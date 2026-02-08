Bầu cử Quốc hội và HĐND: 100% cử tri tín nhiệm những người được giới thiệu ứng cử

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu. Ảnh: Đỗ Bình - TTXVN

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Thường trực Đảng ủy - HĐND- UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ cùng cử tri trên địa bàn.

Tại Hội nghị, đại biểu đã lắng nghe tiểu sử của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với các đồng chí: Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Đỗ Bình - TTXVN

Đại biểu cũng lắng nghe tiểu sử của đồng chí Mai Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dân Hòa ứng cử đại biểu HĐND xã Dân Hòa, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và quá trình công tác của 4 đồng chí, các ý kiến cử tri thống nhất đánh giá các đồng chí Trịnh Văn Quyết, Nguyễn Kim Sơn, Vũ Văn Tiến đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, là đại biểu tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín.

Tại Hội nghị, 100% cử tri bày tỏ sự tin tưởng và tín nhiệm, cho rằng nếu được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XVI các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò đại biểu dân cử, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nâng cao đời sống nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cử tri phường Đại Mỗ đánh giá, đồng chí Trịnh Văn Quyết và Nguyễn Kim Sơn đều là những lãnh đạo cấp cao, được đào tạo bài bản, trải qua nhiều vị trí công tác, trưởng thành từ cơ sở, có chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm công tác; là cán bộ có uy tín, có khả năng lãnh đạo, đoàn kết, quy tụ, phát huy sức mạnh của tập thể. Trên bất kỳ cương vị công tác nào, các đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết cùng tập thể cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại biểu cũng mong muốn đồng chí Vũ Văn Tiến - một người ứng cử trẻ tuổi sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sức trẻ của mình để khi trúng cử sẽ đại diện cho cử tri gửi những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm tới Quốc hội.

Thay mặt cho 4 đồng chí được cử tri giới thiệu ứng cử, đồng chí Trịnh Văn Quyết bày tỏ xúc động khi được nghe ý kiến phát biểu tâm huyết của bà con cử tri - những người xóm phố thân thiết. Đây cũng là lời động viên, chia sẻ, đánh giá rất cao đối với cá nhân các đồng chí được giới thiệu ứng cử.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đặt ra mục tiêu đưa đất nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030; thiết thực kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đây là những kỳ vọng rất lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với mong muốn xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, nhân dân được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc và đưa đất nước vững bước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, nhân dân, Bác Hồ đã lựa chọn. Những thành tích đáng tự hào của đất nước sau 40 năm đổi mới sẽ là nền tảng vững chắc để cả nước vững bước trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nêu rõ, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, với trách nhiệm trên cương vị công tác, tất cả những người được giới thiệu ứng cử sẽ cố gắng cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp chung của đất nước, của dân tộc và của cách mạng. Các đồng chí đều mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, sẻ chia của bà con cử tri nơi khu phố để sau những giờ làm việc có thêm môi trường sống thật đầm ấm, hạnh phúc bên nhiều người hàng xóm thân thiết.../.