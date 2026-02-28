Bầu cử Quốc hội và HĐND: Chuẩn bị chu đáo để bầu cử thực sự là ngày hội của đất nước

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường Phan Rang (Khánh Hòa). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Qua kiểm tra thực tế, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa lưu ý các địa phương phải chuẩn bị đầy đủ, chu đáo tất cả các khâu phục vụ cho bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. An ninh, an toàn cho công tác này phải tuyệt đối được đảm bảo, không lơ là, chủ quan để xảy ra các sơ suất. Tuyên truyền, trang trí tại các địa điểm bỏ phiếu phải trang trọng nhưng không phô trương, lãng phí. Từ đó, cử tri và nhân dân trong tỉnh cảm nhận được không khí bầu cử thực sự là ngày hội lớn của đất nước. Cả hệ thống chính trị phải tham gia công tác tuyên truyền, vận động bầu cử để cử tri nắm được rõ quyền và tránh nhiệm, đi bầu cử với tâm lý hồ hởi, phấn khởi, có niềm tin…



Hiện nay 65/65 xã, phường, đặc khu của tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về việc lập danh sách cử tri, niêm yết tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Bên cạnh đó, các địa phương đang tiếp tục rà soát danh sách cử tri đối với các trường hợp không có mặt tại nơi đăng ký hộ khẩu, vi phạm pháp luật, chết, đang thực hiện nghĩa vụ quân sự…



Trước kiến nghị của các địa phương về việc tổ chức tập huấn cho người tham gia công tác bầu cử, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa cho biết, nội dung này sẽ được triển khai trong đầu tháng 3/2026. Hình thức tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến tất cả các thành viên tham gia công tác bầu cử. Nội dung tập huấn chủ yếu về quy trình bỏ phiếu, kiểm phiếu và xử lý các tình huống phát sinh.



Khu vực bổ phiếu số 2, tổ dân phố 4, phường Ninh Hòa thuộc đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Ủy ban Bầu cử và các tổ bầu cử đúng quy định. Ảnh Đặng Tuấn - TTXVN



Đối với công tác tuyên truyền về bầu cử, ông Võ Hoàn Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị các địa phương cần chú ý vận động bầu cử đến cử tri là lao động đi biển, chức sắc, tín đồ tôn giáo. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần tăng cường thời lượng tuyên truyền bằng tiếng Raglay, Êđê, Chăm để thông tin về bầu cử được lan tỏa…



Theo tiến độ chuẩn bị bầu cử, tỉnh Khánh Hòa đang tập trung tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử theo pháp luật về bầu cử và hướng dẫn của Trung ương. Riêng đặc khu Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân và Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa đã đưa thùng phiếu từ đất liền ra các đảo. Công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử ở các đảo tiền tiêu của Tổ quốc đã cơ bản hoàn tất.



Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách 20 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tại 4 đơn vị bầu cử của tỉnh Khánh Hòa để bầu chọn 12 Đại biểu Quốc hội khóa XVI (7 đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương và 5 đại biểu do Trung ương giới thiệu). Đối với đại biểu HĐND, cấp tỉnh được bầu 67 đại biểu, có 108 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; cấp xã được bầu 1.392 đại biểu.



Tỉnh Khánh Hòa đã thành lập 4 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 19 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 387 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; phê chuẩn 1.123 khu vực bỏ phiếu tương ứng 1.123 tổ bầu cử tại 65 xã, phường, đặc khu./.