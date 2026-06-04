Bảo vật quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” được trưng bày trở lại tại Điện Thái Hòa - Đại Nội Huế, từ ngày 4/6/2026. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN





Bảo vật quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” là hiện vật đặc biệt quan trọng trong hệ thống di sản cung đình Huế, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia tại Quyết định số 2382/QĐ-TTg, ngày 25/12/2015. Hiện vật do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý, bảo quản và phát huy giá trị. Trước đó, hiện vật được bài trí tại không gian nội thất Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Ngày 24/5/2025, Bảo vật quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” bị một đối tượng phá hoại, làm gãy tay ngai phía bên trái, khiến 14 mảnh vỡ bị tách rời với kích thước không đồng nhất. Ngay sau sự việc, hiện vật được đưa về bảo quản tại kho cổ vật của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Các mảnh vỡ được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Huế) thu giữ phục vụ công tác điều tra; sau đó bàn giao lại cho Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế để triển khai công tác phục chế theo qui định.

Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế Ngô Văn Minh cho biết, công tác phục chế Bảo vật quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của một Hội đồng khoa học, do UBND thành phố Huế thành lập. Quá trình thực hiện phục chế, đơn vị đã tận dụng tất cả 14 mảnh vỡ của “Ngai vua triều Nguyễn”; không làm thêm hoặc chế tác thêm; màu sơn đảm bảo tương thích với nguyên bản. Ngay sau khi trưng bày trở lại Bảo vật quốc gia này, đơn vị sẽ tăng cường camera giám sát và hệ thống hàng rào kính cường lực cùng nhân lực nhằm đảm bảo an toàn cho bảo vật.

Việc trưng bày trở lại Bảo vật quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế đã thu hút du đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan. Sau khi vào tham quan Đại Nội Huế từ cổng Ngọ Môn, du khách đi qua cầu Trung Đạo đến Điện Thái Hòa. Bảo vật quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” được đặt giữa không gian nội thất Điện Thái Hòa.

Du khách Nguyễn Đức Trung (đến từ Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Ngai vua triều Nguyễn” là biểu trưng quyền lực tối cao của triều Nguyễn suốt 143 năm tồn tại. Do đó, khi vào tham quan Đại Nội Huế, anh luôn dành nhiều thời gian tham quan, tìm hiểu về bảo vật này.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, quá trình phục chế “Ngai vua triều Nguyễn” không sáng tạo thêm hoa văn, họa tiết mới, không làm sai lệch yếu tố gốc; đồng thời đã xử lý các tác nhân gây hư hại như mối mọt, nấm mốc và tăng cường độ bền vững cho kết cấu tay ngai. Việc phục chế được thực hiện nghiêm túc, thận trọng, đúng quy định pháp luật và chuẩn mực chuyên môn về bảo tồn di sản, nhằm kịp thời khắc phục hậu quả sự cố, bảo vệ an toàn hiện vật gốc; đồng thời tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị đặc biệt của di sản cung đình Huế trong đời sống đương đại./.