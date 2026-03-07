Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cột mốc chủ quyền rực rỡ sắc cờ trước ngày hội lớn

Những tấm pano, áp phích khổ lớn tuyên truyền trực quan về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp được trang trí tại những địa điểm công cộng trên địa bàn xã đảo Tân Hiệp. Ảnh: Anh Dũng – TTXVN

Vượt qua những cách trở về địa lý, chính quyền và nhân dân nơi đầu sóng ngọn gió đang hối hả hoàn tất những khâu cuối cùng, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân với một niềm tin sắt son vào vận hội mới của đất nước.



Cột mốc chủ quyền rực rỡ sắc cờ



Cách đất liền hơn 15 hải lý, xã đảo Tân Hiệp (Cụm đảo Cù Lao Chàm) những ngày này không chỉ có tiếng sóng vỗ mà còn rộn ràng tiếng loa phát thanh tuyên truyền về Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân. Từ cầu cảng cho đến những con đường nhỏ uốn lượn quanh sườn núi đều bắt gặp hình ảnh những tấm pano, áp phích khổ lớn và sắc đỏ tươi của cờ đỏ sao vàng, cờ Đảng tung bay trong gió biển.



Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại đây mang một sắc thái rất riêng. Không chỉ là một sự kiện chính trị, đây còn là dịp để quân và dân trên đảo khẳng định chủ quyền, ý chí gắn kết chặt chẽ với đất liền. Để đảm bảo mọi cử tri trên đảo đều nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình, Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy Ban bầu cử xã Tân Hiệp đã triển khai công tác chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Đặc thù là xã đảo, việc di chuyển và tiếp cận thông tin có những khó khăn nhất định nhưng đó không phải là rào cản.



Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch Ủy Ban bầu cử xã Tân Hiệp chia sẻ, đến thời điểm này, xã đảo Tân Hiệp đã cơ bản hoàn tất các bước chuẩn bị theo đúng quy trình pháp luật. Xã đã hoàn thành hiệp thương, niêm yết công khai danh sách cử tri và ứng cử viên tại các khu vực bỏ phiếu. Để chuẩn bị cho kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, xã đảo Tân Hiệp đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án, từ việc xây dựng kịch bản an ninh đến rà soát đối tượng cử tri đặc thù. Toàn xã dự kiến có 2.206 cử tri, trong đó có 1.989 cử tri tại các thôn và 217 cử tri thuộc lực lượng vũ trang. Địa phương đã hoàn tất niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND và 3 khu vực bỏ phiếu trọng điểm là nhà văn hóa các thôn Bãi Hương, Bãi Làng và Bãi Ông từ ngày 3/2/2026.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm tuyên truyền bầu cử cho ngư dân. Ảnh: Anh Dũng - TTXVN

Theo Phó Chủ tịch Ủy Ban bầu cử xã Tân Hiệp, dù đặc thù là xã đảo với phần lớn bà con làm nghề biển nhưng các tổ bầu cử đã tích cực 'đi từng ngõ, gõ từng nhà' để vận động. Mục tiêu là đảm bảo mọi cử tri, kể cả những người đang học tập và làm việc trong đất liền, đều nắm rõ thời gian và quyền lợi của mình để ngày bầu cử 15/3 tới đây diễn ra thành công tốt đẹp. Mọi hòm phiếu, con dấu và tài liệu bầu cử đều được vận chuyển ra đảo an toàn, bảo quản nghiêm ngặt. Xã đã lên phương án dự phòng cho các tình huống thời tiết xấu, đảm bảo việc vận chuyển hòm phiếu phụ đến các hộ gia đình neo đơn hoặc các khu vực xa xôi trên đảo được thông suốt.



Tại Tân Hiệp, hình ảnh những chiến sĩ mang quân hàm xanh luôn gắn bó mật thiết với đời sống nhân dân. Trong dịp này, vai trò của lực lượng Biên phòng càng trở nên quan trọng khi vừa phải đảm bảo an ninh trật tự, vừa tham gia tuyên truyền cho ngư dân trên các tàu cá. Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm đã cử cán bộ xuống địa bàn, cùng chính quyền địa phương rà soát danh sách cử tri là ngư dân thường xuyên hoạt động trên biển; tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện ra vào đảo, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử. Mỗi cán bộ, chiến sĩ tại đồn đều ý thức rằng, lá phiếu của mình không chỉ là quyền lợi công dân mà còn là trách nhiệm của người lính với sự bình yên của Tổ quốc.



