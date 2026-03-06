Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND: Bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật

Tuyến đường tại phường Tam Chúc được trang trí rực rỡ để chào mừng ngày bầu cử. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã và đang triển khai nghiêm túc, đầy đủ, chặt chẽ điều kiện tổ chức bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng luật.

Là địa bàn có số lượng cử tri lớn, công tác chuẩn bị bầu cử được cấp ủy, chính quyền phường Phủ Lý đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. UBND phường đã ban hành quyết định thành lập Ủy ban bầu cử phường gồm 17 thành viên, đồng thời ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên đảm bảo phù hợp chức năng, nhiệm vụ, công việc được giao.

Thành viên Tổ bầu cử số 5, phường Lý Thường Kiệt rà soát, chuẩn bị phát thẻ cử tri đến từng hộ. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Ủy ban bầu cử phường tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng quy trình các bước hiệp thương. Đến nay, 28 khu vực bỏ phiếu tại 7 đơn vị bầu cử trên địa bàn đã được trang trí, sắp xếp đúng theo hướng dẫn. Các phần việc từ niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách và tiểu sử các ứng cử viên, trang trí khánh tiết… được thực hiện theo đúng hướng dẫn, quy chuẩn chung của tỉnh. Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được đẩy mạnh trên loa truyền thanh, trang thông tin điện tử, Zalo, Facebook, trang chính quyền số phường Phủ Lý…

Bí thư Đảng ủy phường Phủ Lý Đào Đình Tùng cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, của phường. Chính vì vậy, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đến nay, UBND, Ủy ban bầu cử phường Phủ Lý chưa nhận được đơn thư, khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến người ứng cử và công tác bầu cử. Các đơn vị đang khẩn trương hoàn tất các công việc chuẩn bị còn lại, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử trên địa bàn xã Bình Lục cũng được triển khai bài bản, đúng quy định; phát huy tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Ủy Ban bầu cử xã quyết định thành lập 6 Ban bầu cử, 22 khu vực bỏ phiếu và 22 Tổ bầu cử, đồng thời phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức hiệp thương để lựa chọn, lập danh sách những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND xã; tổ chức lập và niêm yết danh sách cử tri; tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử; công bố danh sách chính thức người ứng cử theo đơn vị bầu cử.

Công tác chuẩn bị các điều kiện vật chất phục vụ cuộc bầu cử trên địa bàn xã được rà soát, chuẩn bị đáp ứng yêu cầu theo từng giai đoạn. Xã đã đóng mới và sửa chữa 44 hòm phiếu chính và 22 hòm phiếu phụ; làm 70 bảng niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; hoàn thành việc in hơn 24.300 thẻ cử tri, các tổ bầu cử đang tiến hành phát cho cử tri.

Ông Nguyễn Đăng Định, Chủ tịch UBND xã Bình Lục cho biết, UBND xã, Ủy ban bầu cử xã đang đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử, nhất là tuyên truyền trực quan tại khu trung tâm xã và các thôn; tuyên truyền vận động, hướng dẫn cử tri đi bầu cử; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử, thành viên các tổ bầu cử xã; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến công tác bầu cử (nếu có); tổ chức hội nghị để ứng cử viên gặp gỡ và tiếp xúc cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát danh sách cử tri để bổ sung, xóa tên và chốt danh sách cử tri trước thời điểm bỏ phiếu theo quy định; triển khai thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội phục vụ công tác bầu cử.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã thành lập 8 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 22 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 833 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Toàn tỉnh có 2.536 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 18 khu vực bỏ phiếu riêng của đơn vị vũ trang nhân dân, bệnh viện, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại tạm giam. Ủy ban Bầu cử tỉnh ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức 35 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại 8 đơn vị bầu cử và 142 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại 22 đơn vị bầu cử. Các xã, phường lập danh sách 4.560 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Thời gian qua, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã được các xã, phường trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ, bài bản theo đúng quy định. Các phần việc còn lại đang bước vào giai đoạn cao điểm, được các địa phương thực hiện theo đúng trình tự, quy định, bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng.

Bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là cuộc bầu cử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được tổ chức trong bối cảnh toàn tỉnh vừa hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy, đang trong quá trình ổn định, kiện toàn. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn, trách nhiệm lớn hơn và kỷ luật chặt chẽ hơn đối với cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị ở cơ sở.

Để bảo đảm cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh thực sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp, Tỉnh ủy Ninh Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử, khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử; yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, không chủ quan, lơ là ở bất kỳ khâu nào. Từng cán bộ tham gia công tác bầu cử phải giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, kỷ luật công vụ. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt dư luận; những nội dung phát sinh cần được báo cáo sớm, xử lý dứt điểm ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ./.