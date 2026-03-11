Bảo vệ môi trường, phát triển du lịch bền vững ở đặc khu Cô Tô

Đặc khu Cô Tô đẩy nhanh thi công dự án thu gom, xử lý nước thải tại khu vực trung tâm. Ảnh: TTXVN phát

Dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 67 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, thuộc nhóm C về đầu tư công. Công trình được xây dựng nhằm thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tại khu vực trung tâm, nơi tập trung đông dân cư, cơ sở dịch vụ và các hoạt động du lịch của đặc khu.



Theo thiết kế, dự án bao gồm hệ thống xử lý nước thải công suất 1.250 m3/ngày, đêm, cùng các hạng mục đồng bộ: Hệ thống các tuyến thoát nước có đường kính từ D140 đến D400, giếng tách nước thải, trạm bơm chuyển bậc và trạm xử lý nước thải. Khi hoàn thành, hệ thống sẽ thu gom nước thải sinh hoạt, xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường, góp phần giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ hệ sinh thái biển đảo.



Các đơn vị thi công đang huy động nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công đồng loạt để đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống đường ống, xây dựng hố ga kỹ thuật và hạng mục liên quan, phấn đấu hoàn thành các phần việc quan trọng trước mùa cao điểm du lịch.



Theo hợp đồng, dự án dự kiến hoàn thành ngày 18/10. Tuy nhiên, nhằm sớm phát huy hiệu quả công trình và phục vụ mùa du lịch cao điểm, hiện nay, nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời để đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/4.



Sự khẩn trương của các đơn vị thi công triển khai dự án thu gom, xử lý nước thải vùng lõi trung tâm đặc khu Cô Tô cũng nhận được sự đồng tình, ủng hộ và kỳ vọng lớn từ người dân và các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.



Anh Vũ Văn Hiếu, chủ Nhà hàng Sen Việt tại khu phố ẩm thực (khu phố 4, đặc khu Cô Tô) cho biết, nhiều năm qua, vào mùa cao điểm du lịch, lượng nước thải từ các nhà hàng, khách sạn tại khu vực ven biển khá lớn, phần nào ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan. Anh Vũ Văn Hiếu rất vui mừng khi dự án được triển khai đúng vào thời điểm chuẩn bị bước vào mùa du lịch năm 2026. Anh hy vọng mùa du lịch năm nay sẽ không còn tình trạng xả thải trực tiếp ra biển.



Cùng chung niềm phấn khởi, anh Lê Xuân Thuấn, chủ Khách sạn Thuấn Huệ cũng bày tỏ sự vui mừng khi đặc khu Cô Tô triển khai dự án thu gom, xử lý nước thải tại khu vực trung tâm.



Theo anh Thuấn, đây là chủ trương rất đúng đắn và cần thiết trong bối cảnh Cô Tô đang ngày càng thu hút đông đảo du khách, áp lực về xử lý nước thải cũng như rác thải lớn. Khi hệ thống xử lý nước thải được đưa vào vận hành, môi trường chắc chắn sẽ sạch hơn. Có giải pháp bài bản trong việc xử lý nước thải ở vùng lõi trung tâm chính là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch bền vững. Nếu xử lý tốt vấn đề nước thải, du lịch Cô Tô chắc chắn sẽ được nâng tầm, tạo ấn tượng tốt hơn đối với du khách.



Chị Hà Thị Thu, chủ Khách sạn CoTo Group cũng không giấu được niềm phấn khởi khi dự án được triển khai. Theo chị Thu, đây là công trình mà người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh du lịch tại khu vực trung tâm mong đợi từ lâu. Đây là niềm mong mỏi bấy lâu nay của người dân, đặc biệt là những người làm kinh doanh du lịch tại khu phố ẩm thực và khu vực ven biển. Khi có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung, môi trường sẽ sạch hơn, cảnh quan đẹp hơn, du khách đến với Cô Tô sẽ cảm nhận rõ sự văn minh, chuyên nghiệp của một điểm đến du lịch biển đảo.



