Trung, xã Thọ Phong (chiều 6/2), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 5 ứng cử viên được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các xã Thọ Phong, Sơn Tây và Sơn Tây Thượng. Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú là bước quan trọng “thước đo uy tín” của người đại biểu ngay từ ở cơ sở.

Bà Hà Thị Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thọ Phong cho biết, ngoài thông tin về mục đích, yêu cầu của việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, Mặt trận đã phổ biến các điều kiện, tiêu chuẩn của người ứng cử và những trường hợp không đủ điều kiện ứng cử theo quy định của pháp luật; thông qua danh sách và tiểu sử của các ứng cử viên để cử tri biết. “Hội nghị đã rất thành công khi cử tri có mặt đông đủ và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng. 100% cử tri thôn Thọ Trung đã đồng thuận biểu quyết tín nhiệm đối với 5 ứng cử viên được giới thiệu ứng cử” - bà Hà Thị Hương nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Minh Thông (xóm 1, thôn Thọ Trung, xã Thọ Phong), ông đánh giá cao những việc làm được của các ứng cử viên được giới thiệu ứng cử. Do vậy, tại Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, ông đã đồng ý tín nhiệm đối với các đại biểu được giới thiệu ứng cử. Ông mong các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ phát huy tốt vai trò, vị trí, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, là cánh tay nối dài của cử tri với Quốc hội, HĐND; có tiếng nói đảm bảo quyền lợi và lợi ích cho địa phương, nhân dân, đáp ứng kỳ vọng mong mỏi của cử tri khi tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND.

Ông Từ Thanh Đông (sinh năm 1978 là người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã Thọ Phong) cho biết, qua hội nghị lấy ý kiến cử tri từ cơ sở, ông cũng như các ứng cử viên khác đều được cử tri tín nhiệm cao. “Với trách nhiệm của người Đảng viên và nếu trúng cử đại biểu HĐND xã, tôi sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của người đại biểu, chuyển tải tốt những ý kiến của nhân dân, cử tri với các cấp cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Ông Từ Thanh Đông nêu rõ.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị cử tri nơi cư trú từ ngày 4 - 8/2. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức tham dự hội nghị và theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện đúng nội dung, thời gian. Kết quả, 17/17 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có số phiếu tín nhiệm cửa cử tri nơi cư trú đạt 100%; 120/120 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm đạt 100%. Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đã phối hợp với UBND các cấp hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Y Thị Bích Thọ cho biết, Hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đã được chuẩn bị và tổ chức chặt chẽ theo đúng luật định, phát huy được quyền dân chủ và trách nhiệm chính trị của nhân dân trong việc tham gia lựa chọn, giới thiệu người ứng cử. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi chưa nhận được đơn khiếu nại đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND tỉnh./.