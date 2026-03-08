Bảo tồn, phát huy giá trị di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống đương đại

Nghi lễ chính, trung tâm của Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ là nghi lễ hầu đồng (lên đồng). Thông qua các yếu tố văn hóa truyền thống như: trang phục, âm nhạc, hát văn, múa, diễn xướng dân gian..., người Việt muốn gửi gắm thông điệp về tinh thần yêu nước, đạo lý "uống nước nhớ nguồn", khát vọng hòa bình, thịnh vượng.

Không chỉ là một hình thức sinh hoạt tín ngưỡng, nghi lễ hầu đồng còn được nhìn nhận như loại hình nghệ thuật trình diễn độc đáo, kết tinh nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Hầu đồng là một nghi lễ hết sức đặc biệt mang đậm màu sắc văn hóa tâm linh trong di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Người Việt, đặc biệt vào đầu xuân, thường đi xem hoặc thực hành hầu đồng tại các đền, phủ để cầu xin sức khỏe, tài lộc và giải tỏa vận hạn. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Thời gian qua, với nỗ lực của các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn ở Trung ương và địa phương, đặc biệt là sự tham gia tích cực của các nghệ nhân, cộng đồng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu đã giúp nâng cao giá trị của di sản trong đời sống cộng đồng và nhận được sự quan tâm của xã hội, qua đó góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đúng với tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.