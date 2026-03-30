Bầu chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh Đồng Tháp

Các đại biểu bỏ phiếu bầu lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031, bầu các chức danh lãnh đạo của HĐND và UBND tỉnh.



Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.





Ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Phạm Văn Chuẩn và ông Trần Thanh Nguyên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031.





Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Phạm Thành Ngại tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Các ông Trần Văn Dũng, Huỳnh Minh Tuấn, Nguyễn Thành Diệu, Nguyễn Phước Thiện giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ mới.



HĐND tỉnh Đồng Tháp đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2026 của HĐND tỉnh khóa nhiệm kỳ 2026 - 2031.



Phát biểu tại cuộc họp, ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, trong nhiệm kỳ này, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và toàn thể đại biểu Hội đồng nhân dân tập trung đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết, bảo đảm mỗi nghị quyết không chỉ đúng về chủ trương mà còn sát thực tiễn, phù hợp đặc thù từng vùng, địa bàn, khả thi và đi vào cuộc sống. Hoạt động giám sát sẽ được tăng cường theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, nhất là các vấn đề phát sinh sau sắp xếp, hợp nhất; theo dõi đến cùng và kiến nghị giải quyết hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt.



Ông Ngô Chí Cường nhấn mạnh, Hội đồng nhân dân tỉnh phải thực sự là nơi thể hiện tiếng nói của nhân dân. Trước những trăn trở, bức xúc của người dân, nhất là trong giai đoạn chuyển đổi sau sắp xếp, cần chủ động nắm bắt, kịp thời xem xét, theo dõi đến cùng và kiến nghị giải quyết hiệu quả; không để tồn đọng kéo dài, không để khoảng cách giữa nghị quyết và cuộc sống của nhân dân.



Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng cho biết, UBND tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, gắn với phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm. Phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; khuyến khích đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám hy sinh.



Các đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN



UBND tỉnh Đồng Tháp tập trung xây dựng và hoàn thiện chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về tự nhiên, địa lý, văn hóa, con người…mà không nơi nào có như Đồng Tháp.



UBND tỉnh tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ mới, trọng tâm, đột phá; đồng thời tập trung tháo gỡ vướng mắc, tồn động để vừa khơi thông nguồn lực, vừa tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số./.