Báo Ảnh Việt Nam

Tin tức

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống đương đại

Di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2016.
Hầu đồng là một nghi lễ hết sức đặc biệt mang đậm màu sắc văn hóa tâm linh trong di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Qua nghi lễ hầu đồng với trang phục, cử chỉ, biểu cảm thần thái của người hầu đồng ở từng nhân vật, hiện thân của các thần linh đã được "lịch sử hóa" với những chiến công, phong cách rất riêng. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Người Việt, đặc biệt vào đầu Xuân, thường đi xem hoặc thực hành hầu đồng tại các đền, phủ để cầu xin sức khỏe, tài lộc, may mắn. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Nghi lễ chính, trung tâm của Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ là nghi lễ hầu đồng (lên đồng). Thông qua các yếu tố văn hóa truyền thống như: trang phục, âm nhạc, hát văn, múa, diễn xướng dân gian..., người Việt muốn gửi gắm thông điệp về tinh thần yêu nước, đạo lý "uống nước nhớ nguồn", khát vọng hòa bình, thịnh vượng.

Không chỉ là một hình thức sinh hoạt tín ngưỡng, nghi lễ hầu đồng còn được nhìn nhận như loại hình nghệ thuật trình diễn độc đáo, kết tinh nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Hầu đồng là một nghi lễ hết sức đặc biệt mang đậm màu sắc văn hóa tâm linh trong di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Người Việt, đặc biệt vào đầu xuân, thường đi xem hoặc thực hành hầu đồng tại các đền, phủ để cầu xin sức khỏe, tài lộc và giải tỏa vận hạn. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Thời gian qua, với nỗ lực của các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn ở Trung ương và địa phương, đặc biệt là sự tham gia tích cực của các nghệ nhân, cộng đồng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu đã giúp nâng cao giá trị của di sản trong đời sống cộng đồng và nhận được sự quan tâm của xã hội, qua đó góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đúng với tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Xem thêm

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3: Những người phụ nữ tạo sinh kế tại làng quê

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3: Những người phụ nữ tạo sinh kế tại làng quê

Trước xu hướng dịch chuyển lao động ở nhiều địa phương, nhiều phụ nữ Hưng Yên vẫn lặng lẽ giữ nghề, gây dựng sinh kế và tạo việc làm, tăng thu nhập cho các chị em khác. Họ không chỉ góp phần gìn giữ nghề truyền thống mà còn giúp nhiều phụ nữ nông thôn, nhất là lao động trung niên và cao tuổi, có việc làm ổn định ngay tại quê hương.
Xem thêm

Top