Bảo vệ bình yên của vùng biên giới Đồng Tháp
Giữ bình yên vùng biên
Tuyến biên giới giữa 2 tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) - Prey Veng (Campuchia) dài hơn 50 km, trong đó, có gần 12 km trên đất liền, hơn 38 km trên sông; có 2 cửa khẩu quốc tế (Dinh Bà, Thường Phước), 5 cửa khẩu phụ (Thông Bình, Bình Phú, Á Đôn, Mộc Rá, Sở Thượng). Đồng Tháp còn có khu vực biên giới biển gồm 5 xã: Tân Đông, Gia Thuận, Tân Điền, Gò Công Đông và Tân Phú Đông. Đường bờ biển dài 32km, có 3 cửa sông chảy ra biển Đông là sông Soài Rạp, Cửa Tiều và Cửa Đại.
Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp tích cực thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; tổ chức các hoạt động quản lý, bảo vệ an toàn hệ thống đường biên, mốc quốc giới và các công trình trên biên giới. Lực lượng Biên phòng tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, trong đó có phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); thực hiện nhiều cuộc tuần tra, mật phục phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm như tàng trữ, mua bán chất ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa…
Đồn Biên phòng Cầu Muống quản lý 11 km đường biên giới thuộc địa bàn phường Thường Lạc. Trung tá Ngô Chí Hữu, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cầu Muống thông tin, đơn vị tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát và ngăn chặn các điểm được nhận định, đánh giá là có hàng lậu vận chuyển qua; thực hiện tốt việc phối hợp với các lực lượng liên quan trên địa bàn tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh trật tự. Nhìn chung, đơn vị đã kiềm chế được tình hình buôn lậu trên địa bàn quản lý, không để xảy ra những "điểm nóng" buôn lậu và an ninh trật tự.
Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống tội phạm nói chung và công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại nói riêng trên địa bàn do đơn vị quản lý. Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động xây dựng các kế hoạch, các hướng dẫn, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp các đơn vị đồn biên giới tuyến đất liền để tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo quyết liệt trong việc phòng, chống tội phạm. Đối với các đồn biên phòng, trên cơ sở chỉ đạo, kế hoạch của cấp trên và căn cứ tình hình thực tế của địa bàn, đã xây dựng và triển khai thực hiện nhiều kế hoạch nghiệp vụ, chủ động đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, trong đó có buôn lậu.
Hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ở Đồng Tháp chủ yếu là mặt hàng thuốc lá ngoại, đường và cát. Năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp chủ trì bắt giữ, xử lý hơn 80 vụ (trong đó có nhiều vụ vô chủ). Tang vật thu giữ trên 41.000 bao thuốc lá ngoại các loại; gần 10.000 kg đường cát; hơn 3.000 m3 cát... Cùng với đó, Bộ độ Biên phòng Đồng Tháp thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản địa bàn, sưu tập địa bàn ngoại biên, xây dựng lực lượng mật nhằm thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm.
Bên cạnh nhiệm vụ quản lý tuyến biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp chú trọng công tác đối ngoại, nhất là triển khai các hoạt động tuần tra song phương, hội đàm và đối ngoại biên phòng với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn. Các đồn biên phòng của Đồng Tháp cũng đã tích cực thực hiện công tác đối ngoại, thực hiện chương trình kết nghĩa, phối hợp với các đoàn thể, đơn vị tài trợ tổ chức tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân ở Campuchia…
Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, đơn vị đã khắc phục khó khăn, chủ động tổ chức khảo sát biên giới và tham mưu việc phân giới cắm mốc. Trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, Đồng Tháp là tỉnh đầu tiên hoàn thành công tác phân giới cắm mốc với tỉnh Prey Veng, đã xây dựng 16 cột mốc chính, 101 cột mốc phụ và 30 cọc dấu hiệu làm rõ đường biên. Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới Đồng Tháp - Prey Veng cơ bản ổn định; mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa chính quyền và lực lượng chức năng hai bên biên giới tiếp tục được tăng cường và phát triển.
Đồng hành cùng người dân
Đối với nhiều người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn như bà Lê Thị Bớt (ở phường Hồng Ngự), cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Thạnh gần gũi như người thân trong nhà. Không chỉ hỗ trợ lương thực, thực phẩm hằng tháng, Bộ đội Biên phòng còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên bà con về mặt tinh thần. Bà Lê Thị Bớt tâm sự, do đã lớn tuổi, sức khỏe yếu nên bà không thể lao động để có thu nhập. Cuộc sống của bà nhờ sự hỗ trợ rất nhiều từ lực lượng Biên phòng. Đồn Biên phòng Bình Thạnh thường xuyên đến thăm, tặng gạo, nhu yếu phẩm và tạo điều kiện cho bà nhận quà khi có các tổ chức, cá nhân trao tặng.
Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp thực hiện nhiều chương trình, phong trào, mô hình gắn với giải quyết an sinh xã hội cho nhân dân biên giới. Điền hình là mô hình "Hũ gạo tình thương" đã tặng tiền và hơn 5.800 kg gạo cho nhiều gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn; mô hình "Nâng bước em đến trường" và "Con nuôi đồn biên phòng" hỗ trợ học bổng hơn 50 học sinh, trị giá trên 290 triệu đồng. Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì có hiệu quả hoạt động của các Phòng khám quân - dân y kết hợp; chương trình "Xuân biên giới - Tết yêu thương"…
Hằng năm, các Đồn biên phòng phối hợp với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân. Hoạt động này trở thành phong trào cách mạng của các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh hướng về biên giới. Trong 5 năm qua, thông qua những nguồn lực huy động từ Ngày hội Biên phòng toàn dân, Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp đã xây dựng, đưa vào sử dụng nhiều công trình nước sạch vùng biên; hỗ trợ xây dựng hàng trăm căn nhà cho người nghèo; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân cùng nhiều hoạt động khác với tổng trị giá hơn 22 tỷ đồng.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Minh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo sâu sát, kịp thời đối với các đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các xã, phường biên giới để triển khai có hiệu quả những nội dung của Ngày hội Biên phòng toàn dân nhằm huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, gắn với đảm bảo an ninh trật tự ở biên giới. Qua đó, đã vận động được nhiều nguồn lực hướng về biên giới, hỗ trợ về tinh thần, vật chất và các công trình an sinh xã hội.
Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp tích cực triển khai phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới". Các đơn vị Biên phòng phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tổ chức chính trị - xã hội thành lập trên 20 tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới. Ông Trần Ngọc Liền, Tổ trưởng Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới khóm Bình Hòa Hạ (phường Thường Lạc) cho biết: Tổ có 20 thành viên, đều là những tuyên truyền viên tích cực nhằm nâng cao ý của người dân trong việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp không chỉ là lực lượng bảo vệ bình yên nơi biên cương mà còn gần gũi, giữ mối quan hệ gắn kết với nhân dân. Lực lượng Biên phòng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, sẻ chia những khó khăn, vất vả trong cuộc sống của người dân. Từ đó, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, giữ vững mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Bộ đội Biên phòng với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân địa phương; huy động được sức dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh trật tự./.