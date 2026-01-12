Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tiếp nhận gần 1.000 tác phẩm nghệ thuật

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh và Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn ký biên bản bàn giao. Ảnh: Phương Thanh-TTXVN

979 tác phẩm được bàn giao lần này là thành quả của quá trình lao động sáng tạo miệt mài, nghiêm túc của nhiều thế hệ: từ các họa sĩ trưởng thành từ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, lớp họa sĩ thời kỳ kháng chiến, Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam cho đến đội ngũ họa sĩ trẻ hiện nay. Sáng tác đa dạng về chất liệu, phong phú về loại hình, phản ánh sinh động diện mạo cũng như sự vận động không ngừng của mỹ thuật Việt Nam. Bên cạnh giá trị thẩm mỹ, mỗi tác phẩm còn hàm chứa những giá trị lịch sử - xã hội, dấu ấn thời đại, chuyển biến trong tư duy sáng tạo, thể hiện nỗ lực dung hòa giữa bản sắc văn hóa truyền thống với ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.

Bộ sưu tập chia làm 3 nhóm nội dung chính: Nhóm tranh cổ động (áp phích), tranh biếm họa từ thập niên 1950, mang giá trị lịch sử - nghệ thuật đặc biệt; nhóm tranh, tượng sáng tác trong thời kỳ kháng chiến và hòa bình, xây dựng đất nước; nhóm tranh đồ họa nước ngoài có chất lượng nghệ thuật cao, thể hiện sự giao lưu, cởi mở trong hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế. Đặc biệt bộ sưu tập lần này còn có những tác giả vẽ tranh theo phong cách trừu tượng, biểu hiện.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh khẳng định, đợt chuyển giao quy mô lớn này không chỉ là hoạt động nghiệp vụ giữa Hội Mỹ thuật và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mà còn mang ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa. Khi được lưu giữ tại Bảo tàng, các tác phẩm sẽ được bảo quản trong điều kiện đạt chuẩn, đảm bảo kéo dài tuổi thọ và sự vẹn toàn. Quyết định chuyển giao này thể hiện sự dũng cảm, đúng đắn và tầm nhìn dài hạn của lãnh đạo Hội Mỹ thuật Việt Nam. Đây có thể là đợt bàn giao lớn và cũng là lần cuối cùng.

Chia sẻ thêm về công tác sưu tầm, ông Nguyễn Anh Minh cho biết, thời gian qua, Bảo tàng đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, song nguồn lực dành cho hoạt động sưu tầm vẫn còn rất hạn chế. Trong hoàn cảnh đó, việc tiếp nhận gần 1.000 tác phẩm lần này được xem là cơ hội hiếm có đặc biệt, mang lại giá trị vô cùng to lớn cho Bảo tàng.

Theo Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn, để hình thành được bộ sưu tập lưu giữ đến ngày hôm nay là một quá trình lâu dài, với rất nhiều kỳ công, tâm huyết của nhiều thế hệ họa sĩ. Trong điều kiện vật chất của Hội còn nhiều hạn chế, không gian lưu giữ chật hẹp nhưng các họa sĩ vẫn vui vẻ, tự nguyện đóng góp tác phẩm, coi đó là sự san sẻ trách nhiệm với nghề và với Hội. Hôm nay, các tác phẩm được tiếp nhận, trưng bày, chính thức đứng trong không gian bảo tàng là niềm vui lớn của Hội và của chính các họa sĩ. Đây cũng là dịp để nhìn lại chặng đường nhiều gian khó Hội Mỹ thuật Việt Nam đã trải qua, nhất là những năm tháng thiếu thốn, khi các họa sĩ vẫn kiên trì sáng tác, làm nghệ thuật bằng niềm tin và lý tưởng. Trong bối cảnh mới, với tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận, Hội sẵn sàng với những thay đổi cần thiết, coi đây là bước đi tất yếu để các tác phẩm có điều kiện bảo quản tốt hơn. Thực tiễn cho thấy, chỉ khi được đặt trong không gian bảo tàng phù hợp, tác phẩm mới thực sự “sống”, được nghiên cứu, trưng bày và tiếp cận công chúng một cách đúng nghĩa.

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam kỳ vọng, việc tiếp nhận và phát huy giá trị các bộ sưu tập sẽ góp phần làm rõ hơn diện mạo mỹ thuật Việt Nam qua từng thời kỳ, đồng thời khẳng định trách nhiệm chung của cơ quan quản lý, bảo tàng và giới nghệ sĩ trong gìn giữ, lan tỏa những giá trị nghệ thuật bền vững cho hôm nay và thế hệ mai sau./.