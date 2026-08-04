Bắt đầu ​lấy mẫu ADN xác định danh tính hơn 1000 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàm Rồng

Đại tá Võ Quang Thiện, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng. Ảnh: TTXVN phát

Việc lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng được triển khai từ ngày 3/8/2026 và dự kiến hoàn thành trước ngày 25/8/2026. Kết quả giám định ADN sẽ góp phần bổ sung cơ sở dữ liệu, nâng cao khả năng đối chiếu với thân nhân liệt sĩ, từng bước trả lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ, lan tỏa sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngay sau lễ tưởng niệm, các lực lượng chuyên môn đồng loạt triển khai nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm tại phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đây là hoạt động nằm trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, góp phần từng bước xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thực hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”.

Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng hiện có 1.943 phần mộ liệt sĩ, trong đó, có 1.033 phần mộ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN. Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa tổ chức 8 tổ lấy mẫu hoạt động đồng thời tại 8 khu vực trong khuôn viên nghĩa trang, bảo đảm thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, không để xảy ra nhầm lẫn trong suốt quá trình lấy mẫu, số hóa thông tin, lập hồ sơ, niêm phong, bảo quản và bàn giao mẫu.

Để hoàn thành nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh huy động lực lượng liên ngành gồm cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh cùng lực lượng địa phương. Công tác lấy mẫu được triển khai theo phương châm khoa học, chặt chẽ, đúng quy trình kỹ thuật; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn, giữ gìn cảnh quan nghĩa trang và sự tôn nghiêm đối với các phần mộ liệt sĩ.

Tại hiện trường, từng thao tác của cán bộ, chiến sĩ và lực lượng chuyên môn đều được thực hiện cẩn trọng. Mỗi mẫu sinh phẩm được lấy không chỉ là dữ liệu phục vụ giám định ADN mà còn mở thêm hy vọng tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Từng phần hài cốt được nâng niu, bảo quản theo đúng quy định trước khi bàn giao cho cơ quan chuyên môn phục vụ công tác giám định.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiện toàn tổ công tác liên ngành, các tổ, đội lấy mẫu, triển khai đồng bộ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã triển khai tại 17/25 nghĩa trang liệt sĩ; khai quật 604/2.955 phần mộ, trong đó 452 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, 152 mộ không đủ điều kiện do hài cốt đã phân hủy, than hóa; bàn giao 185 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội (gồm 166 mẫu lấy tại các nghĩa trang liệt sĩ và 19 mẫu hài cốt liệt sĩ quy tập tại Lào). Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tại các nghĩa trang còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ khối lượng theo đúng lộ trình đề ra./.