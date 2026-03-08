Bầu cử Quốc hội và HĐND: Bầu cử sớm ở đặc khu Trường Sa

Các cử tri trên đảo Sinh Tồn tham dự lễ chào cờ bầu cử ở đảo Sinh Tồn, sáng 8/3. Ảnh: TTXVN phát

Đúng 7 giờ, nghi thức khai mạc bầu cử đã được các khu vực bỏ phiếu thực hiện đồng loạt, trang trọng, đúng theo quy định. Các cử tri có mặt từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, lựa chọn những người đủ năng lực, phẩm chất bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trên đảo Sinh Tồn, khắp các lối đi trong ngày hội bầu cử đều được trang trí rực rỡ với những băng rôn khẩu hiệu, cờ đỏ sao vàng tung bay. Đi bỏ phiếu sáng nay, các cử tri đều thấy vui và hạnh phúc.

"Những lá phiếu ở nơi đầu ngọn sóng vừa để chọn ra người đại diện cho nguyện vọng của nhân dân vừa khẳng định cột mốc chủ quyền bằng lòng dân. Dù cách trở địa lý, nhưng mỗi lá phiếu hôm nay chính là nhịp cầu nối liền trái tim người dân Trường Sa với nhân dân cả nước”, cử tri Lê Thị Kim Thi, đảo Sinh Tồn xúc động nói.

Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, điểm bỏ phiếu tại đảo Đá Tây, cử tri đi bỏ phiếu bầu cử từ rất sớm với sự hân hoan.

Là một trong những người bỏ lá phiếu đầu tiên, cử tri Vũ Đình Diện phấn khởi cho biết, thông qua lá phiếu bầu hy vọng lựa chọn được những đại biểu ưu tú nhất vào các cơ quan dân cử các cấp. Đồng thời kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ phát huy được trí tuệ, đạo đức của mình đóng góp cho sự phát triển của đất nước, trong đó quan tâm đời sống của quân nhân, xây dựng và phát triển đặc khu Trường Sa.

Cử tri lựa chọn những đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2031. Ảnh: TTXVN phát

Còn tại điểm bầu cử đảo Sơn Ca, công tác bầu cử cũng diễn ra theo đúng quy định.

Hạ sĩ Phạm Duy Sơn Đạt đang thực hiện nhiệm vụ trên đảo chia sẻ: “Giữa biển trời mênh mông, chúng tôi hiểu rằng, mỗi lá phiếu bầu là quyền công dân, góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng. Chúng tôi tự hào là những cử tri trẻ, khi được thay mặt hàng triệu thanh niên cả nước thực hiện nghĩa vụ cao cả ngay tại nơi "tiền tiêu" của đất nước. Được cầm trên tay những lá phiếu bầu cử không chỉ là gửi gắm niềm tin son sắt vào tương lai của đất nước mà còn khẳng định đanh thép về chủ quyền thiêng liêng, là nhịp đập của trái tim tuổi trẻ luôn hướng về Tổ quốc”.

Tính đến 10 giờ ngày 8/3, bầu cử sớm ở các điểm đảo được diễn ra an toàn, đúng quy định. Một số điểm đã hoàn tất công tác bỏ phiếu. Một số tổ bầu cử còn đang tiếp tục đón các cử tri là ngư dân đánh bắt thủy sản trên biển bầu cử đến hết 19 giờ theo quy định.

Ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch đặc khu Trường Sa cho biết: Các thùng phiếu sau khi kết thúc thời gian bầu cử sẽ được kiểm phiếu, bàn giao thùng phiếu và phiếu về đất liền. Điểm đặc biệt ở 20 điểm bỏ phiếu sớm ở đặc khu Trường Sa, cử tri do đặc thù thực hiện nhiệm vụ ngư dân đánh bắt trên ngư trường nên sẽ có các tổ bầu cử lưu động đưa hòm phiếu đến tận các cử tri đang đang làm vị trí canh gác, trên tàu cá.

Ngoài 20 điểm bỏ phiếu bầu cử sớm tại các đảo, đặc khu Trường Sa còn có khu vực bỏ phiếu số 14 (tại hội trường đảo Trường Sa) và khu vực bỏ phiếu số 01 (tại hội trường Lữ đoàn 146) sẽ tổ chức bỏ phiếu bầu cử theo đúng ngày bầu cử toàn quốc đã được ấn định là 15/3./.