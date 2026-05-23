Bảo vật Bia Ma Nhai - dấu tích của một thời đại hào hùng từ thời Trần năm 1335
Với giá trị đặc biệt, năm 2011, Bia Ma Nhai được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia, khẳng định giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật khắc đá cổ.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành đề nghị xã Con Cuông thời gian tới tăng cường bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị Bia Ma Nhai; quan tâm quy hoạch, đầu tư, trùng tu để từng bước xây dựng Bia Ma Nhai trở thành điểm đến mang tầm vóc quốc gia, dân tộc; khai thác hiệu quả tiềm năng thiên nhiên, văn hóa và lịch sử của Con Cuông để biến di sản thành nguồn lực phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.
Việc Bia Ma Nhai được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là Bảo vật quốc gia vừa là niềm vinh dự lớn lao, vừa đặt ra trách nhiệm rất nặng nề đối với tỉnh Nghệ An nói chung và xã Con Cuông nói riêng trong việc bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị của Bảo vật quốc gia này; đồng thời mở ra cơ hội lớn để phát triển du lịch văn hóa - lịch sử cho Nghệ An, trở thành điểm nhấn đặc biệt, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của địa phương.