Bầu cử Quốc hội và HĐND: Chương trình hành động tập trung vào chủ trương lớn về phát triển kinh tế, xã hội

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Hưng Lộc. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Ông Nguyễn Tiến Nam Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế, ứng cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2026-2031 trình bày chương trình hành động. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Đơn vị bầu cử số 4 gồm 4 ứng cử viên: Lê Thị Nguyên Chinh (sinh năm 1981), giáo viên trường Tiểu học Hương Hữu; Nguyễn Tiến Nam (sinh năm 1974), Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế; Trần Thị Phượng (sinh năm 1979), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vinh Lộc, thành phố Huế và ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tại buổi tiếp xúc, những người ứng cử đã trình bày trước cử tri chương trình hành động của mình nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI. Các ứng cử viên cam kết duy trì mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với cử tri; lắng nghe và phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; chủ động tham gia công tác xây dựng Hiến pháp, pháp luật; xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; thực hiện quyền giám sát tối cao và tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thi hành pháp luật cũng như các nghị quyết của Quốc hội.



Các ứng cử viên khẳng định chương trình hành động tập trung vào những chủ trương lớn về phát triển kinh tế, xã hội thành phố Huế đi đôi với bảo tồn các giá trị di sản quý giá và bản sắc văn hóa Huế, giải quyết các vấn đề về hạ tầng đô thị, giao thông, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững... góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 -2030.



Ông Lê Hoài Trung bày tỏ niềm vinh dự khi được ứng cử đại biểu Quốc hội tại thành phố Huế. Ông khẳng định nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực và trau dồi toàn diện các mặt công tác để hoàn thành tốt trọng trách của người đại biểu Quốc hội; đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri cả nước nói chung và cử tri thành phố Huế nói riêng trong các quyết sách quan trọng của Quốc hội.



Tại hội nghị, nhiều cử tri bày tỏ sự phấn khởi khi được trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và bày tỏ sự đồng thuận cao đối với chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Cử tri mong muốn những người được tín nhiệm bầu chọn sẽ thực sự là cầu nối vững chắc, chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng và ý chí của Nhân dân đến Quốc hội; góp phần xây dựng thành phố Huế phát triển xứng tầm là thành phố trực thuộc Trung ương.



Gửi gắm niềm tin đến các ứng cử viên, cử tri Hồ Đức Lăng, thôn Hòa Lộc, xã Hưng Lộc bày tỏ tin tưởng rằng trong ngày bầu cử, lá phiếu của cử tri sẽ lựa chọn được những đại biểu có đức, có tài, đại diện cho tiếng nói của nhân dân tại nghị trường; quan tâm, dành nhiều nguồn lực hơn cho sự phát triển của thành phố Huế nói chung và xã Hưng Lộc nói riêng.



Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại xã Lộc An. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp.



Thành phố Huế thành lập 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội. Qua các bước hiệp thương, thành phố đã thống nhất danh sách chính thức gồm 17 người ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 3 người do Trung ương giới thiệu. Cử tri toàn thành phố sẽ bầu ra 9 đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ tới./.