Nhiều nhà hàng, khách sạn kinh doanh ở ven biển khu phố ẩm thực tại đặc khu Cô Tô cho biết, vào mùa du lịch, lượng nước thải từ các cơ sở dịch vụ khá nhiều, gây ô nhiễm môi trường, khó chịu cho du khách, ảnh hưởng đến cảnh quan và hoạt động kinh doanh. Nay có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung rất ý nghĩa, vừa bảo vệ môi trường biển, vừa giúp du khách có ấn tượng tốt hơn khi đến Cô Tô.



Theo lãnh đạo đặc khu Cô Tô, hằng năm, vào mùa du lịch cao điểm, lượng khách đến Cô Tô rất đông tạo áp lực lên hệ thống xử lý nước thải, rác thải, qua đó gây ảnh hưởng đến môi trường cũng như du lịch của Cô Tô. Việc triển khai dự án không chỉ góp phần nâng cao năng lực hạ tầng môi trường đô thị biển đảo mà còn thể hiện quyết tâm của đặc khu trong việc gắn phát triển du lịch với bảo vệ môi trường, xây dựng hình ảnh điểm đến xanh - sạch - đẹp, thân thiện du khách trong mùa du lịch sắp tới.



Từ năm 2026, đặc khu sẽ loại bỏ đồ nhựa dùng một lần trong hoạt động du lịch (cơ sở lưu trú, nhà hàng, bãi tắm); phấn đấu 100% rác thải đại dương tại các bãi tắm (Hồng Vàn, Vàn Chảy, Tình Yêu...), điểm tham quan du lịch được thu gom và xử lý kịp thời, đảm bảo cảnh quan sạch đẹp; đảm bảo 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ và khách du lịch được tiếp cận nguồn nước sạch, 100% cơ sở áp dụng các giải pháp tiết kiệm nước.



Năm 2026, Cô Tô đặt mục tiêu đón gần 400 nghìn lượt khách, trong đó khoảng 3.300 khách quốc tế; doanh thu đạt trên 1.100 tỷ đồng. Hiện nay, hạ tầng du lịch, dịch vụ của Cô Tô có bước phát triển đồng bộ, phê duyệt quy hoạch sản phẩm du lịch đa dạng, hệ sinh thái và không gian du lịch được mở rộng, cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ phát triển nhanh về số lượng và chất lượng. Hiện trên địa bàn đặc khu Cô Tô có khoảng 300 cơ sở lưu trú du lịch, 30 nhà hàng và 1 hệ thống siêu thị, 1 trung tâm thương mại.



Ông Nguyễn Hải Linh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Cô Tô chia sẻ, thời gian tới, Cô Tô sẽ xây dựng hệ sinh thái du lịch bốn mùa, đa dạng hóa sản phẩm du lịch gắn với 4 mùa trong năm như, du lịch sinh thái rừng biển vào mùa Xuân, mùa Hè; du lịch chữa lành và thể thao biển vào mùa Thu, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa biển vào mùa Đông; tổ chức sự kiện du lịch quanh năm; khai thác các không gian kín, không phụ thuộc thời tiết như bảo tàng sinh thái biển, trung tâm trải nghiệm văn hóa biển, không gian nghệ thuật thị giác Cô Tô. Đặc khu thiết lập thương hiệu “Cô Tô - đảo du lịch sinh thái”, gắn với triết lý “du lịch xanh - không rác nhựa - vì cộng đồng”.



Đặc khu Cô Tô được thành lập trên cơ sở 3 xã, thị trấn thuộc huyện Cô Tô trước đây, có diện tích phần đất nổi trên 53,68km2, gồm 74 đảo lớn nhỏ, dân số gần 7.000 người; tổng chiều dài biên giới biển tiếp giáp với Trung Quốc gần 192km, sở hữu ngư trường đánh bắt thủy hải sản trên 300km2. Cô Tô là địa phương có tiềm năng phát triển du lịch biển đảo, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh trên vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc./.