Thượng tá Trần Trí Tài, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm cho biết, đơn vị đã xây dựng nghị quyết lãnh đạo, triển khai kế hoạch tuyên truyền và bảo vệ địa bàn, phối hợp chặt chẽ với địa phương. Đơn vị phối hợp với xã Tân Hiệp lập và rà soát danh sách cử tri là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là các trường hợp tạm trú, tạm vắng để đảm bảo tính chính xác. Bên cạnh đó, phối hợp với Công an xã và Quân sự xã bảo vệ an toàn tuyệt đối các điểm niêm yết danh sách ứng cử viên và cử tri. Do đặc thù ngư dân đánh bắt gần bờ và đi về trong ngày, đơn vị phối hợp với Mặt trận Tổ quốc xã vận động bà con sắp xếp thời gian đi bầu vào ngày Chủ nhật (15/3).



“Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm sẵn sàng huy động ca nô của đơn vị và phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Đại hoặc các doanh nghiệp đưa đón cử tri từ đất liền ra đảo thực hiện quyền công dân nếu thời tiết thuận lợi”, Thượng tá Trần Trí Tài chia sẻ.



Kỳ vọng đầu tư hạ tầng, giúp ngư dân yên tâm bám biển



Cử tri xã Tân Hiệp phần lớn là ngư dân, đời sống gắn liền với biển cả. Với họ, mỗi kỳ bầu cử là một lần gửi gắm kỳ vọng vào những đại biểu có tâm, có tầm, những người sẽ nói lên tâm tư, nguyện vọng của người dân vùng biển đảo, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ đánh bắt xa bờ và bảo vệ môi trường biển.



Cử tri Ngô Anh Phương, thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp cho biết, công tác chuẩn bị tại địa phương đang được triển khai khẩn trương và nghiêm túc. Nhờ sự sâu sát trong công tác tuyên truyền của Hội đồng bầu cử xã, bà con cử tri trên đảo đã nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ và quy trình bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. Đánh giá về danh sách ứng cử viên năm nay, ông Phương bày tỏ sự phấn khởi trước sự đổi mới và nâng chất trong cơ cấu đại biểu. Các ứng cử viên đều có nền tảng học vấn và lý luận chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ, có tư duy chiến lược về phát triển kinh tế và du lịch mang lại luồng sinh khí mới cho bộ máy chính quyền. Danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết công khai tại Nhà văn hóa thôn, tạo điều kiện tối đa để cử tri nghiên cứu, lựa chọn người đủ đức, đủ tài.



Thay mặt cử tri nơi đầu sóng ngọn gió, ông Phương đặt kỳ vọng vào những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong nhiệm kỳ mới. Mong muốn các đại biểu luôn kiên định trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới và biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đại biểu cần có tầm nhìn để đưa đất nước hội nhập sâu rộng, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Luôn lắng nghe và hành động vì đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Quốc hội Việt Nam.



"Tôi đã nghiên cứu rất kỹ danh sách các ứng cử viên. Chúng tôi mong muốn những đại biểu được bầu sẽ thực sự quan tâm đến việc đầu tư hạ tầng cho xã đảo, giúp bà con yên tâm bám biển, giữ vững ngư trường truyền thống. Nhìn thấy sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền, tôi cảm thấy rất yên tâm và tự hào", ông Phương nhấn mạnh.



Với cử tri Mai Đông, thôn Bãi Ông, những ngày này, sau khi kết thúc chuyến đi biển, ông lại mở điện thoại nghiên cứu danh sách các ứng viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hay đọc những quy định về bầu cử. Nhờ ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số mà những ngư dân như ông tiếp cận thông tin về bầu cử dễ dàng, thuận tiện hơn. Cử tri Mai Đông phấn khởi cho biết: "Bà con cử tri chúng tôi tin tưởng rằng, những đại biểu được bầu chọn sẽ thực sự là những người có tâm, có tầm, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh và bảo vệ vững chắc biển trời quê hương. Sáng ngày bầu cử, tôi sẽ cùng gia đình đi bỏ phiếu sớm rồi mới ra khơi".



Sức sống của xã đảo Tân Hiệp hôm nay không chỉ đến từ những dự án du lịch sinh thái đang khởi sắc mà còn đến từ sự đồng lòng của ý Đảng, lòng dân. Công tác chuẩn bị bầu cử tại đây đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, làm tăng thêm tình yêu quê hương, biển đảo. Mọi con đường trên đảo giờ đây đều dẫn về những điểm bỏ phiếu được trang hoàng rực rỡ.



Trong tiếng gió biển rầm rì, nhịp sống của người dân nơi đây như hối hả hơn, ai cũng muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để ngày hội non sông diễn ra thành công tốt đẹp.



Khi bình minh của ngày bầu cử ló rạng trên mặt biển, mỗi lá phiếu của cử tri Tân Hiệp sẽ là một viên gạch góp phần xây dựng nhịp cầu nối liền đảo xa với đất liền, cùng hướng tới một tương lai phát triển bền vững và giàu mạnh./.