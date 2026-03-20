Bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Cầu mùa của dân tộc Cao Lan

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang trao quyết định và chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội Cầu mùa của dân tộc Cao Lan. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Lễ hội Cầu mùa là sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của dân tộc Cao Lan, được lưu truyền qua nhiều thế hệ, gắn bó mật thiết với đời sống sản xuất nông nghiệp. Thông qua các nghi lễ truyền thống, nhân dân gửi gắm ước vọng về mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đây cũng là không gian văn hóa tổng hợp, nơi hội tụ các làn điệu dân ca, trò chơi dân gian và sinh hoạt cộng đồng; góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội trên địa bàn xã Yên Sơn đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều nghi lễ truyền thống được phục dựng, duy trì. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dân gian được tổ chức ngày càng quy mô, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân. Tuy nhiên, việc bảo tồn di sản vẫn đối mặt với không ít khó khăn như: nguy cơ mai một giá trị truyền thống, thiếu lớp kế cận am hiểu nghi lễ, công tác truyền dạy cho thế hệ trẻ còn hạn chế…

Các nghệ nhân trình diễn một trong những điệu múa truyền thống tại Lễ hội Cầu mùa của dân tộc Cao Lan. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Theo ông Vương Minh Thống, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Sơn, việc Lễ hội Cầu mùa của dân tộc Cao Lan xã Yên Sơn được công nhận di sản vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm lớn đối với địa phương trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị. Từ đó, góp phần khẳng định giá trị văn hóa đặc sắc của người Cao Lan, mở ra cơ hội để địa phương tiếp tục bảo tồn, phát huy di sản gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng; chú trọng phục dựng các nghi lễ, làn điệu dân ca; quan tâm sưu tầm, tư liệu hóa và truyền dạy cho thế hệ trẻ; phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng người Cao Lan trong tổ chức lễ hội, bảo đảm giữ gìn bản sắc truyền thống. Đặc biệt, việc gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng theo hướng bền vững được xác định là hướng đi quan trọng; góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo sinh kế và nâng cao đời sống nhân dân.



Trong khuôn khổ chương trình, nhân dân và du khách còn được tham quan các gian hàng ẩm thực truyền thống của người Cao Lan, nhiều trò chơi dân gian như: kéo co, tung còn, tạo không khí sôi nổi.../.