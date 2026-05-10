Báo Thái Lan ca ngợi Phú Quốc là điểm đến biển phát triển nhanh hàng đầu Đông Nam Á

Bãi Khem Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: TTXVN phát

Nằm trong Vịnh Thái Lan, Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất Việt Nam và đã trở thành một phần quan trọng trong tham vọng phát triển du lịch của đất nước. Với những bãi biển cát trắng, khu nghỉ dưỡng sang trọng, chợ đêm và các dự án giải trí quy mô lớn, hòn đảo này ngày càng thu hút du khách tìm kiếm một kỳ nghỉ nhiệt đới kết hợp giữa thiên nhiên và cơ sở hạ tầng du lịch hiện đại. Bài báo giới thiệu về Bãi Dài, trải dài dọc theo phía Tây của đảo, nổi tiếng với cảnh hoàng hôn, các quán bar và khu nghỉ dưỡng trên bãi biển, trong khi Bãi Sao ở bờ biển phía Đông Nam nổi tiếng với cát trắng mịn và nước biển màu ngọc lam.

Bài báo cũng cho biết mùa khô, từ tháng 11 đến tháng 4 được coi là thời điểm tốt nhất để đến thăm Phú Quốc, khi biển lặng và trời nắng khiến hòn đảo trở nên lý tưởng cho việc bơi lội, lặn biển và tham quan các đảo lân cận. So với nhiều điểm đến biển lớn hơn trong khu vực, một số khu vực của Phú Quốc vẫn giữ được bầu không khí chậm rãi và thư thái hơn.

Du khách trải nghiệm đi thuyền trên sông Venice Grand World Phú Quốc. Ảnh: Tư liệu Vinpearl

Du khách đón hoàng hôn tại bãi biển Sunset Sanato, Bãi Trường, thành phố Phú Quốc. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Trong thập kỷ qua, hòn đảo từng được biết đến chủ yếu là một làng chài yên tĩnh ở ngoài khơi phía Nam Việt Nam đã chứng kiến sự đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng du lịch. Các dự án phát triển quy mô lớn như Sunset Town và Grand World đã biến một phần hòn đảo thành các trung tâm giải trí và mua sắm với kiến trúc Địa Trung Hải đầy màu sắc, nhà hàng và cuộc sống về đêm sôi động. Các khu nghỉ dưỡng quốc tế sang trọng hiện nay trải dài trên nhiều khu vực bờ biển, trong khi Sân bay Quốc tế Phú Quốc đã giúp việc đi lại dễ dàng hơn rất nhiều đối với du khách nước ngoài.

Bài báo nhấn mạnh một trong những điểm thu hút nổi tiếng nhất của hòn đảo là Cáp treo Hòn Thơm, trải dài trên biển, nối liền Phú Quốc với các đảo nhỏ phía Nam. Cáp treo mang đến tầm nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp về những chiếc thuyền đánh cá, rạn san hô và Vịnh Thái Lan. Bài báo cho biết du khách cũng có thể tham gia những tour du thuyền đến các đảo lân cận để lặn biển, lặn ngắm san hô và thưởng thức hải sản.

Mặc dù phát triển nhanh chóng, các cộng đồng ngư dân truyền thống vẫn là một phần không thể thiếu của cuộc sống trên đảo. Hải sản là một trong những điểm nổi bật khi đến Phú Quốc, với cua tươi, mực, nhím biển và các loại sò ốc nướng được bày bán rộng rãi tại các chợ địa phương và nhà hàng ven biển. Hòn đảo này cũng nổi tiếng khắp Việt Nam về sản xuất nước mắm và các trang trại trồng tiêu.

Theo bài báo, Phú Quốc đang ngày càng trở nên phổ biến đối với khách du lịch Thái Lan nhờ thời gian bay nội địa ngắn và chính sách nhập cảnh thân thiện với thị thực dành cho nhiều du khách. Du khách từ Bangkok có thể đến Phú Quốc bằng các chuyến bay nối chuyến qua Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các tuyến bay thẳng trong khu vực tùy thuộc vào lịch trình của hãng hàng không.

Bài báo kết luận rằng khi Việt Nam tiếp tục đầu tư mạnh vào du lịch, Phú Quốc đang định vị mình là một trong những điểm đến đảo chủ chốt của khu vực - mang đến sự kết hợp giữa phong cảnh nhiệt đới, giải trí và sự phát triển nhanh chóng của các khu nghỉ dưỡng./.