Bầu cử Quốc hội và HĐND: Chuẩn bị chu đáo, thuận lợi để người dân phát huy quyền làm chủ

* Không khí khẩn trương tại vùng kinh tế trọng điểm



Tại xã Núi Thành, ông Hoàng Châu Sơn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện thuận lợi để người dân phát huy quyền làm chủ của mình trong việc lực chọn những đại biểu thực sự có tâm đức, có tài trí, dám nghĩ, dám làm để thật sự xứng đáng trở thành người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân để bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đang là nhiệm vụ trọng tâm được xã Núi Thành, địa phương ở vùng cực Nam của thành phố Đà Nẵng quyết liệt thực hiện.



Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của thành phố Đà Nẵng, xã Núi Thành có cảng biển, sân bay và Khu kinh tế mở Chu Lai đang thu hút mạnh các nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần tạo việc làm cho hàng vạn lao động tại địa phương. Các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đang được xã tiến hành khẩn trương để đáp ứng được sự kỳ vọng của người dân.



UBND xã Núi Thành đã ban hành quyết định thành lập Ban bầu cử HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031, thực hiện nhiệm vụ đúng theo các bước quy định, nhằm đáp ứng sự kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân, lựa chọn những người đại diện thật sự xứng đáng trong bối cảnh cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới.



Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tiến hành các bước hiệp thương đúng quy định để thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử. Mục đích cuối cùng của các bước hiệp thương là nhằm bảo đảm đầy đủ các nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, đúng cơ cấu, tiêu chuẩn, số lượng trong toàn bộ quy trình hiệp thương, lựa chọn và giới thiệu người ứng cử đại diện cho ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân vào các cơ quan quyền lực nhất trong bối cảnh mới.



* Đề cao bản lĩnh, trách nhiệm của đại biểu



“Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra giữa bối cảnh thành phố Đà Nẵng hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính và chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động ổn định, nên việc lựa chọn những đại biểu thật sự xứng đáng, có trình độ, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là quan tâm hàng đầu của cử tri tại địa phương”, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn Lê Văn Ninh chia sẻ.



Theo Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, đến thời điểm này, công tác chỉ đạo, điều hành bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại địa phương đảm bảo các yêu cầu đề ra. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã ban hành thông báo phân bổ số lượng, cơ cấu thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tại địa phương và đang tiến hành các bước hiệp thương, lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với những người được giới thiệu ra ứng cử.



Ủy ban bầu cử đã ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã Chiên Đàn khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, xã đã thành lập 9 ban bầu cử, mỗi ban có 9 thành viên; dự kiến và chuẩn bị cơ sở vật chất thành lập 17 khu vực bỏ phiếu trong toàn xã.



Cùng với những nhiệm vụ trên, xã Chiên Đàn đang triển khai lấy ý kiến cử tri một cách thực chất, không hình thức, không phô trương. Thông qua các buổi lấy ý kiến cử tri, đa số ý kiến đều cho rằng, trong bối cảnh mới, khối lượng công việc của người đại biểu đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của các tầng lớp nhân dân ngày càng lớn hơn. Do vậy đòi hỏi người được bầu không chỉ là những người có trình độ, năng lực mà còn phải có tinh thần trách nhiệm cao, uy tín và bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn dấn thân vào khó khăn vì mục tiêu chung.



Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn Lê Văn Ninh cho biết thêm: UBND xã đang đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn. Xã tổ chức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, trên sóng Đài truyền thanh của địa phương, thông báo nộp hồ sơ ứng cử, hỏi đáp các nội dung về công tác bầu cử. Địa phương phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ủy ban bầu cử xã; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch bầu cử, để ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp không chỉ là dịp thể hiện quyền làm chủ mà thật sự là ngày hội của toàn dân.



* Đa dạng hình thức tuyên truyền



Là địa phương có địa bàn khá rộng, dân số đông, Bí thư Đảng ủy xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thế Đức cho hay, xã đang tiến hành lấy ý kiến nơi công tác những người được tín nhiệm giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND. Ban Chỉ đạo bầu cử UBND xã được giao nhiệm vụ xây dựng hoàn thiện kế hoạch, phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhằm phổ biến sâu rộng các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử, về nghĩa vụ và quyền lợi của công dân, để cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu, góp phần trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, nhất là trong bối cảnh vận hành chính quyền 2 cấp ở cơ sở.



Qua các buổi lấy ý kiến nơi công tác đối với những người được giới thiệu ra ứng cử, đa số cử tri đều mong muốn khi trở thành đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu phải phát huy hết khả năng và trách nhiệm trong các vấn đề lớn của đất nước cũng như địa phương, để thật sự xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và mong muốn chính đáng của cử tri.



Hiện, xã Thu Bồn đang tiến hành các bước chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng bỏ phiếu và các điều kiện cần thiết để niêm yết danh sách cử tri. Địa điểm niêm yết cử tri được chọn ở những nơi công cộng, trụ sở chính quyền và các đoàn thể để cử tri dễ theo dõi. Xã tiến hành các bước hiệp thương lần thứ 2, lần thứ 3 để thống nhất danh sách, số lượng người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND.



Bí thư Đảng ủy xã Thu Bồn Nguyễn Thế Đức bày tỏ: Mục đích cuối cùng là để Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thật sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, là ngày hội của toàn dân, là dịp để cử tri gửi gắm và lựa chọn những người thật sự xứng đáng đại diện cho các tầng lớp nhân dân bầu vào các cơ quan quyền lực của Nhà nước, thật sự là những người có khả năng cống hiến cho đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.