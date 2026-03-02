Bảo vệ bình yên của vùng biên giới Đồng Tháp

Cán bộ Đồn Biên phòng Tân Thành (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) tuần tra, kiểm soát ở khu vực cửa sông chảy ra biển Đông. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Giữ bình yên vùng biên



Tuyến biên giới giữa 2 tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) - Prey Veng (Campuchia) dài hơn 50 km, trong đó, có gần 12 km trên đất liền, hơn 38 km trên sông; có 2 cửa khẩu quốc tế (Dinh Bà, Thường Phước), 5 cửa khẩu phụ (Thông Bình, Bình Phú, Á Đôn, Mộc Rá, Sở Thượng). Đồng Tháp còn có khu vực biên giới biển gồm 5 xã: Tân Đông, Gia Thuận, Tân Điền, Gò Công Đông và Tân Phú Đông. Đường bờ biển dài 32km, có 3 cửa sông chảy ra biển Đông là sông Soài Rạp, Cửa Tiều và Cửa Đại.



Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp tích cực thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; tổ chức các hoạt động quản lý, bảo vệ an toàn hệ thống đường biên, mốc quốc giới và các công trình trên biên giới. Lực lượng Biên phòng tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, trong đó có phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); thực hiện nhiều cuộc tuần tra, mật phục phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm như tàng trữ, mua bán chất ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa…



Đồn Biên phòng Cầu Muống quản lý 11 km đường biên giới thuộc địa bàn phường Thường Lạc. Trung tá Ngô Chí Hữu, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cầu Muống thông tin, đơn vị tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát và ngăn chặn các điểm được nhận định, đánh giá là có hàng lậu vận chuyển qua; thực hiện tốt việc phối hợp với các lực lượng liên quan trên địa bàn tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh trật tự. Nhìn chung, đơn vị đã kiềm chế được tình hình buôn lậu trên địa bàn quản lý, không để xảy ra những "điểm nóng" buôn lậu và an ninh trật tự.



Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống tội phạm nói chung và công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại nói riêng trên địa bàn do đơn vị quản lý. Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động xây dựng các kế hoạch, các hướng dẫn, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp các đơn vị đồn biên giới tuyến đất liền để tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo quyết liệt trong việc phòng, chống tội phạm. Đối với các đồn biên phòng, trên cơ sở chỉ đạo, kế hoạch của cấp trên và căn cứ tình hình thực tế của địa bàn, đã xây dựng và triển khai thực hiện nhiều kế hoạch nghiệp vụ, chủ động đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, trong đó có buôn lậu.



Hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ở Đồng Tháp chủ yếu là mặt hàng thuốc lá ngoại, đường và cát. Năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp chủ trì bắt giữ, xử lý hơn 80 vụ (trong đó có nhiều vụ vô chủ). Tang vật thu giữ trên 41.000 bao thuốc lá ngoại các loại; gần 10.000 kg đường cát; hơn 3.000 m3 cát... Cùng với đó, Bộ độ Biên phòng Đồng Tháp thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản địa bàn, sưu tập địa bàn ngoại biên, xây dựng lực lượng mật nhằm thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm.



Bên cạnh nhiệm vụ quản lý tuyến biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp chú trọng công tác đối ngoại, nhất là triển khai các hoạt động tuần tra song phương, hội đàm và đối ngoại biên phòng với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn. Các đồn biên phòng của Đồng Tháp cũng đã tích cực thực hiện công tác đối ngoại, thực hiện chương trình kết nghĩa, phối hợp với các đoàn thể, đơn vị tài trợ tổ chức tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân ở Campuchia…



Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, đơn vị đã khắc phục khó khăn, chủ động tổ chức khảo sát biên giới và tham mưu việc phân giới cắm mốc. Trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, Đồng Tháp là tỉnh đầu tiên hoàn thành công tác phân giới cắm mốc với tỉnh Prey Veng, đã xây dựng 16 cột mốc chính, 101 cột mốc phụ và 30 cọc dấu hiệu làm rõ đường biên. Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới Đồng Tháp - Prey Veng cơ bản ổn định; mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa chính quyền và lực lượng chức năng hai bên biên giới tiếp tục được tăng cường và phát triển.