Bảo tồn, phát huy giá trị di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống đương đại
Nghi lễ chính, trung tâm của Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ là nghi lễ hầu đồng (lên đồng). Thông qua các yếu tố văn hóa truyền thống như: trang phục, âm nhạc, hát văn, múa, diễn xướng dân gian..., người Việt muốn gửi gắm thông điệp về tinh thần yêu nước, đạo lý "uống nước nhớ nguồn", khát vọng hòa bình, thịnh vượng.
Thời gian qua, với nỗ lực của các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn ở Trung ương và địa phương, đặc biệt là sự tham gia tích cực của các nghệ nhân, cộng đồng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu đã giúp nâng cao giá trị của di sản trong đời sống cộng đồng và nhận được sự quan tâm của xã hội, qua đó góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đúng với tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.