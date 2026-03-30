Bảo vệ môi trường bằng thông điệp gần gũi, dễ hiểu

Những bảng tuyên truyền theo phương thức mới được người dân, du khách đón nhận, nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường tại núi Chứa Chan, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Chùa Gia Lào thuộc quần thể Khu du lịch núi Chứa Chan, là ngôi chùa cổ kính, mỗi năm thu hút hàng chục nghìn lượt du khách đến tham quan, hành hương. Tuy nhiên, những năm qua, tình trạng xả rác bừa bãi của một bộ phận người dân và du khách đã gây ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan khu vực.

Thời gian gần đây, trên các cung đường dẫn lên núi Chứa Chan, mỗi bước chân đi, người dân và du khách gặp rất nhiều bảng hiệu tuyên truyền về phòng chống rác thải. Những bảng hiệu này được Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Bảo tồn thiên nhiên núi Chứa Chan (xã Xuân Lộc) lắp đặt nhằm mục đích nhắc nhở người dân không xả rác trên đường lên núi. Thay vì tuyên truyền bằng những câu khẩu hiệu khô khan như “Cấm xả rác”, đơn vị lựa chọn cách truyền tải sáng tạo gắn với yếu tố tâm linh, ngắn gọn, dễ hiểu, đôi khi có phần dí dỏm để tuyên truyền cho người dân. Từ sự thay đổi trong cách tuyên truyền, đã khiến những thông điệp bảo vệ môi trường trở nên dễ tiếp nhận hơn với người dân và du khách.

Nhờ những bảng tuyên truyền theo phương thức mới, người dân, du khách tại khu du lịch núi Chứa Chan (tỉnh Đồng Nai) đã nâng cao ý thức, chủ động bỏ rác nơi quy định. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Chị Trần Thị Thanh Thủy (Thành phố Hồ Chí Minh), du khách tại Khu du lịch núi Chứa Chan cho biết, đi từ dưới chân núi lên đến khu vực chùa Gia Lào, chị gặp rất nhiều tấm biển tuyên truyền về bảo vệ môi trường, trong đó có rất nhiều câu ý nghĩa. Đặc biệt, việc bảo vệ môi trường gắn với du lịch tâm linh rất dễ đi sâu vào lòng người, đây là một cách tuyên truyền cho người dân rất hay. Trong số hàng chục tấm bảng được gắn dọc suốt đường đi, chị ấn tượng nhất là câu nói ‘Hãy mang đi những gì bạn mang tới ngoại trừ dấu chân của bạn’. Đây là một lời nhắc nhở bản thân khi đến một nơi nào đó không để lại rác thải làm thay đổi hay gây tổn hại đến cảnh quan, hệ sinh thái.

Bà Nguyễn Thị Hiếu, người dân xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết, là người dân sinh sống ở địa phương lâu năm nên đều đặn mỗi tháng bà thường xuyên đi theo con đường lên núi để đến chùa Gia Lào lễ Phật. Những năm trước, người dân, du khách xả rác dọc đường đi khá nhiều, có những thời điểm con đường ngập trong rác, Ban Quản lý khu di tích phải huy động mọi người dọn dẹp. Gần đây, những bảng tuyên truyền gắn với nhiều câu nói tâm linh được cắm dọc hai bên đường đi, đã phù hợp số đông du khách nơi đây khiến họ ý thức cao hơn, chủ động gom rác vào nơi quy định.

Theo UBND xã Xuân Lộc, Di tích lịch sử núi Chứa Chan - chùa Gia Lào là ngôi chùa cổ kính, hàng năm thu hút hàng chục ngàn khách tham quan, viếng chùa không chỉ vì linh thiêng mà còn có cảnh quan thiên nhiên đẹp. Xã đã có chủ trương lắp đặt khoảng 70 bảng tuyên truyền trên tuyến đường đi bộ lên núi dài gần 2 km, trong đó gắn các yếu tố tâm linh để hạn chế tình trạng người dân vứt rác bữa bãi.

Ông Huỳnh Tấn Hậu, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Bảo tồn thiên nhiên núi Chứa Chan, xã Xuân Lộc thông tin, sau khi lắp đặt các pano, khẩu hiệu tuyên truyền, ý thức của du khách và người dân xung quanh khu vực chùa Bửu Quang cũng như dọc tuyến đường đi bộ đã có chuyển biến tích cực, việc bỏ rác đúng nơi quy định được nâng lên, góp phần giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp. Thời gian tới, Trung tâm sẽ giao tổ di tích tham mưu, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thường xuyên thay mới các pano, khẩu hiệu để nâng cao nhận thức cho du khách và người dân sinh sống trong khu vực. Đơn vị sẽ phân công viên chức phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường nhắc nhở, duy trì nền nếp bảo vệ môi trường hằng ngày, hằng tuần; xây dựng thêm các chuyên mục tuyên truyền nhằm giúp du khách nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung trong khuôn viên chùa./.