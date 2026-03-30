Bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh Gia Lai

Các đại biểu HĐND bỏ phiếu bầu các chức danh. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch.

Cụ thể, ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII đã được HĐND tỉnh bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 với tỉ lệ 100% (85/85 đại biểu). Ông Trương Văn Đạt và bà Huỳnh Thúy Vân được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc trao Giấy chứng nhận Đại biểu HĐND cho Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

Ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII đã được HĐND tỉnh xem xét, bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 với tỉ lệ 100% (85/85 đại biểu).

Các ông Nguyễn Tuấn Thanh, Nguyễn Tự Công Hoàng, Lâm Hải Giang, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, ông Dương Mah Tiệp, Nguyễn Hữu Quế được bầu là Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. HĐND tỉnh cũng đã bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 với 16 thành viên.

Tại kỳ họp mở đầu nhiệm kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này, ông Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh, mục tiêu hàng đầu là kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền cấp tỉnh, đảm bảo hệ thống chính trị hoạt động thông suốt, hiệu lực và hiệu quả ngay từ những ngày đầu.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc, bước vào giai đoạn phát triển mới, tỉnh đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm từ 10 - 10,5% trong giai đoạn 2025-2030, xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước và là điểm kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên với các vùng kinh tế khu vực. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, đề nghị HĐND tỉnh Gia Lai phải đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, tập trung ban hành cơ chế, chính sách đột phá về thu hút đầu tư, hạ tầng, chuyển đổi số và khoa học công nghệ.

Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ mới ra mắt. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

Công tác giám sát cần đi vào trọng tâm, giải quyết dứt điểm điểm nghẽn và vấn đề phức tạp phát sinh. Đối với UBND tỉnh, yêu cầu đặt ra là phải chỉ đạo quyết liệt việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, cải thiện môi trường đầu tư và tập trung phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi chiến lược. Bên cạnh phát triển kinh tế, cần quan tâm toàn diện đến văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và giữ vững quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đề nghị, các đơn vị tập trung bắt tay ngay vào công việc, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri, phối hợp chặt chẽ, tuân thủ quy chế, đồng thời mạnh dạn đóng góp chính kiến trên tinh thần xây dựng để trở thành tập thể trí tuệ, đoàn kết, hành động vì lợi ích nhân dân.

85 đại biểu HĐND khóa XIII ra mắt. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

Bên cạnh đó, cần tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước, nhất là các nghị quyết của HĐND ban hành, tạo động lực để các cấp, ngành nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; tổ chức hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; kịp thời chuyển ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân đến cơ quan có thẩm quyền và thường xuyên đôn đốc, giám sát việc giải quyết một cách thấu đáo, tăng cường nắm bắt, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng, kéo dài, đáp ứng yêu cầu đời sống xã hội và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cử tri, nhân dân./.