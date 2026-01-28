“Báo Xuân tiến bước thời đại số” lan tỏa giá trị văn hóa báo chí

Triển lãm là sự kiện ý nghĩa nhân dịp Tết đến Xuân về, gắn liền với sứ mệnh “Lan tỏa tri thức và những giá trị văn hóa tốt đẹp”. Sự kiện ghi nhận truyền thống các giai phẩm Xuân xưa và nay – một dòng sản phẩm báo chí mang tính văn hóa truyền thống, có ý nghĩa đặc biệt của báo chí đương đại; khẳng định sức sống bền bỉ và sự phát triển không ngừng của nền báo chí Việt Nam trên hành trình bảo tồn giá trị văn hóa cốt lõi; hội nhập cùng thời đại số - kỷ nguyên mới để tiếp cận thế hệ độc giả trẻ, sinh viên, học sinh hôm nay.

Chương trình bàn tròn giao lưu “Báo Xuân tiến bước thời đại số”. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Triển lãm gồm các cụm chủ đề về các nội dung: Bìa báo Xuân Việt Nam thế kỷ XIX số hóa, trong đó có bìa báo Xuân “Nam Phong” số Tết Mậu Ngọ 1918 - được xem là báo Xuân đầu tiên của Việt Nam; cụm “Bìa báo Xuân qua nửa thế kỷ” số hóa, mang tính tuyển chọn đại diện từ các báo như Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Giác Ngộ, Công giáo và Dân tộc… Trong đó, đặc biệt trưng bày bìa báo Xuân đầu tiên của các báo Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Giác Ngộ, Công giáo và Dân tộc (báo Xuân Bính Thìn 1976 – tròn 50 năm); bìa báo Xuân đầu tiên của báo Thanh Niên (báo Xuân Bính Dần 1986 – tròn 40 năm.

Khách tham quan Triển lãm. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Cùng với đó, Ban Tổ chức còn bố trí kệ đọc giai phẩm báo Xuân Bính Ngọ 2026 nhằm phục vụ bạn đọc và du khách tham quan. Tại đây, công chúng có thể đọc miễn phí tại chỗ hơn 20 ấn phẩm báo Xuân mới nhất của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, như: Nhân Dân, Tiền Phong, Thể thao và Văn hóa, Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Giác Ngộ…

Là độc giả nhiều năm sưu tầm báo Xuân bản in truyền thống lẫn sưu tập bìa báo Xuân trực tuyến, anh Trung Nghĩa, Đại sứ văn hóa đọc Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, triển lãm giúp tái hiện dòng chảy báo Xuân qua các giai đoạn lịch sử, qua đó khơi gợi sự quan tâm của giới trẻ, đặc biệt là Gen Z, đối với báo Xuân – một giá trị văn hóa gắn với ký ức Tết và đang tiếp tục được lan tỏa trong môi trường số.

Còn theo em Đoàn Lê Gia Minh, sinh viên năm ba, Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), việc trưng bày các bìa báo Xuân xưa kết hợp với hình thức số hóa giúp người trẻ dễ tiếp cận hơn với báo chí truyền thống, đồng thời thấy rõ sự chuyển mình của báo Xuân trong thời đại công nghệ số.

Dịp này, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức chương trình bàn tròn giao lưu “Báo Xuân tiến bước thời đại số”, với sự tham gia của nhiều khách mời hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và văn hóa đọc.

Ông Trần Đình Ba, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, báo Xuân là một dòng chảy đặc biệt của báo chí Việt Nam, nơi hội tụ giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần thời đại. Từ ấn phẩm Nam Phong số Tết Mậu Ngọ 1918 – được xem là khởi nguồn cho báo Xuân, báo Tết, đến các hình thức thể hiện hôm nay, báo Xuân luôn vận động, đổi mới để thích ứng với môi trường truyền thông số, đồng thời tiếp tục giữ vai trò kết nối ký ức, tri thức và công chúng đương đại.

Tương tự, nhà báo Lê Hữu Tuấn, Phó Tổng Biên tập báo Công giáo và Dân tộc, báo Xuân được xem là “kết tinh của nghề báo”, thể hiện rõ nhất tâm huyết, bản lĩnh nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo trong dịp Tết cổ truyền. Ông cho rằng, trong bối cảnh truyền thông đa nền tảng hiện nay, việc làm báo Xuân vẫn đòi hỏi sự đầu tư công phu về nội dung, hình thức và chiều sâu văn hóa, qua đó giữ gìn bản sắc của báo chí, đồng thời đáp ứng nhu cầu tiếp cận ngày càng đa dạng của công chúng.

Triển lãm “Báo Xuân tiến bước thời đại số” diễn ra đến hết ngày 1/2/2026, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn)./.