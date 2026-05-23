Bảo vật Bia Ma Nhai - dấu tích của một thời đại hào hùng từ thời Trần năm 1335

Tối 22/5 tại sân lễ hội đền Khe Sặt, xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định và trao bằng công nhận Bảo vật quốc gia Bia Ma Nhai kỷ công bia văn 1335 thời Trần.
  Trao Bằng công nhận Bảo vật quốc gia Bia Ma Nhai kỷ công bia văn 1335 thời Trần. Ảnh: TTXVN phát  

Bia Ma Nhai là văn bia được khắc trên vách đá từ thời Trần năm 1335. Trải qua hơn bảy thế kỷ, những dòng chữ khắc trên đá vẫn còn hiện hữu như chứng nhân sống động của lịch sử dân tộc. Trong bối cảnh đất nước nhiều lần chống giặc ngoại xâm, Bia Ma Nhai không chỉ ghi lại dấu tích của một thời đại hào hùng mà còn phản ánh ý chí độc lập, tinh thần quật cường và khát vọng bảo vệ non sông từ sớm, từ xa của cha ông ta. Đó là giá trị lịch sử vô giá mà không phải di tích nào cũng có được.
Với giá trị đặc biệt, năm 2011, Bia Ma Nhai được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia, khẳng định giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật khắc đá cổ.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành đề nghị xã Con Cuông thời gian tới tăng cường bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị Bia Ma Nhai; quan tâm quy hoạch, đầu tư, trùng tu để từng bước xây dựng Bia Ma Nhai trở thành điểm đến mang tầm vóc quốc gia, dân tộc; khai thác hiệu quả tiềm năng thiên nhiên, văn hóa và lịch sử của Con Cuông để biến di sản thành nguồn lực phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.
  Bảo vật Quốc gia Bia Ma Nhai được chính quyền xã Con Cuông và ngành Văn hóa bảo tồn và phát huy giá trị. Ảnh: TTXVN phát  
Ngành Văn hóa cần đẩy mạnh nghiên cứu, sưu tầm, số hóa, tuyên truyền và giáo dục giá trị lịch sử, văn hóa, tư tưởng và ý thức chủ quyền quốc gia của Bia Ma Nhai; đưa di sản đến gần hơn với người dân để thêm hiểu, thêm tự hào và có trách nhiệm gìn giữ.
Việc Bia Ma Nhai được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là Bảo vật quốc gia vừa là niềm vinh dự lớn lao, vừa đặt ra trách nhiệm rất nặng nề đối với tỉnh Nghệ An nói chung và xã Con Cuông nói riêng trong việc bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị của Bảo vật quốc gia này; đồng thời mở ra cơ hội lớn để phát triển du lịch văn hóa - lịch sử cho Nghệ An, trở thành điểm nhấn đặc biệt, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của địa phương.
  Chương trình nghệ thuật đặc sắc tái hiện hào khí triều Trần tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN phát  
Ngay sau buổi lễ đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc tái hiện hào khí triều Trần, thu hút đông đảo người dân và du khách đón xem./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

