Bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động

Hội thi có 3 phần thi chính: Phần chào hỏi, Phần thi nghiệp vụ, Phần thi hùng biện. Ảnh: Khiếu Tư - TTXVN

Hội thi gồm 3 phần thi: Chào hỏi, Nghiệp vụ và Hùng biện. Nhiều chủ đề nổi bật được các đội lựa chọn như: Ứng dụng chuyển đổi số trong triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động, tiểu phẩm "Luật ơi... mở ra", chủ đề "Mỗi công nhân Annora Việt Nam - Một an toàn vệ sinh viên giỏi", hay hoạt cảnh "Điểm tựa niềm tin - Sức mạnh kết đoàn Công đoàn xứ Thanh"...



Nếu phần thi Chào hỏi thể hiện sự sáng tạo và tinh thần đoàn kết thì phần thi Nghiệp vụ là nội dung đánh giá trực tiếp kiến thức, kỹ năng và khả năng xử lý tình huống của đội ngũ cán bộ công đoàn, tư vấn viên pháp luật và an toàn vệ sinh viên. Các đội đã trả lời bộ câu hỏi gồm 5 nội dung về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, đồng thời xử lý một tình huống thực tế dưới hình thức sân khấu hóa liên quan đến tư vấn pháp luật và bảo đảm an toàn lao động tại đơn vị.



Nhiều tình huống được xây dựng sát với thực tế sản xuất như: Cụm thi đua số 1 xử lý tình huống cấp cứu người lao động bị điện giật trong quá trình làm việc; Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam xử lý tình huống công nhân phản ứng vì điều kiện nhà xưởng nắng nóng, thiếu quạt và nước uống; Cụm thi đua số 3 xử lý tình huống nghi ngờ người lao động bị gãy xương trong quá trình lao động... Qua mỗi phần thi, các đội không chỉ thể hiện khả năng vận dụng kiến thức pháp luật mà còn đưa ra nhiều giải pháp xử lý phù hợp, sát thực tiễn.



Ở phần thi Hùng biện, các thí sinh trình bày về thực trạng công tác tư vấn pháp luật và an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa người sử dụng lao động và tổ chức Công đoàn trong chăm lo, bảo vệ người lao động. Nhiều bài hùng biện được đầu tư công phu, kết hợp hình ảnh minh họa, sân khấu hóa và các đạo cụ trực quan, góp phần tăng tính thuyết phục và sức lan tỏa.



Với sự chuẩn bị công phu, 10 đội thi đến từ các công đoàn cơ sở đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc các phần thi. Ảnh: Khiếu Tư - TTXVN



Theo bà Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, thông qua hội thi, Liên đoàn Lao động tỉnh mong muốn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người lao động, người sử dụng lao động về an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy, chữa cháy; tăng cường phối hợp giữa công đoàn và doanh nghiệp trong cải thiện điều kiện làm việc, kiểm soát nguy cơ mất an toàn, chăm lo sức khỏe người lao động và xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc. Đây cũng là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao năng suất, chất lượng lao động, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp./.