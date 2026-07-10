Các võ sĩ thi đấu tại giải. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định lần này là một trong những hoạt động hưởng ứng năm Du lịch quốc Gia Gia Lai “Đại ngàn chạm biển xanh” năm 2026 do tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức. Tham gia giải, có hơn 700 võ sỹ đến từ 74 võ đường, câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh Gia lai; trong đó, có nhiều võ sỹ đạt dạt được nhiều giải thưởng cao ở các giải đấu trong và ngoài tỉnh. Đến với giải, các võ sỹ tranh tài ở 2 nội dung: Quyền thuật và Đối kháng.



Ở nội dung Quyền thuật, các võ sỹ ở các nhóm tuổi 6 - 10 tuổi, 11 - 14 tuổi, 15 - 17 tuổi, 18 - 40 tuổi thi quyền quy định và binh khí quy định, quyền tự chọn (quyền tay không, binh khí gắn đơn, binh khí gắn đôi, binh khí dài, binh khí nhuyễn và binh khí đặc trưng) và thi đối luyện: tay không với tay không, tay không với binh khí và binh khí với binh khí.





Ban tổ chức trao thưởng cho các vận động viên, các võ đường đạt giải. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, trưởng Ban tổ chức giải cho biết: Giải không chỉ là sân chơi giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn giữa các võ đường mà còn là dịp phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung cho các đội tuyển võ thuật của tỉnh; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị Võ cổ truyền Bình Định và khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống thượng võ trong các tầng lớp nhân dân.



Được biết, ngày 31/3/2025, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý gửi hồ sơ trình UNESCO xem xét ghi danh Võ cổ truyền Bình Định vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Qua đó, cho thấy Võ cổ truyền Bình Định, không chỉ là niềm tự hào đưa di sản quốc gia vươn tầm quốc tế mà còn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc./.