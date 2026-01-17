Bắt giữ tàu cá vận chuyển trái phép 100.000 lít dầu D.O trên biển

Cụ thể, vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 16/1, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại khu vực biển cách Đông Nam cửa Bồ Đề, tỉnh Cà Mau khoảng 105 hải lý, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, kiểm tra tàu TG 92232 TS có dấu hiệu nghi vấn.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu TG 92232 TS không có tín hiệu giám sát tàu cá (VMS), hai bên phía trước mũi tàu vẽ biển số TG 92239 TS - không đúng với số đăng ký theo hồ sơ của tàu. Trên tàu có 5 thuyền viên do ông Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1978, địa chỉ tại xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng.

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra hàng hóa trên tàu cá TG 92232 TS. Ảnh: TTXVN phát

Theo lời khai ban đầu của ông Nguyễn Thanh Tâm, trên tàu TG 92232 TS đang vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập hồ sơ ban đầu và niêm phong hàng hóa, tiến hành dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 421, Hải đoàn 42 tại xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây là chiến công có ý nghĩa quan trọng của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng./.