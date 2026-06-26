Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị toàn quốc về bảo vệ trẻ em. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Chủ trì Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em nêu rõ, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là một chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Tới nay, hệ thống thể chế chính sách liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em cơ bản hoàn thiện, đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Việt Nam cũng đã có bước tiến dài so với nhiều nước trên thế giới liên quan đến quyền về trẻ em, tạo cơ hội môi trường điều kiện tốt nhất cho trẻ em phát triển.



Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình mới, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, công tác trẻ em cần phải được quan tâm một cách đồng bộ, toàn diện hơn nữa; cần huy động cả hệ thống chính trị, toàn dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp chung tay chăm lo cho trẻ em; nhấn mạnh trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai và trẻ em cũng là tương lai của dân tộc, là nguồn nhân lực quyết định cho sự phát triển bền vững của đất nước.



Định hướng công tác trẻ em trong thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm chính trị của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương; xác định bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược phát triển con người Việt Nam. Các địa phương phải đưa mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm chính về công tác trẻ em trên địa bàn, không được xem đây là nhiệm vụ của riêng một ngành, một cơ quan.



Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, trong đó nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Trẻ em để đáp ứng yêu cầu mới, tạo hành lang pháp lý đồng bộ trong bảo vệ quyền trẻ em; chuyển mạnh từ xử lý bị động sang chủ động phòng ngừa; xây dựng "lá chắn" bảo vệ trẻ em từ gia đình, nhà trường, cộng đồng; giảm thiểu tối đa các nguy cơ xâm hại, tai nạn thương tích và những rủi ro đối với trẻ em.



Đối với môi trường mạng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tăng cường các giải pháp bảo vệ, hỗ trợ trẻ em; đồng thời đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông, giáo dục kỹ năng làm cha mẹ trong thời đại mới, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em trong mọi tình huống. Phó Thủ tướng cũng đề nghị củng cố hệ thống quản lý nhà nước về trẻ em từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt ở cấp xã; nghiên cứu bố trí cán bộ chuyên trách về trẻ em để làm nòng cốt trong phối hợp liên ngành, gắn kết giữa chính quyền, cộng đồng và gia đình.



Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN



Theo báo cáo tại hội nghị, Việt Nam hiện có khoảng 25 triệu trẻ em, chiếm 1/4 dân số cả nước. Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo thông qua nhiều chủ trương chính sách quan trọng. Năm 2023, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Năm 2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; liên tục khẳng định mục tiêu nâng cao thể lực, trí lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống cho trẻ em, thanh thiếu niên Việt Nam. Đây là những cơ sở quan trọng để các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các chương trình, chính sách vì trẻ em trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục huy động nguồn lực, xây dựng chiến lược phát triển trẻ em giai đoạn mới, tăng cường hợp tác quốc tế, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp trong chăm lo cho trẻ em. "Chúng ta cần dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em, yêu thương, che chở và tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em được phát triển toàn diện, có đủ hành trang vững bước vào tương lai, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.Theo báo cáo tại hội nghị, Việt Nam hiện có khoảng 25 triệu trẻ em, chiếm 1/4 dân số cả nước. Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo thông qua nhiều chủ trương chính sách quan trọng. Năm 2023, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Năm 2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; liên tục khẳng định mục tiêu nâng cao thể lực, trí lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống cho trẻ em, thanh thiếu niên Việt Nam. Đây là những cơ sở quan trọng để các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các chương trình, chính sách vì trẻ em trên phạm vi cả nước.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia về trẻ em phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Trong năm 2025 và nửa đầu năm 2026, dù có nhiều biến động về sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương hai cấp và công tác quản lý trẻ em được chuyển giao sang ngành Y tế, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em vẫn đạt được những thành tựu toàn diện. Các quyền cơ bản của trẻ em được bảo đảm ở mức rất cao: gần 100% trẻ em dưới 5 tuổi được khai sinh; 97% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.



Trong lĩnh vực giáo dục, tỷ lệ đi học đúng độ tuổi cấp tiểu học đạt 99,7%, tỷ lệ bỏ học giảm chỉ còn 0,17%. Nhà nước đã thực hiện miễn học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến Trung học Phổ thông, đồng thời triển khai xây dựng 248 Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các vùng biên giới.



Công tác chuyển đổi số mang lại hiệu quả rõ rệt khi Bộ Công an đã cấp căn cước cho gần 600.000 trẻ em dưới 6 tuổi và hơn 1,5 triệu trẻ em từ 6 đến 14 tuổi. Hệ thống cơ sở dữ liệu về trẻ em đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hơn 18 triệu bản ghi; giải quyết trên 500.000 hồ sơ liên thông điện tử. Ngoài ra, tổng đài 111 đã tiếp nhận 198.825 cuộc gọi trong 5 tháng đầu năm 2026, kịp thời can thiệp cho 771 trường hợp.



Tuy nhiên, bên cạnh điểm sáng, vẫn còn tồn tại những thách thức như: tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em vẫn xảy ra ở một số địa phương; bạo lực học đường còn diễn biến phức tạp; tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước tiếp tục là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, mạng xã hội và những biến đổi của đời sống xã hội cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.