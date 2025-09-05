Bảo tàng Chứng tích chiến tranh - 50 năm lan tỏa thông điệp hòa bình

Du khách tham quan khu trưng bày chuyên đề “Ẩm thực Nam Bộ thời kháng chiến”. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Với 50 năm hình thành và phát triển, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đã trở thành điểm đến văn hóa - lịch sử quan trọng của Việt Nam; đồng thời là địa chỉ quen thuộc đối với du khách quốc tế. Từ chỗ chỉ trưng bày hơn 2.000 hiện vật, đến nay, Bảo tàng đã lưu giữ và giới thiệu hơn 40.000 tài liệu, hiện vật và phim ảnh, phản ánh sinh động hậu quả chiến tranh cũng như khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam.

Trong suốt chặng đường đã qua, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đã vinh dự đón tiếp hơn 25 triệu lượt du khách. Đơn vị cũng là thành viên hệ thống các Bảo tàng Việt Nam, các Bảo tàng vì Hòa bình thế giới (INMP) và Hội đồng quốc tế các Bảo tàng (ICOM).



Ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bảo tàng Chứng tích chiến tranh cho rằng, trên hành trình 50 năm, Bảo tàng đã thực hiện một sứ mệnh lịch sử, đó là chuyển hóa di sản ký ức đau thương của chiến tranh thành một không gian đối thoại cho khát vọng hòa bình. Hành trình đó còn cho mọi người thấy một chân lý: “Hòa bình chưa bao giờ là món quà sẵn có mà là thành quả được đánh đổi bằng ý chí quật cường và biết bao hy sinh”.